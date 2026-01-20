Visokotlačni čistilnik K 3 Classic

K 3 Classic s teleskopskim ročajem je še posebej učinkovit pri manjši umazaniji okoli posesti. Je tudi izjemno kompakten, enostaven za transport in pospravljanje.

Kljub svojim kompaktnim dimenzijam, K 3 Classic še vedno zagotavlja polno moč visokotlačnega čistilnika. Poleg tega njegov aluminijast teleskopski ročaj zagotavlja, da ga je mogoče pospraviti, da prihranite prostor, je izjemno prenosljiv in prilagodljiv. Z razpršilno pištolo Quick Connect, 6-metrsko visokotlačno cevjo, razpršilno cevjo Vario Power, čistilcem umazanije in vodnim filtrom je K 3 Classic primeren za občasno uporabo pri manjši umazaniji na vrtnem pohištvu, vrtnem orodju, kolesih in drugod okrog doma. Območna zmogljivost je 25 m²/h.

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik K 3 Classic: Shranjevanje cevi na sprednjem pokrovu
Shranjevanje cevi na sprednjem pokrovu
Cev lahko priročno obesite na sprednji pokrov.
Visokotlačni čistilnik K 3 Classic: Teleskopski ročaj
Teleskopski ročaj
Aluminijast teleskopski ročaj za prevažanje izvlečete in ga pred shranjevanjem znova zložite.
Visokotlačni čistilnik K 3 Classic: Uporaba čistilnega sredstva
Uporaba čistilnega sredstva
Sesalna cev za uporabo čistilnega sredstva. Kärcherjeva čistila stopnjujejo učinkovitost, s svojo zaščito in nego še povečajo vaše veselje nad doseženimi rezultati.
Integrirano shranjevanje dodatkov na napravi
  • Razpršilne cevi so vedno pripravljene za uporabo. Po končanem opravilu jih preprosto odložite na napravo in že imate več prostora.
Specifikacije

Tehnični podatki

Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/Mpa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Količina pretoka (l/h) 380
Površinska zmogljivost (m²/h) 25
Dovodna temperatura (°C) max. 40
Priključna moč (Kw) 1,6
Priključni kabel (m) 5
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 4,15
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,939
Mere (D × Š × V) (mm) 264 x 256 x 450

Obseg dobave

  • Visokotlačna pištola: G 120 Q
  • Razpršilna cev s ploščatim curkom
  • Razpršilna cev z vrtljivim curkom
  • Visokotlačna cev: 6 m
  • Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''

Oprema

  • Quick Connect na napravi
  • Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
  • Teleskopski ročaj
  • Integriran vodni filter
Visokotlačni čistilnik K 3 Classic
Visokotlačni čistilnik K 3 Classic
Visokotlačni čistilnik K 3 Classic
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.