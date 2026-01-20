Visokotlačni čistilnik K 3 FJ
Na visokotlačni čistilnik K 3 FJ se lahko vedno zanesete: zanesljiv pomočnik je idealen za odstranjevanje manjše umazanije na majhnih vrtnih površinah in terasah, vrtnem pohištvu, avtomobilih in še več. Vključno s penastim curkom.
Z visokotlačnim čistilnikom K 3 FJ je umazanija stvar preteklosti. Vključno s peno za dobro oprijemo peno in maksimalno moč raztapljanja umazanije ter 500 ml avtošampona. Zahvaljujoč 6-metrski visokotlačni cevi je čistilnik idealen za občasno uporabo okoli doma in daje bleščeč sijaj majhnim vrtnim površinam in terasam, pa tudi vrtnemu pohištvu in avtomobilom. Zahvaljujoč razpršilni cevi Vario Power (VPS) je mogoče vodni tlak enostavno prilagoditi površini z enostavnim vrtenjem. Strgalo za umazanijo z vrtljivim točkovnim curkom sprosti tudi najtrdovratnejšo umazanijo, črpalka pa je zaščitena z vodnim filtrom – za dolgo življenjsko dobo. Gladko tekoča kolesa omogočajo enostaven transport visokotlačnega čistilnika K 3 FJ, kamor koli ga potrebujete.
Značilnosti in prednosti
Quick Connect SystemVisokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Čisto in urejenoCev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.
Velika kolesaZa varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti. Preprosto manevriranje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Količina pretoka (l/h)
|max. 380
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|25
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,345
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,987
|Mere (D × Š × V) (mm)
|242 x 285 x 805
Obseg dobave
- Šoba za peno: 0.3 l
- Čistilna sredstva: Šampon RM 562 za avto (pripravljen za uporabo)
- Visokotlačna pištola: G 120 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 6 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Integriran vodni filter
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
