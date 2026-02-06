Ročni čistilnik KHB 4-18 Plus
Enostavno čiščenje z ročnim visokotlačnim čistilnikom – popolnoma mobilen zahvaljujoč zložljivemu rezervoarju in sesalni cevi. Baterija in polnilec baterij nista vključena.
Čiščenje je lahko tako preprosto z ročnim visokotlačnim čistilnikom. Priročno in kompaktno napravo lahko tu in tam uporabite neposredno za čiščenje brez dolge priprave. Z nežno ploščato šobo lahko v hipu odstranite umazanijo z vrtnega pohištva, igrač, smetnjakov in mnogih drugih predmetov in površin. Popolnoma mobilen vključno z zložljivim rezervoarjem in sesalno cevjo. Široka paleta dodatne opreme, kot so penasti curek, krtača za pranje in šoba 5 v 1, omogoča raznoliko uporabo. Baterija in polnilec baterij nista vključena.
Značilnosti in prednosti
Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery PowerTehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice. Združljivo z vsemi napravami Kärcherjeve baterijske platforme Battery Power 18 V.
Učinkovit in idealno prilagojen srednji tlakTlak 21 barov za učinkovito, mobilno in enostavno vmesno čiščenje. Preprosta zamenjava šob Quick Connect. Vključena šoba s ploščatim curkom za nežno čiščenje.
Lahka in kompaktna zasnova napraveIzjemna svoboda pri gibanju in prilagodljivost med čiščenjem. Ročni baterijski srednjetlačni čistilnik za vmesno čiščenje. Priključek za vodo ni potreben, zahvaljujoč sesalni cevi, ki je vključena v obseg dobave.
Dodatna oprema za vsestransko rabo
- Za stopnice in manjše površine: model PS 20 Handheld.
- MJ 24 Handheld združuje 5 šob v eni razpršilni cevi – za čiščenje in zalivanje.
- Za težko dostopna mesta: 360-stopinjski zglob modela VJ 24 Handheld.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Tlak (bar)
|21
|Področje tlaka
|Srednji tlak
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Količina pretoka (l/h)
|max. 170
|Napetost (V)
|18
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|14 (2,5 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,947
|Mere (D × Š × V) (mm)
|292 x 89 x 228
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
- Zložljiv rezervoar za vodo
Oprema
- Sesanje vode
- Razpršilna cev: dolga
- Šoba s ploščatim curkom
- Integriran vodni filter
- Filter naprave
- SH 5 sesalna cev
Video posnetki
Področja uporabe
- Vrtna korita
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
- Smetnjaki
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Kolesa
- Ograje
- Vrtna igrala
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
