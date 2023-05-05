Visokotlačni čistilnik K 3 Power Control Home
Visokotlačni čistilnik K 3 Power Control z visokotlačno pištolo G 120 Q Power Control. Aplikacijski svetovalec prek aplikacije ponuja praktične nasvete za še učinkovitejše čiščenje. Vključno s kompletom Home Kit.
S pomočjo praktičnega Kärcherjevega aplikacijskega svetovalca v aplikaciji Home & Garden, ki lahko podpira visokotlačni čistilnik K 3 Power Control, lahko dosežete še boljše rezultate in postanete pravi strokovnjak na področju čiščenja. Aplikacija ponuja tudi celovite storitve, vključno z informacijami o napravi, aplikaciji in portalu Kärcher Service. Ustrezno raven tlaka za uporabo lahko nastavite neposredno na razpršilni cevi in preverite na zaslonu pištole za visokotlačni čistilnik G 120 Q Power Control. Hitro, preprosto in udobno odmerjanje čistila iz integrirane posode za čistilo. Kärcherjev visokotlačni čistilnik K 3 Power Control prepričuje tudi z izvlečnim teleskopskim ročajem za udoben transport in shranjevanje, stojalom za večjo stabilnost, držali za pribor, visokotlačno pištolo in cevjo ter sistemom Kärcher Quick Connect. Stojalo lahko uporabite tudi kot drugi ročaj za lažje shranjevanje ali nakladanje naprave. Komplet Home Kit zagotavlja čiščenje večjih površin okoli doma brez brizganja in vključuje talno šobo T 1 ter 500 ml čistila »Patio & Deck«.
Značilnosti in prednosti
Aplikacija Home & GardenZ aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje. Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja. Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Pištola Power Control s Quick Connect in visokotlačnimi cevmiOptimalna nastavitev za vsako površino. Tri nastavitve tlaka in ena nastavitev za čistilo. Popoln nadzor: prikazovalnik prikazuje izbrane nastavitve. Quick Connect za preprosto namestitev visokotlačne cevi in dodatkov-
Po višini nastavljiv teleskopski ročaj.Za udobno višino. V celoti ga lahko zložite, kar omogoča optimalno shranjevanje.
Čista raztopina v posodi
- Čisto in udobno: posodo za detergent je mogoče odstraniti za polnjenje.
- Praktična posoda za čistilo olajšuje uporabo čistil.
- Čistila Kärcher izboljšujejo učinkovitost ter varujejo in negujejo površino.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Količina pretoka (l/h)
|max. 380
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|25
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,395
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|297 x 280 x 677
Obseg dobave
- Komplet Home Kit: K 3 Power: talna šoba T 1, čistilo Patio & Deck, 0,5 l
- Visokotlačna pištola: G 120 Q Power Control
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 7 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Rezervoar
- Snemljiva posoda za čistilo
- Integriran vodni filter
Področja uporabe
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Območja okoli doma in vrta
- Motorji in skuterji
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.