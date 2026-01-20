Ta naprava se lahko prilega kamor koli: bodisi v prtljažniku avtomobila bodisi v omari, visokotlačni čistilnik K 4 Classic lahko brez težav pospravite kamor koli in ga enostavno prevažate zahvaljujoč kompaktnim dimenzijam. Kljub temu še vedno ponuja polno zmogljivost visokotlačnega čistilnika. Poleg tega po višini nastavljiv aluminijast teleskopski ročaj zagotavlja, da je višina vlečenja vedno udobna. Druge podrobnosti o opremi vključujejo razpršilno pištolo Quick Connect, 6-metrsko visokotlačno cev, brizgalno cev Vario Power (VPS), roto šobo in vodni filter. Še več, K 4 Classic s površinsko zmogljivostjo 30 m²/h je idealen za redno čiščenje srednje umazanije (majhni avtomobili, vrtne ograje, kolesa itd.).