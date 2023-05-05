Z aplikacijo Kärcher Home & Garden bo vsakdo postal strokovnjak za čiščenje – za še boljše rezultate čiščenja s tlačnim čistilnikom Kärcher K 2 Power Control. Aplikacija s priročnim svetovalcem za uporabo, uporabniku nudi priročne nasvete in trike za najrazličnejše vrste čiščenja. Aplikacija ponuja tudi celovit servis, vključno z informacijami o napravi ter uporabi in servisni portal Kärcher. K 2 Power Control Home s kompletom Home Kit in čistilom za površine T 1 ter 500 ml detergenta »Patio & Deck« za čiščenje večjih površin brez brizganja. Naprava je opremljena z visokotlačno pištolo in dvema razpršilnima nastavkoma z vmesnikom Quick Connect. Tlak je mogoče nastavljati neposredno na razpršilnem nastavku Click Vario Power – za vrhunski nadzor pri vseh opravilih čiščenja. Naprava je opremljena tudi s po višini nastavljivim teleskopskim ročajem in prostorom za shranjevanje, s sesalno cevjo za preprosto dovajanje detergenta, s priročnimi nosilci za pribor, z visokotlačno pištolo in s kablom ter petmetrsko cevjo.