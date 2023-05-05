Takole je videti sodobno visokotlačno čiščenje: svetovalec za aplikacije podpira uporabnika prek aplikacije Home & Garden s praktičnimi nasveti za vsako situacijo čiščenja – za še boljše rezultate čiščenja z visokotlačnim čistilnikom K 3 Premium Power Control. Aplikacija ponuja tudi celovito storitev, vključno z informacijami o napravi, aplikaciji in servisnem portalu Kärcher. Še ena praktična funkcija: tlak je mogoče nastaviti neposredno na razpršilni cevi in preveriti na zaslonu pištole G 120 Q Power Control. To zagotavlja uporabo idealnega tlaka na vsaki površini. Home Kit zagotavlja čiščenje večjih površin okoli doma brez brizganja in vključuje talno šobo za čiščenje površine T 1 in 500 ml detergenta "Patio & Deck". Detergent lahko hitro in udobno nanesete iz integrirane posode za detergent. K 3 Premium Power Control navdušuje tudi z navijalom za cev, raztegljivim teleskopskim ročajem za udoben transport in shranjevanje, stojalom za večjo stabilnost, držali za pribor, visokotlačno pištolo in kablom ter sistemom Kärcher Quick Connect. Stojalo se lahko uporablja tudi kot ročaj za prenašanje.