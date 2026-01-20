Visokotlačni čistilnik K 3 Classic
K 3 Classic s teleskopskim ročajem je še posebej učinkovit pri manjši umazaniji okoli posesti. Je tudi izjemno kompakten, enostaven za transport in pospravljanje.
Kljub svojim kompaktnim dimenzijam, K 3 Classic še vedno zagotavlja polno moč visokotlačnega čistilnika. Poleg tega njegov aluminijast teleskopski ročaj zagotavlja, da ga je mogoče pospraviti, da prihranite prostor, je izjemno prenosljiv in prilagodljiv. Z razpršilno pištolo Quick Connect, 6-metrsko visokotlačno cevjo, razpršilno cevjo Vario Power, čistilcem umazanije in vodnim filtrom je K 3 Classic primeren za občasno uporabo pri manjši umazaniji na vrtnem pohištvu, vrtnem orodju, kolesih in drugod okrog doma. Območna zmogljivost je 25 m²/h.
Značilnosti in prednosti
Shranjevanje cevi na sprednjem pokrovuCev lahko priročno obesite na sprednji pokrov.
Teleskopski ročajAluminijast teleskopski ročaj za prevažanje izvlečete in ga pred shranjevanjem znova zložite.
Uporaba čistilnega sredstvaSesalna cev za uporabo čistilnega sredstva. Kärcherjeva čistila stopnjujejo učinkovitost, s svojo zaščito in nego še povečajo vaše veselje nad doseženimi rezultati.
Integrirano shranjevanje dodatkov na napravi
- Razpršilne cevi so vedno pripravljene za uporabo. Po končanem opravilu jih preprosto odložite na napravo in že imate več prostora.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Količina pretoka (l/h)
|380
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|25
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,15
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,939
|Mere (D × Š × V) (mm)
|264 x 256 x 450
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 120 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 6 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Teleskopski ročaj
- Integriran vodni filter
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.