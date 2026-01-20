Visokotlačni čistilnik K 4 Power Control Flex Home omogoča neverjetno enostavno čiščenje vsake površine pod pravim pritiskom. In zahvaljujoč aplikaciji Kärcher Home & Garden je iskanje pravega tlaka zelo enostavno. Svetovalec podpira uporabnike s praktičnimi nasveti za vsako situacijo čiščenja in opravilo čiščenja – za popolne rezultate čiščenja. Za maksimalen nadzor je mogoče nivo tlaka enostavno prilagoditi z obračanjem pršilne cevi ali preveriti na sprožilni pištoli G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex navdušuje tudi s sistemom detergentov Kärcher Plug 'n' Clean za enostavno menjavo detergentov, visokotlačno cevjo PremiumFlex za dodatno udobje, teleskopskim ročajem za enostaven transport, sistemom Quick Connect za prihranek časa in truda s klikanjem visokotlačne cevi v napravo in iz nje, sprožilno pištolo in parkirni položaj, da zagotovite dostop do dodatkov v vsakem trenutku. Home Kit zagotavlja čiščenje večjih površin okoli doma brez brizganja in je opremljen s talno šobo T 5 in 1 litrom čistila za kamen in fasado.