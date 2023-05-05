Vrhunska zmogljivost in dolga življenjska doba: K 5 WCM Premium Home z zmogljivim vodno hlajenim motorjem v trenutku odstrani umazanijo s poti, teras in vozil. Pritisk na razpršilni cevi Vario Power (VPS) je mogoče preprosto prilagoditi z vrtenjem – za posebno ciljno čiščenje, ki je nežno do površin. Komplet za dom vsebuje čistilo za površine T 5 in 1 liter čistila za kamen in fasado 3-v-1. Druge odlične lastnosti vključujejo rotacijski curek, integriran kolut za cev za praktično shranjevanje neposredno na napravi, kot tudi vgrajen vodni filter, ki zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije.