Z visokotlačnim čistilnikom K 3 FJ Home je umazanija stvar preteklosti. Zahvaljujoč 6-metrski visokotlačni cevi je čistilnik idealen za občasno uporabo okoli doma in daje bleščeč sijaj majhnim vrtnim površinam in terasam, pa tudi vrtnemu pohištvu in avtomobilom. Komplet Home Kit zagotavlja čiščenje večjih površin okoli doma brez brizganja in vključuje čistilo za površine T 1 in 500 ml detergenta za terase in terase. Zahvaljujoč razpršilni cevi Vario Power (VPS) je mogoče vodni tlak enostavno prilagoditi površini z enostavnim vrtenjem. Čistilec umazanije z vrtljivim točkovnim curkom sprosti tudi najbolj trdovratno umazanijo, črpalka pa je zaščitena z vodnim filtrom – za dolgo življenjsko dobo. Z dodatnim penilnim curkom in 500 ml avtošampona za maksimalno moč raztapljanja umazanije. Gladko tekoča kolesa omogočajo enostaven transport visokotlačnega čistilnika K 3 FJ Home, kamor koli ga potrebujete.