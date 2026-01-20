Nimate dostopa do električne vtičnice? Ni problema! Lahek ročni srednjetlačni čistilnik KHB 6 Battery, zasnovan na 18-voltni platformi Kärcher Battery, bo praktično vse pri vas doma očistil ne glede na dostop do električne vtičnice. Samo priključite cev in že lahko začnete. Z nežno šobo za ploski curek boste neželene nečistoče odstranili z vrtnega pohištva, igral in še veliko več. So cvetlična korita prekrita s cvetnim prahom in zemljo? Torej je na vrsti učinkovita rotacijska šoba, s katero boste brez težav odstranili tudi trdovratnejšo umazanijo. Obe šobi, zmogljiva izmenljiva litij-ionska baterija (18 V/2,4 Ah) in polnilnik so priloženi. Trpežno in zmogljivo izmenljivo litij-ionsko baterijo lahko uporabite v vseh akumulatorskih napravah, ki temeljijo na platformi 18 V Kärcher Battery Power. LCD-prikazovalnik na akumulatorju na osnovi inovativne tehnologije Real Time Technology prikazuje preostalo kapaciteto med delom, polnjenjem in shranjevanjem. Z bogato ponudbo pribora je KHB 6 Battery še bolj vsestranski. Tako lahko dokupite na primer šobo za peno, pralno krtačo in sesalno cev za uporabo vode iz alternativnih virov.