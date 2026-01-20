Visokotlačni čistilnik K 4 FJ

K 4 FJ je idealen za redno čiščenje zmerno močne umazanije na avtomobilih, pa tudi na poteh in drugih površinah okoli nepremičnine. Vključno s penastim curkom.

Visokotlačni čistilnik K 4 FJ je idealen spremljevalec za redna čistilna opravila, ki se spopadajo z zmerno umazanijo, na primer na vozilih in srednje velikih površinah okoli nepremičnine. Opremljen je s pištolo, 6-metrsko visokotlačno cevjo, razpršilno cevjo Vario Power (VPS), čistilcem umazanije z vrtljivim točkovnim curkom za odstranjevanje trdovratne umazanije in zanesljivim vodnim filtrom za zaščito črpalke pred majhnimi delci umazanije. Tlak na VPS je mogoče enostavno nastaviti z vrtenjem, kar zagotavlja ciljno čiščenje, a hkrati nežno do površin. Čistilec umazanije z vrtljivim točkovnim curkom zagotavlja temeljito čiščenje tudi trdovratne umazanije. Vso priloženo opremo je mogoče shraniti na sami napravi. Vklj. dodaten penilni curek in 1 liter avtošampona za maksimalno moč raztapljanja umazanije.

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik K 4 FJ: Čisto in urejeno
Čisto in urejeno
Cev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.
Visokotlačni čistilnik K 4 FJ: Integrirana sesalna cev za detergent
Integrirana sesalna cev za detergent
Udobna in enostavna uporaba čistil. Kärcherjeva čistila stopnjujejo učinkovitost, s svojo zaščito in nego še povečajo vaše veselje nad doseženimi rezultati.
Visokotlačni čistilnik K 4 FJ: Velika kolesa
Velika kolesa
Za varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti. Preprosto manevriranje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - max. 130
Količina pretoka (l/h) max. 420
Površinska zmogljivost (m²/h) 30
Dovodna temperatura (°C) max. 40
Priključna moč (W) 1800
Priključni kabel (m) 5
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 5,673
Teža vključno z embalažo (Kg) 9,378
Mere (D × Š × V) (mm) 302 x 346 x 872

Obseg dobave

  • Šoba za peno: 0.3 l
  • Čistilna sredstva: Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1
  • Visokotlačna pištola: G 180 Q
  • Razpršilna cev s ploščatim curkom
  • Razpršilna cev z vrtljivim curkom
  • Visokotlačna cev: 6 m
  • Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''

Oprema

  • Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesanje
  • Integriran vodni filter
Visokotlačni čistilnik K 4 FJ
Visokotlačni čistilnik K 4 FJ
Visokotlačni čistilnik K 4 FJ
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.