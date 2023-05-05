Močno čiščenje, ki vas bo navdušilo! K 7 WCM je popoln (čistilni) partner za pogosto uporabo in močno umazanijo: s svojim zmogljivim vodno hlajenim motorjem naredi konec umazaniji na poteh, terasah, vrtni opremi in večjih vozilih. Za posebej učinkovito in nežno čiščenje površin lahko razpršilno cev Vario Power (VPS) nastavite s preprostim vrtenjem. Druge značilnosti razpršilne cevi vključujejo rotacijski curek, ki zagotavlja uspešno in brezkompromisno čiščenje tudi pri trdovratni umazaniji. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije, poleg tega lahko vse dodatke shranite neposredno na napravi.