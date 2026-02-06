Visokotlačni čistilnik K 4 Power Control omogoča neverjetno enostavno čiščenje vsake površine s pravim pritiskom. Zahvaljujoč aplikaciji Kärcher Home & Garden je prav tako enostavno najti pravi tlak. Svetovalec za aplikacije, ki je vgrajen v aplikaciji, podpira uporabnika s praktičnimi nasveti za vsako situacijo čiščenja in predmet čiščenja – za popolne rezultate. Aplikacija poleg svetovalca za uporabo ponuja tudi druge uporabne funkcije, kot so navodila za montažo, navodila za vzdrževanje in nego ter servisni portal Kärcher. Ko je najden pravi nivo tlaka, ga je mogoče enostavno nastaviti z vrtenjem brizgalne cevi in ​​preveriti na brizgalni pištoli G 160 Q Power Control. Vključuje komplet za čiščenje avtomobila za temeljito čiščenje avtomobila, ki ga sestavljajo penasti curek, vrtljiva krtača za pranje in 1 liter šampona za avto. Komplet za stopnice z električnim čistilnikom PS 30 je primeren za čiščenje vseh zunanjih površin. K 4 Power Control navdušuje tudi s sistemom detergenta Kärcher Plug 'n' Clean za preprosto menjavo detergenta, teleskopskim ročajem za udoben transport in parkirnim položajem za lahko dostopne dodatke.