Visokotlačni čistilnik K 7 WCM Premium
Zmogljivost, ki ji ni para: visokotlačni čistilnik K 7 WCM Premium z vodno hlajenim motorjem učinkovito in močno odstranjuje umazanijo s teras in vozil. Vključen je tudi kolut za cev.
Močno čiščenje, ki vas bo navdušilo! K 7 WCM Premium je popoln (čistilni) partner za pogosto uporabo in močno umazanijo: s svojim zmogljivim vodno hlajenim motorjem naredi konec umazaniji na poteh, terasah, vrtni opremi in večjih vozilih. Za posebej učinkovito in nežno čiščenje površin lahko razpršilno cev Vario Power (VPS) nastavite s preprostim vrtenjem. Zaradi vgrajenega koluta za cev je shranjevanje visokotlačne cevi otročje lahko, vse druge dodatke pa preprosto shranite na sami napravi. Druge značilnostirazpršilne cevi vključujejo rotacijski curek, ki zagotavlja uspešno in brezkompromisno čiščenje tudi pri trdovratni umazaniji. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije, poleg tega lahko vse dodatke shranite neposredno na napravi.
Značilnosti in prednosti
Izjemna zmogljivost
- Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Shranjevanje dodatne opreme na vozilu
- Urejeno in prostorsko varčno shranjevanje: s praktičnim kolutom za cev je visokotlačna cev optimalno zaščitena in lahko dostopna.
- Cev, razpršilno cev, pištolo in kabel lahko shranite neposredno na napravi.
Integrirana sesalna cev za detergent
- Priročna in enostavna uporaba detergentov. Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Velika kolesa
- Za varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti.
Quick Connect System
- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Količina pretoka (l/h)
|max. 600
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|60
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna moč (Kw)
|3
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|17,677
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|22,411
|Mere (D × Š × V) (mm)
|369 x 394 x 946
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 10 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Vodno hlajeni motor
- Material črpalke: aluminij
- Integriran vodni filter
Video posnetki
Področja uporabe
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Vrtno orodje in oprema
- Avtomobili
- Avtodomi
- Motorji in skuterji
- Kolesa
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.