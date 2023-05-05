Visokotlačni čistilnik K 3 Premium Power Control Home
Vrhunska različica visokotlačnega čistilnika K 3 Power Control vključuje kolut za cev. Svetovalec za aplikacije ponuja nasvete prek aplikacije – za boljše rezultate čiščenja. vklj. Domači komplet.
Takole je videti sodobno visokotlačno čiščenje: svetovalec za aplikacije podpira uporabnika prek aplikacije Home & Garden s praktičnimi nasveti za vsako situacijo čiščenja – za še boljše rezultate čiščenja z visokotlačnim čistilnikom K 3 Premium Power Control. Aplikacija ponuja tudi celovito storitev, vključno z informacijami o napravi, aplikaciji in servisnem portalu Kärcher. Še ena praktična funkcija: tlak je mogoče nastaviti neposredno na razpršilni cevi in preveriti na zaslonu pištole G 120 Q Power Control. To zagotavlja uporabo idealnega tlaka na vsaki površini. Home Kit zagotavlja čiščenje večjih površin okoli doma brez brizganja in vključuje talno šobo za čiščenje površine T 1 in 500 ml detergenta "Patio & Deck". Detergent lahko hitro in udobno nanesete iz integrirane posode za detergent. K 3 Premium Power Control navdušuje tudi z navijalom za cev, raztegljivim teleskopskim ročajem za udoben transport in shranjevanje, stojalom za večjo stabilnost, držali za pribor, visokotlačno pištolo in kablom ter sistemom Kärcher Quick Connect. Stojalo se lahko uporablja tudi kot ročaj za prenašanje.
Značilnosti in prednosti
Aplikacija Home & GardenZ aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje. Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja. Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Pištola Power Control s Quick Connect in visokotlačnimi cevmiOptimalna nastavitev za vsako površino. Tri nastavitve tlaka in ena nastavitev za čistilo. Popoln nadzor: prikazovalnik prikazuje izbrane nastavitve. Quick Connect za preprosto namestitev visokotlačne cevi in dodatkov-
Navijalnik za cev za udobno uporaboVisokotlačna cev je optimalno shranjena in zaščitena, ne da bi zavzemala veliko prostora. Udobno delo: cev je pripravljena vedno in povsod, saj jo preprosto navijete in odvijete. Nizko težišče za varno namestitev celo na nagnjenih površinah.
Čista raztopina v posodi
- Čisto in udobno: posodo za detergent je mogoče odstraniti za polnjenje.
- Praktična posoda za čistilo olajšuje uporabo čistil.
- Kärcherjeva čistila stopnjujejo učinkovitost, s svojo zaščito in nego še povečajo vaše veselje nad doseženimi rezultati.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Količina pretoka (l/h)
|max. 380
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|25
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,615
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,3
|Mere (D × Š × V) (mm)
|340 x 281 x 677
Obseg dobave
- Komplet Home Kit: K 3 Power: talna šoba T 1, čistilo Patio & Deck, 0,5 l
- Visokotlačna pištola: G 120 Q Power Control
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 7 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Rezervoar
- Integriran vodni filter
Področja uporabe
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Območja okoli doma in vrta
- Motorji in skuterji
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.