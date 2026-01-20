Visokotlačni čistilnik K 7 WCM FJ BB
Visokotlačni čistilnik K 7 WCM FJ z vodno hlajenim motorjem učinkovito odstranjuje umazanijo s teras in vozil s svojo čistilno močjo. Vključno s penasto šobo.
Za impresivno močno čiščenje! K 7 WCM FJ je popoln (čistilni) partner za pogosto uporabo in močno umazanijo: njegov zmogljiv vodno hlajen motor odpravi umazanijo na poteh, terasah, vrtni opremi in večjih vozilih. Za še posebej učinkovito in nežno čiščenje površin je mogoče razpršilno cev Vario Power (VPS) nastaviti z enostavnim vrtenjem. Vključno s curkom pene za dobro oprijemljivo peno in maksimalno moč raztapljanja umazanije ter 1 l avtošampona. Druge funkcije vključujejo nastavek za odstranjevanje umazanije z vrtljivim točkovnim curkom, ki zagotavlja odlične rezultate čiščenja brez kompromisov tudi pri trdovratni umazaniji. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije. Vso priloženo opremo je mogoče shraniti tudi na sami napravi.
Značilnosti in prednosti
Čisto in urejenoCev, razpršilno cev, pištolo in kabel lahko shranite neposredno na napravi.
Quick Connect SystemVisokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Velika kolesaZa varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Količina pretoka (l/h)
|max. 600
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|60
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna moč (Kw)
|3
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|17,105
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|23
|Mere (D × Š × V) (mm)
|369 x 355 x 946
Obseg dobave
- Šoba za peno: 0.3 l
- Čistilna sredstva: Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 10 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Vodno hlajeni motor
- Material črpalke: aluminij
- Integriran vodni filter
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.