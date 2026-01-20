Visokotlačni čistilnik K 5 FJ je idealno orodje za redno čiščenje zmerne umazanije, na primer na vozilih in srednje velikih površinah okoli nepremičnine. Njegova oprema vključuje pištolo, 8 metrov dolgo visokotlačno cev, razpršilno cev Vario Power (VPS), čistilec umazanije z vrtljivim točkovnim curkom za odstranjevanje najtrdovratnejše umazanije, penasti curek za maksimalno moč raztapljanja umazanije in zanesljiv vodni filter za zaščito črpalke pred vdorom majhnih delcev umazanije. Tlak je mogoče na razpršilni cevi Vario Power (VPS) enostavno nastaviti z vrtenjem – za še posebej ciljno čiščenje, ki je nežno do površin. Čistilec umazanije z vrtljivim točkovnim curkom zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja tudi pri trdovratni umazaniji. Vso dodatno opremo je mogoče enostavno shraniti na sami napravi.