Visokotlačni čistilnik K 4 Classic
Enostaven za transport in hitro pospravljanje: visokotlačni čistilnik K 4 Classic, vklj. teleskopski ročaj, za redno uporabo na zmerni umazaniji.
Ta naprava se lahko prilega kamor koli: bodisi v prtljažniku avtomobila bodisi v omari, visokotlačni čistilnik K 4 Classic lahko brez težav pospravite kamor koli in ga enostavno prevažate zahvaljujoč kompaktnim dimenzijam. Kljub temu še vedno ponuja polno zmogljivost visokotlačnega čistilnika. Poleg tega po višini nastavljiv aluminijast teleskopski ročaj zagotavlja, da je višina vlečenja vedno udobna. Druge podrobnosti o opremi vključujejo razpršilno pištolo Quick Connect, 6-metrsko visokotlačno cev, brizgalno cev Vario Power (VPS), roto šobo in vodni filter. Še več, K 4 Classic s površinsko zmogljivostjo 30 m²/h je idealen za redno čiščenje srednje umazanije (majhni avtomobili, vrtne ograje, kolesa itd.).
Značilnosti in prednosti
Shranjevanje cevi na sprednjem pokrovuCev lahko priročno obesite na sprednji pokrov.
Teleskopski ročajAluminijast teleskopski ročaj za prevažanje izvlečete in ga pred shranjevanjem znova zložite.
Uporaba čistilnega sredstvaSesalna cev za uporabo čistilnega sredstva. Kärcherjeva čistila stopnjujejo učinkovitost, s svojo zaščito in nego še povečajo vaše veselje nad doseženimi rezultati.
Integrirano shranjevanje dodatkov na napravi
- Udobno in prostorsko varčno shranjevanje dodatkov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 130
|Količina pretoka (l/h)
|420
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|30
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (W)
|1800
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,574
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|264 x 256 x 450
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 120 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 6 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Teleskopski ročaj
- Integriran vodni filter
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.