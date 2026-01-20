Visokotlačni čistilnik K 4 Power Control Flex Home
K 4 Power Control Flex s cevjo PremiumFlex in razpršilno pištolo G 160 Q Power Control, primeren za zmerno umazanijo na terasah, vrtnem pohištvu in avtomobilih. Vklj. komplet za dom.
Visokotlačni čistilnik K 4 Power Control Flex Home omogoča neverjetno enostavno čiščenje vsake površine pod pravim pritiskom. In zahvaljujoč aplikaciji Kärcher Home & Garden je iskanje pravega tlaka zelo enostavno. Svetovalec podpira uporabnike s praktičnimi nasveti za vsako situacijo čiščenja in opravilo čiščenja – za popolne rezultate čiščenja. Za maksimalen nadzor je mogoče nivo tlaka enostavno prilagoditi z obračanjem pršilne cevi ali preveriti na sprožilni pištoli G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex navdušuje tudi s sistemom detergentov Kärcher Plug 'n' Clean za enostavno menjavo detergentov, visokotlačno cevjo PremiumFlex za dodatno udobje, teleskopskim ročajem za enostaven transport, sistemom Quick Connect za prihranek časa in truda s klikanjem visokotlačne cevi v napravo in iz nje, sprožilno pištolo in parkirni položaj, da zagotovite dostop do dodatkov v vsakem trenutku. Home Kit zagotavlja čiščenje večjih površin okoli doma brez brizganja in je opremljen s talno šobo T 5 in 1 litrom čistila za kamen in fasado.
Značilnosti in prednosti
Pištola Power Control s Quick Connect in visokotlačnimi cevmiOptimalna nastavitev za vsako površino. Tri nastavitve tlaka in ena nastavitev za čistilo. Popoln nadzor: prikazovalnik prikazuje izbrane nastavitve. Quick Connect za preprosto namestitev visokotlačne cevi in dodatkov-
Visokotlačna cev PremiumFlexGibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja. Visokotlačno cev lahko zvijete in razvijete brez vozlanja.
Aplikacija Home & GardenZ aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje. Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja. Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Plug’n’Clean – Kärcher sistem za čistilo
- Hitro, enostavno, udobno - zahvaljujoč sistemu Plug 'n' Clean lahko čistilo udobno zamenjate samo z eno potezo.
Izjemna zmogljivost
- Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Količina pretoka (l/h)
|max. 420
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|30
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|11,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|17,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|405 x 306 x 584
Obseg dobave
- Komplet Home Kit: T 5 čistilo površin, kamna in fasade, 3 v 1, 1 l
- Visokotlačna pištola: G 160 Q Power Control
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 8 m, PremiumFlex
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Vgrajena mreža za shranjevanje
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopski ročaj
- Vodno hlajeni motor
- Integriran vodni filter
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
