Čiščenje je lahko tako preprosto z ročnim visokotlačnim čistilnikom. Priročno in kompaktno napravo lahko tu in tam uporabite neposredno za čiščenje brez dolge priprave. Z nežno ploščato šobo lahko v hipu odstranite umazanijo z vrtnega pohištva, igrač, smetnjakov in mnogih drugih predmetov in površin. Popolnoma mobilen vključno z zložljivim rezervoarjem in sesalno cevjo. Široka paleta dodatne opreme, kot so penasti curek, krtača za pranje in šoba 5 v 1, omogoča raznoliko uporabo. Baterija in polnilec baterij nista vključena.