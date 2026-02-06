Čistilnik za terase PCL 6
S svojimi vrtljivimi valjčnimi krtačami in integrirano distribucijo vode čistilnik za terase PCL 6 hitro, temeljito in enakomerno odstrani umazanijo s teras.
S PCL 6 na električni pogon lahko izredno enostavno, enakomerno, hitro in temeljito odstranite trdovratno umazanijo z lesenih podov. Napravo enostavno priključite na vrtno cev – in že lahko začnete s čiščenjem. Zahvaljujoč kombinaciji štirih vrtljivih valjčnih krtač in nastavljivega dovoda vode je mogoče umazanijo hitro in zanesljivo zmočiti, hkrati pa jo pobrati in odpeljati. Krov je v hipu temeljito očiščen z minimalno količino vode, ki je potrebna. Širina in položaj valjev sta zasnovana tako, da lahko dve deski očistite do roba v enem samem koraku, kar prihrani tudi čas. Zahvaljujoč zamenljivim valjčnim ščetkam je enostavno čiščenje ne le lesenih in WPC talnih oblog, temveč tudi gladkih in drobnopornih kamnitih ploščic in plošč, kar zagotavlja popolne rezultate.
Značilnosti in prednosti
Izjemno učinkovit pogonski konceptUčinkovit, varčen motor za pogon štirih valjčnih krtač, ki se vrtijo v nasprotnih smereh. Neverjetno enostaven in priročen za uporabo za hitro, temeljito in enakomerno čiščenje.
Štiri visokokakovostne rotirajoče valjčne krtače (v obsegu dobave so za lesene površine)Valjčne krtače za lesene površine so primerne za čiščenje lesenih talnih desk in WPC talnih oblog. Valjčne krtače za kamnite površine so na voljo kot pribor za uporabo na gladkih in drobnopornih kamnitih ploščicah in ploščah.
Priključek krtače Quick ConnectPreklapljanje med valjčnimi krtačami za lesene površine in tistimi za kamnite površine je hitro in enostavno (ni vključeno v obseg dobave).
Voda se porazdeli po površini, ki jo čistimo, z dvema razpršilnima šobama na ohišju ščetke
- Zmoči, odstrani in pobere umazanijo v enem koraku. Odstranjuje trdovratno umazanijo.
Ventil za regulacijo porabe vode
- Vodno učinkovito čiščenje. Količina porabljene vode je odvisna od zahtev čiščenja.
Zaščita pred špricanjem
- Okolica je čista. Umazana voda se odvaja v ohišje ščetke.
- Ohišje ščetke pokriva ščetke skoraj v celoti.
- Ohišje krtače je zasnovano za čiščenje vse do roba.
Nastavitev kota ročaja na poljubno stopinjo
- Ergonomski delovni položaj, saj se višina ročaja prilagaja višini uporabnika.
Položaj za shranjevanje
- Položaj za shranjevanje, ki prihrani prostor za zaščito ščetk, ko naprava ni v uporabi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|10
|Področje tlaka
|Nizek tlak
|Poraba vode pri 4 barih (l/h)
|max. 180
|Nazivna poraba moči (Kw)
|0,3
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|600 - 800
|Delovna širina krtačnih valjev (mm)
|300
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,991
|Mere (D × Š × V) (mm)
|347 x 307 x 1314
Obseg dobave
- Valjčne krtače za lesene površine: 4 Kos(i)
Oprema
- 2 šobi za vodo
- Ventil za regulacijo količine vode
- Rob za odlaganje
- Ergonomska ročaj in držalo
Video posnetki
Področja uporabe
- Terase
- balkon
- Lesene površine
- Zeleni lišaj
- Mah
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.