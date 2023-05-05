Visokotlačni čistilnik K 4 WCM Premium
Zmogljivo čiščenje: K 4 WCM Premium z vodno hlajenim motorjem je popoln za zmerno umazanijo na terasah, vrtnem pohištvu in vozilih. Vključuje tudi kolut za cev.
K 4 WCM Premium navdušuje z močnim, vodno hlajenim motorjem, ki ga odlikuje dolga življenjska doba. Visokotlačni čistilnik z 6 metrov dolgo visokotlačno cevjo je izdelan za občasno uporabo in zmerno umazanijo. Zahvaljujoč razpršilni cevi Vario Power (VPS) je mogoče po potrebi očistiti terase, vrtno pohištvo in vozila. Pritisk vode je mogoče natančno prilagoditi specifičnemu predmetu, ki ga želite očistiti, z enostavnim vrtenjem. Poleg tega lahko z vrtečim se točkovnim curkom uspešno kljubujete tudii trdovratni umazaniji. Zahvaljujoč vgrajenemu kolutu za cev je shranjevanje visokotlačne cevi preprosto, vse ostale dodatke pa lahko shranite tudi neposredno pri napravi. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije.
Značilnosti in prednosti
Izjemna zmogljivostVodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Kolut za cev za praktično rokovanjeUrejeno in prostorsko varčno shranjevanje: s praktičnim kolutom za cev je visokotlačna cev optimalno zaščitena in lahko dostopna. Cev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.
Integrirana sesalna cev za detergentUdobna in enostavna uporaba čistil. Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Quick Connect System
- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Količina pretoka (l/h)
|max. 420
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|30
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,8
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|11,956
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|16,074
|Mere (D × Š × V) (mm)
|369 x 389 x 901
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 6 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Vodno hlajeni motor
- Integriran vodni filter
Področja uporabe
- Zunanje stopnice
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Vrtno orodje in oprema
- Srednje veliki avtomobili in karavani
- Motorji in skuterji
- Kolesa
