Visokotlačni čistilnik K 7 WCM

Zmogljivost, ki ji ni para: visokotlačni čistilnik K 7 WCM z vodno hlajenim motorjem učinkovito in močno odstranjuje umazanijo s poti, teras, vrtne opreme in vozil.

Močno čiščenje, ki vas bo navdušilo! K 7 WCM je popoln (čistilni) partner za pogosto uporabo in močno umazanijo: s svojim zmogljivim vodno hlajenim motorjem naredi konec umazaniji na poteh, terasah, vrtni opremi in večjih vozilih. Za posebej učinkovito in nežno čiščenje površin lahko razpršilno cev Vario Power (VPS) nastavite s preprostim vrtenjem. Druge značilnosti razpršilne cevi vključujejo rotacijski curek, ki zagotavlja uspešno in brezkompromisno čiščenje tudi pri trdovratni umazaniji. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije, poleg tega lahko vse dodatke shranite neposredno na napravi.

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik K 7 WCM: Izjemna zmogljivost
Izjemna zmogljivost
Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Visokotlačni čistilnik K 7 WCM: Nanos čistila
Nanos čistila
K opremi spada integriran sesalni mehanizem za čistila. Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Visokotlačni čistilnik K 7 WCM: Čisto in urejeno
Čisto in urejeno
Cev, razpršilno cev, pištolo in kabel lahko shranite neposredno na napravi.
Quick Connect System
  • Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Specifikacije

Tehnični podatki

Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Tlak (bar/Mpa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Količina pretoka (l/h) max. 600
Površinska zmogljivost (m²/h) 60
Dovodna temperatura (°C) max. 60
Priključna moč (Kw) 3
Priključni kabel (m) 5
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 17,212
Teža vključno z embalažo (Kg) 21,151
Mere (D × Š × V) (mm) 369 x 355 x 946

Obseg dobave

  • Visokotlačna pištola: G 180 Q
  • Razpršilna cev z vrtljivim curkom
  • Visokotlačna cev: 10 m
  • Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''

Oprema

  • Razpršilna cev s ploščatim curkom
  • Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
  • Vodno hlajeni motor
  • Material črpalke: aluminij
  • Integriran vodni filter
Visokotlačni čistilnik K 7 WCM
Visokotlačni čistilnik K 7 WCM
Visokotlačni čistilnik K 7 WCM
Visokotlačni čistilnik K 7 WCM

Video posnetki

Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.