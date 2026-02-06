Visokotlačni čistilnik K 4 Power Control Car & Stairs
Optimalna podpora prek aplikacije Kärcher Home & Garden pri uporabi visokotlačnega čistilnika K 4 Power Control. Vključuje komplet za čiščenje avtomobila in komplet za stopnice.
Visokotlačni čistilnik K 4 Power Control omogoča neverjetno enostavno čiščenje vsake površine s pravim pritiskom. Zahvaljujoč aplikaciji Kärcher Home & Garden je prav tako enostavno najti pravi tlak. Svetovalec za aplikacije, ki je vgrajen v aplikaciji, podpira uporabnika s praktičnimi nasveti za vsako situacijo čiščenja in predmet čiščenja – za popolne rezultate. Aplikacija poleg svetovalca za uporabo ponuja tudi druge uporabne funkcije, kot so navodila za montažo, navodila za vzdrževanje in nego ter servisni portal Kärcher. Ko je najden pravi nivo tlaka, ga je mogoče enostavno nastaviti z vrtenjem brizgalne cevi in preveriti na brizgalni pištoli G 160 Q Power Control. Vključuje komplet za čiščenje avtomobila za temeljito čiščenje avtomobila, ki ga sestavljajo penasti curek, vrtljiva krtača za pranje in 1 liter šampona za avto. Komplet za stopnice z električnim čistilnikom PS 30 je primeren za čiščenje vseh zunanjih površin. K 4 Power Control navdušuje tudi s sistemom detergenta Kärcher Plug 'n' Clean za preprosto menjavo detergenta, teleskopskim ročajem za udoben transport in parkirnim položajem za lahko dostopne dodatke.
Značilnosti in prednosti
Aplikacija Home & GardenZ aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje. Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja. Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Pištola Power Control s Quick Connect in visokotlačnimi cevmiOptimalna nastavitev za vsako površino. Tri nastavitve tlaka in ena nastavitev za čistilo. Popoln nadzor: prikazovalnik prikazuje izbrane nastavitve. Quick Connect za preprosto namestitev visokotlačne cevi in dodatkov-
Plug’n’Clean – Kärcher sistem za čistiloInovativna vstavitev plastenk s čistilom Kärcher. Za hiter, preprost in udoben nanos čistilnega sredstva z visokotlačnim čistilnikom. Čistila Kärcher izboljšujejo učinkovitost ter varujejo in negujejo površino.
Po višini nastavljiv teleskopski ročaj.
- Za udobno višino.
- V celoti ga lahko zložite, kar omogoča optimalno shranjevanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Količina pretoka (l/h)
|max. 420
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|30
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|11,48
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|17,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|402 x 306 x 588
Obseg dobave
- Komplet za čiščenje avtomobila: Vrtljiva pralna krtača,0,3 l šoba za penjenje, šampon za pranje avtomobila 3-v-1, krpa za čiščenje, 1 l
- Visokotlačna pištola: G 160 Q Power Control
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 8 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Power šoba PS 30
- Vgrajena mreža za shranjevanje
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopski ročaj
- Vodno hlajeni motor
- Integriran vodni filter
Področja uporabe
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Območja okoli doma in vrta
- Motorji in skuterji
- Majhni avtomobili
