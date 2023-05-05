Baterijski tlačni čistilnik K 2 Battery Set
Popoln za fleksibilno uporabo brez priključka električne energije: baterijski K 2 Battery visokotl. čistilec vklj. 36 V / 5,2 Ah Li-Ion baterijo in polnilec. Idealen za različne namene uporabe okoli hiše.
Ali priključek električne energije ni na razpolago? To ni noben problem za baterijski visokotlačni čistilec K 2 Battery. Zahvaljujuč menjalni bateriji 36 V / 5,2 Ah Li-Ion iz 36 V iz Kärcherjeve baterijske platforme, je ta naprava idealna za vsestransko čiščenje manjših automobilov, motociklov, koles, čolnov, kot tudi za manjša čiščenja okoli hiše – prav tako brez električne energije. Akumulatorska baterija z delovnim časom največ 17 minut, kot tudi polnilec sta vključena v dobavo. Za sesanje vode iz rezervoarja je napravo mogoče združiti s Kärherjevo sesalno cevjo. Prav tako so vključeni: 2 curkovni cevi za menjavo med standardnim in boost načinom dela, analogni zaslon na visokotlačni pištoli za trajni prikaz izbranega načina dela za čas čiščenja, sesalna cev za čistilno sredstvo, kot tudi integrirani vodni filter za zaščtito pred prodiranjem delcev nečistoč v visokotlačno črpalko. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji v realnem času LCD zaslovn baterije priakzuje informacije o zmogljivosti baterije. Med delovanjem in polnjenjem je zmogljivost prikazana v minutah, med shranjevanjem pa v odstotkih.
Značilnosti in prednosti
Polni izmenljive baterije 36 V Kärcher Battery PowerTehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Združljivo z vsemi napravami 36-V platforme Battery Power. Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
Visokotlačna pištola z zaslonom za prikaz stopnje tlakaRazlične razpršilne cevi omogočajo 3 stopnje tlaka za optimalno čiščenje različnih površin. Prikazovalnik na visokotlačni pištoli omogoča preprost nadzor nad izbrano stopnjo tlaka.
Sesanje vodeKompatibilen s Kärcher-jevo sesalno cevjo za čiščenje neodvisno od priključka vode. Sesalno cev je možno kupiti ločeno.
Uporaba čistilnega sredstva
- Sesalna cev za uporabo čistilnega sredstva.
- Kärcherjeva čistila stopnjujejo učinkovitost, s svojo zaščito in nego še povečajo vaše veselje nad doseženimi rezultati.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Cev, razpršilne cevi in pištolo je mogoče priročno spraviti, tako da zavzamejo le malo prostora.
Quick Connect System
- Za preprosto in hitro pritrditev ter sprostitev visokotlačne cevi na enoto in pištolo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Tlak (bar)
|max. 110
|Področje tlaka
|Visok tlak
|Količina pretoka (l/h)
|340
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|36
|Kapaciteta (Ah)
|5
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|14 (5,0 Ah)
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (h)
|9
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|245 x 303 x 629
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Baterija 36 V/5,0 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 36 V Battery Power (1 kos)
- Visokotlačna pištola: G 120 Q, Extended
- Enojna pršilna cev
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 4 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Integriran vodni filter
