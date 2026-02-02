Visokotlačni čistilnik K 3 FJ Home
Na visokotlačni čistilnik K 3 FJ se lahko vedno zanesete: zanesljiv pomočnik je idealen za odstranjevanje manjše umazanije na majhnih vrtnih površinah in terasah, vrtnem pohištvu in še več. Vključno s kompletom Home Kit in penastim curkom.
Z visokotlačnim čistilnikom K 3 FJ Home je umazanija stvar preteklosti. Zahvaljujoč 6-metrski visokotlačni cevi je čistilnik idealen za občasno uporabo okoli doma in daje bleščeč sijaj majhnim vrtnim površinam in terasam, pa tudi vrtnemu pohištvu in avtomobilom. Komplet Home Kit zagotavlja čiščenje večjih površin okoli doma brez brizganja in vključuje čistilo za površine T 1 in 500 ml detergenta za terase in terase. Zahvaljujoč razpršilni cevi Vario Power (VPS) je mogoče vodni tlak enostavno prilagoditi površini z enostavnim vrtenjem. Čistilec umazanije z vrtljivim točkovnim curkom sprosti tudi najbolj trdovratno umazanijo, črpalka pa je zaščitena z vodnim filtrom – za dolgo življenjsko dobo. Z dodatnim penilnim curkom in 500 ml avtošampona za maksimalno moč raztapljanja umazanije. Gladko tekoča kolesa omogočajo enostaven transport visokotlačnega čistilnika K 3 FJ Home, kamor koli ga potrebujete.
Značilnosti in prednosti
Quick Connect SystemVisokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Čisto in urejenoCev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.
Velika kolesaZa varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti. Preprosto manevriranje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Količina pretoka (l/h)
|max. 380
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|25
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,345
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,24
|Mere (D × Š × V) (mm)
|242 x 285 x 805
Obseg dobave
- Komplet Home Kit: K 3 Power: talna šoba T 1, čistilo Patio & Deck, 0,5 l
- Podaljšek razpršilne cevi
- Šoba za peno: 0.3 l
- Čistilna sredstva: Šampon RM 562 za avto (pripravljen za uporabo)
- Visokotlačna pištola: G 120 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 6 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Integriran vodni filter
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.