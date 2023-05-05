K 4 WCM Premium navdušuje z močnim, vodno hlajenim motorjem, ki ga odlikuje dolga življenjska doba. Visokotlačni čistilnik z 6 metrov dolgo visokotlačno cevjo je izdelan za občasno uporabo in zmerno umazanijo. Zahvaljujoč razpršilni cevi Vario Power (VPS) je mogoče po potrebi očistiti terase, vrtno pohištvo in vozila. Pritisk vode je mogoče natančno prilagoditi specifičnemu predmetu, ki ga želite očistiti, z enostavnim vrtenjem. Poleg tega lahko z vrtečim se točkovnim curkom uspešno kljubujete tudii trdovratni umazaniji. Zahvaljujoč vgrajenemu kolutu za cev je shranjevanje visokotlačne cevi preprosto, vse ostale dodatke pa lahko shranite tudi neposredno pri napravi. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije.