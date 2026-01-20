Z visokotlačnim čistilnikom K 3 FJ je umazanija stvar preteklosti. Vključno s peno za dobro oprijemo peno in maksimalno moč raztapljanja umazanije ter 500 ml avtošampona. Zahvaljujoč 6-metrski visokotlačni cevi je čistilnik idealen za občasno uporabo okoli doma in daje bleščeč sijaj majhnim vrtnim površinam in terasam, pa tudi vrtnemu pohištvu in avtomobilom. Zahvaljujoč razpršilni cevi Vario Power (VPS) je mogoče vodni tlak enostavno prilagoditi površini z enostavnim vrtenjem. Strgalo za umazanijo z vrtljivim točkovnim curkom sprosti tudi najtrdovratnejšo umazanijo, črpalka pa je zaščitena z vodnim filtrom – za dolgo življenjsko dobo. Gladko tekoča kolesa omogočajo enostaven transport visokotlačnega čistilnika K 3 FJ, kamor koli ga potrebujete.