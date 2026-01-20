Za impresivno močno čiščenje! K 7 WCM FJ je popoln (čistilni) partner za pogosto uporabo in močno umazanijo: njegov zmogljiv vodno hlajen motor odpravi umazanijo na poteh, terasah, vrtni opremi in večjih vozilih. Za še posebej učinkovito in nežno čiščenje površin je mogoče razpršilno cev Vario Power (VPS) nastaviti z enostavnim vrtenjem. Vključno s curkom pene za dobro oprijemljivo peno in maksimalno moč raztapljanja umazanije ter 1 l avtošampona. Druge funkcije vključujejo nastavek za odstranjevanje umazanije z vrtljivim točkovnim curkom, ki zagotavlja odlične rezultate čiščenja brez kompromisov tudi pri trdovratni umazaniji. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije. Vso priloženo opremo je mogoče shraniti tudi na sami napravi.