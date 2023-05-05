Visokotlačni čistilnik K 5 WCM Premium Home
K 5 WCM Premium Home visokotlačni čistilnik z vodno hlajenim motorjem in kolutom za cev je popoln za odstranjevanje umazanije na poteh, terasah in vozilih. Vključuje Home Kit.
Vrhunska zmogljivost in dolga življenjska doba: K 5 WCM Premium Home z zmogljivim vodno hlajenim motorjem v trenutku odstrani umazanijo s poti, teras in vozil. Pritisk na razpršilni cevi Vario Power (VPS) je mogoče preprosto prilagoditi z vrtenjem – za posebno ciljno čiščenje, ki je nežno do površin. Komplet za dom vsebuje čistilo za površine T 5 in 1 liter čistila za kamen in fasado 3-v-1. Druge odlične lastnosti vključujejo rotacijski curek, integriran kolut za cev za praktično shranjevanje neposredno na napravi, kot tudi vgrajen vodni filter, ki zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije.
Značilnosti in prednosti
Izjemna zmogljivostVodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Kolut za cev za praktično rokovanjeUrejeno in prostorsko varčno shranjevanje: s praktičnim kolutom za cev je visokotlačna cev optimalno zaščitena in lahko dostopna. Cev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.
Integrirana sesalna cev za detergentUdobna in enostavna uporaba čistil. Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Quick Connect System
- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Količina pretoka (l/h)
|max. 500
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|40
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|2,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|12,956
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|18,493
|Mere (D × Š × V) (mm)
|369 x 389 x 901
Obseg dobave
- Komplet Home Kit: T 5 čistilo površin, kamna in fasade, 3 v 1, 1 l
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 8 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Vodno hlajeni motor
- Material črpalke: aluminij
- Integriran vodni filter
- Sesanje vode
Video posnetki
Področja uporabe
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Zunanje stopnice
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Vrtno orodje in oprema
- Srednje veliki avtomobili in karavani
- Motorji in skuterji
- Kolesa
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.