Kljub svojim kompaktnim dimenzijam, K 3 Classic še vedno zagotavlja polno moč visokotlačnega čistilnika. Poleg tega njegov aluminijast teleskopski ročaj zagotavlja, da ga je mogoče pospraviti, da prihranite prostor, je izjemno prenosljiv in prilagodljiv. Z razpršilno pištolo Quick Connect, 6-metrsko visokotlačno cevjo, razpršilno cevjo Vario Power, čistilcem umazanije in vodnim filtrom je K 3 Classic primeren za občasno uporabo pri manjši umazaniji na vrtnem pohištvu, vrtnem orodju, kolesih in drugod okrog doma. Območna zmogljivost je 25 m²/h.