K 4 WCM navdušuje z močnim, vodno hlajenim motorjem, ki ga odlikuje dolga življenjska doba. Visokotlačni čistilnik z 6 metrov dolgo visokotlačno cevjo je izdelan za občasno uporabo in zmerno umazanijo. Zahvaljujoč razpršilni cevi Vario Power (VPS) je mogoče po potrebi očistiti terase, vrtno pohištvo in vozila. Pritisk vode je mogoče natančno prilagoditi specifičnemu predmetu, ki ga želite očistiti, z enostavnim vrtenjem. Poleg tega razpršilna cev z vrtečim se točkovnim curkom zagotavlja uspešno brezkompromisno čiščenje tudi pri trdovratni umazaniji. Vse dodatke lahko shranite neposredno na napravi. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije.