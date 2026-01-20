Visokotlačni čistilnik K 4 FJ
K 4 FJ je idealen za redno čiščenje zmerno močne umazanije na avtomobilih, pa tudi na poteh in drugih površinah okoli nepremičnine. Vključno s penastim curkom.
Visokotlačni čistilnik K 4 FJ je idealen spremljevalec za redna čistilna opravila, ki se spopadajo z zmerno umazanijo, na primer na vozilih in srednje velikih površinah okoli nepremičnine. Opremljen je s pištolo, 6-metrsko visokotlačno cevjo, razpršilno cevjo Vario Power (VPS), čistilcem umazanije z vrtljivim točkovnim curkom za odstranjevanje trdovratne umazanije in zanesljivim vodnim filtrom za zaščito črpalke pred majhnimi delci umazanije. Tlak na VPS je mogoče enostavno nastaviti z vrtenjem, kar zagotavlja ciljno čiščenje, a hkrati nežno do površin. Čistilec umazanije z vrtljivim točkovnim curkom zagotavlja temeljito čiščenje tudi trdovratne umazanije. Vso priloženo opremo je mogoče shraniti na sami napravi. Vklj. dodaten penilni curek in 1 liter avtošampona za maksimalno moč raztapljanja umazanije.
Značilnosti in prednosti
Čisto in urejenoCev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.
Integrirana sesalna cev za detergentUdobna in enostavna uporaba čistil. Kärcherjeva čistila stopnjujejo učinkovitost, s svojo zaščito in nego še povečajo vaše veselje nad doseženimi rezultati.
Velika kolesaZa varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti. Preprosto manevriranje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 130
|Količina pretoka (l/h)
|max. 420
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|30
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (W)
|1800
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,673
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,378
|Mere (D × Š × V) (mm)
|302 x 346 x 872
Obseg dobave
- Šoba za peno: 0.3 l
- Čistilna sredstva: Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 6 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesanje
- Integriran vodni filter
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.