Ali priključek električne energije ni na razpolago? To ni noben problem za baterijski visokotlačni čistilec K 2 Battery. Zahvaljujuč menjalni bateriji 36 V / 5,2 Ah Li-Ion iz 36 V iz Kärcherjeve baterijske platforme, je ta naprava idealna za vsestransko čiščenje manjših automobilov, motociklov, koles, čolnov, kot tudi za manjša čiščenja okoli hiše – prav tako brez električne energije. Akumulatorska baterija z delovnim časom največ 17 minut, kot tudi polnilec sta vključena v dobavo. Za sesanje vode iz rezervoarja je napravo mogoče združiti s Kärherjevo sesalno cevjo. Prav tako so vključeni: 2 curkovni cevi za menjavo med standardnim in boost načinom dela, analogni zaslon na visokotlačni pištoli za trajni prikaz izbranega načina dela za čas čiščenja, sesalna cev za čistilno sredstvo, kot tudi integrirani vodni filter za zaščtito pred prodiranjem delcev nečistoč v visokotlačno črpalko. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji v realnem času LCD zaslovn baterije priakzuje informacije o zmogljivosti baterije. Med delovanjem in polnjenjem je zmogljivost prikazana v minutah, med shranjevanjem pa v odstotkih.