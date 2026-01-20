Visokotlačni čistilnik K 4 FJ je idealen spremljevalec za redna čistilna opravila, ki se spopadajo z zmerno umazanijo, na primer na vozilih in srednje velikih površinah okoli nepremičnine. Opremljen je s pištolo, 6-metrsko visokotlačno cevjo, razpršilno cevjo Vario Power (VPS), čistilcem umazanije z vrtljivim točkovnim curkom za odstranjevanje trdovratne umazanije in zanesljivim vodnim filtrom za zaščito črpalke pred majhnimi delci umazanije. Tlak na VPS je mogoče enostavno nastaviti z vrtenjem, kar zagotavlja ciljno čiščenje, a hkrati nežno do površin. Čistilec umazanije z vrtljivim točkovnim curkom zagotavlja temeljito čiščenje tudi trdovratne umazanije. Vso priloženo opremo je mogoče shraniti na sami napravi. Vklj. dodaten penilni curek in 1 liter avtošampona za maksimalno moč raztapljanja umazanije.