Enostavno čiščenje – priročen in kompakten visokotlačni čistilnik lahko tu in tam neposredno uporabite za čiščenje brez dolge priprave. Z nežno ploščato šobo lahko v hipu odstranite umazanijo z vrtnega pohištva, igrač, smetnjakov in mnogih drugih predmetov in površin. Popolnoma mobilen vključno z zložljivim rezervoarjem in sesalno cevjo. Širok nabor izbirnih dodatkov, kot so penasti curek, krtača za pranje in šoba 5 v 1, omogoča nadaljno uporabo. Priložena sta tudi 18-voltna zamenljiva baterija in polnilnik baterij.