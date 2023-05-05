Visokotlačni čistilnik K 4 WCM
Zmogljivo čiščenje: K 4 WCM z vodno hlajenim motorjem je popoln za zmerno umazanijo na vozilih, vrtnih ograjah ali kolesih.
K 4 WCM navdušuje z močnim, vodno hlajenim motorjem, ki ga odlikuje dolga življenjska doba. Visokotlačni čistilnik z 6 metrov dolgo visokotlačno cevjo je izdelan za občasno uporabo in zmerno umazanijo. Zahvaljujoč razpršilni cevi Vario Power (VPS) je mogoče po potrebi očistiti terase, vrtno pohištvo in vozila. Pritisk vode je mogoče natančno prilagoditi specifičnemu predmetu, ki ga želite očistiti, z enostavnim vrtenjem. Poleg tega razpršilna cev z vrtečim se točkovnim curkom zagotavlja uspešno brezkompromisno čiščenje tudi pri trdovratni umazaniji. Vse dodatke lahko shranite neposredno na napravi. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije.
Značilnosti in prednosti
Izjemna zmogljivostVodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Integrirana sesalna cev za detergentUdobna in enostavna uporaba čistil. Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Čisto in urejenoCev, razpršilno cev, pištolo in kabel lahko shranite neposredno na napravi.
Quick Connect System
- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Količina pretoka (l/h)
|max. 420
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|30
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|11,456
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|14,814
|Mere (D × Š × V) (mm)
|369 x 329 x 901
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 6 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Vodno hlajeni motor
- Integriran vodni filter
Video posnetki
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.