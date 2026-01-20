Visokotlačni čistilnik K 5 FJ BB
K 5 FJ je idealen spremljevalec za redno čiščenje zmerno umazanije na avtomobilih, pa tudi na poteh in drugih površinah okoli nepremičnine. Vključno s penasto šobo.
Visokotlačni čistilnik K 5 FJ je idealno orodje za redno čiščenje zmerne umazanije, na primer na vozilih in srednje velikih površinah okoli nepremičnine. Njegova oprema vključuje pištolo, 8 metrov dolgo visokotlačno cev, razpršilno cev Vario Power (VPS), čistilec umazanije z vrtljivim točkovnim curkom za odstranjevanje najtrdovratnejše umazanije, penasti curek za maksimalno moč raztapljanja umazanije in zanesljiv vodni filter za zaščito črpalke pred vdorom majhnih delcev umazanije. Tlak je mogoče na razpršilni cevi Vario Power (VPS) enostavno nastaviti z vrtenjem – za še posebej ciljno čiščenje, ki je nežno do površin. Čistilec umazanije z vrtljivim točkovnim curkom zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja tudi pri trdovratni umazaniji. Vso dodatno opremo je mogoče enostavno shraniti na sami napravi.
Značilnosti in prednosti
Integrirana sesalna cev za detergent
- Udobna in enostavna uporaba čistil.
- Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Čisto in urejeno
- Cev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.
Velika kolesa
- Za varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti.
- Preprosto manevriranje.
Quick Connect System
- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 145
|Količina pretoka (l/h)
|max. 500
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|40
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (W)
|2100
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,343
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,778
|Mere (D × Š × V) (mm)
|302 x 346 x 872
Obseg dobave
- Šoba za peno: 0.3 l
- Čistilna sredstva: Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 8 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesanje
- Material črpalke: aluminij
- Integriran vodni filter
- Sesanje vode
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.