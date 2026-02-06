S PCL 6 na električni pogon lahko izredno enostavno, enakomerno, hitro in temeljito odstranite trdovratno umazanijo z lesenih podov. Napravo enostavno priključite na vrtno cev – in že lahko začnete s čiščenjem. Zahvaljujoč kombinaciji štirih vrtljivih valjčnih krtač in nastavljivega dovoda vode je mogoče umazanijo hitro in zanesljivo zmočiti, hkrati pa jo pobrati in odpeljati. Krov je v hipu temeljito očiščen z minimalno količino vode, ki je potrebna. Širina in položaj valjev sta zasnovana tako, da lahko dve deski očistite do roba v enem samem koraku, kar prihrani tudi čas. Zahvaljujoč zamenljivim valjčnim ščetkam je enostavno čiščenje ne le lesenih in WPC talnih oblog, temveč tudi gladkih in drobnopornih kamnitih ploščic in plošč, kar zagotavlja popolne rezultate.