Visokotlačni čistilnik K 4 Power Control Flex
Za več nadzora: K 4 Power Control Flex s cevjo PremiumFlex in pištolo s sprožilcem G 160 Q Power Control je primerna za zmerno umazanijo na terasah, vrtnem pohištvu in avtomobilih.
Visokotlačni čistilnik K 4 Power Control Flex omogoča neverjetno enostavno čiščenje vsake površine s pravim pritiskom. In zahvaljujoč aplikaciji Kärcher Home & Garden je iskanje pravega tlaka tudi zelo enostavno. Svetovalec za aplikacije, ki je vgrajen v aplikacijo, podpira uporabnike s praktičnimi nasveti za vsako situacijo čiščenja in opravilo čiščenja – za popolne rezultate čiščenja. Za največji nadzor je mogoče nivo tlaka enostavno prilagoditi z obračanjem pršilne cevi ali preveriti na sprožilni pištoli G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex navdušuje tudi s sistemom detergentov Kärcher Plug 'n' Clean za enostavno menjavo detergentov, visokotlačno cevjo PremiumFlex za dodatno udobje, teleskopskim ročajem za enostaven transport, sistemom Quick Connect za prihranek časa in truda s klikanjem visokotlačna cev v napravo in iz nje, plus sprožilna pištola in parkirni položaj, da zagotovite lahko dostopen pribor v vsakem trenutku.
Značilnosti in prednosti
Pištola Power Control s Quick Connect in visokotlačnimi cevmiOptimalna nastavitev za vsako površino. Tri nastavitve tlaka in ena nastavitev za čistilo. Popoln nadzor: prikazovalnik prikazuje izbrane nastavitve. Quick Connect za preprosto namestitev visokotlačne cevi in dodatkov-
Visokotlačna cev PremiumFlexGibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja. Visokotlačno cev lahko zvijete in razvijete brez vozlanja.
Aplikacija Home & GardenZ aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje. Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja. Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Plug’n’Clean – Kärcher sistem za čistilo
- Hitro, enostavno, udobno - zahvaljujoč sistemu Plug 'n' Clean lahko čistilo udobno zamenjate samo z eno potezo.
Izjemna zmogljivost
- Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Količina pretoka (l/h)
|max. 420
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|30
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|11,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|14,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|405 x 306 x 584
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 160 Q Power Control
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 8 m, PremiumFlex
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Vgrajena mreža za shranjevanje
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopski ročaj
- Vodno hlajeni motor
- Integriran vodni filter
Področja uporabe
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Območja okoli doma in vrta
- Motorji in skuterji
- Majhni avtomobili
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.