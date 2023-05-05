S pomočjo praktičnega Kärcherjevega aplikacijskega svetovalca v aplikaciji Home & Garden, ki lahko podpira visokotlačni čistilnik K 3 Power Control, lahko dosežete še boljše rezultate in postanete pravi strokovnjak na področju čiščenja. Aplikacija ponuja tudi celovite storitve, vključno z informacijami o napravi, aplikaciji in portalu Kärcher Service. Ustrezno raven tlaka za uporabo lahko nastavite neposredno na razpršilni cevi in preverite na zaslonu pištole za visokotlačni čistilnik G 120 Q Power Control. Hitro, preprosto in udobno odmerjanje čistila iz integrirane posode za čistilo. Kärcherjev visokotlačni čistilnik K 3 Power Control prepričuje tudi z izvlečnim teleskopskim ročajem za udoben transport in shranjevanje, stojalom za večjo stabilnost, držali za pribor, visokotlačno pištolo in cevjo ter sistemom Kärcher Quick Connect. Stojalo lahko uporabite tudi kot drugi ročaj za lažje shranjevanje ali nakladanje naprave. Komplet Home Kit zagotavlja čiščenje večjih površin okoli doma brez brizganja in vključuje talno šobo T 1 ter 500 ml čistila »Patio & Deck«.