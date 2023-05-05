Visokotlačni čistilnik K 7 WCM
Zmogljivost, ki ji ni para: visokotlačni čistilnik K 7 WCM z vodno hlajenim motorjem učinkovito in močno odstranjuje umazanijo s poti, teras, vrtne opreme in vozil.
Močno čiščenje, ki vas bo navdušilo! K 7 WCM je popoln (čistilni) partner za pogosto uporabo in močno umazanijo: s svojim zmogljivim vodno hlajenim motorjem naredi konec umazaniji na poteh, terasah, vrtni opremi in večjih vozilih. Za posebej učinkovito in nežno čiščenje površin lahko razpršilno cev Vario Power (VPS) nastavite s preprostim vrtenjem. Druge značilnosti razpršilne cevi vključujejo rotacijski curek, ki zagotavlja uspešno in brezkompromisno čiščenje tudi pri trdovratni umazaniji. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije, poleg tega lahko vse dodatke shranite neposredno na napravi.
Značilnosti in prednosti
Izjemna zmogljivostVodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Nanos čistilaK opremi spada integriran sesalni mehanizem za čistila. Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Čisto in urejenoCev, razpršilno cev, pištolo in kabel lahko shranite neposredno na napravi.
Quick Connect System
- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Količina pretoka (l/h)
|max. 600
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|60
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna moč (Kw)
|3
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|17,212
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|21,151
|Mere (D × Š × V) (mm)
|369 x 355 x 946
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 10 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Vodno hlajeni motor
- Material črpalke: aluminij
- Integriran vodni filter
Video posnetki
