K 4 WCM Premium Home navdušuje z močnim, vodno hlajenim motorjem, ki ga odlikuje dolga življenjska doba. Visokotlačni čistilnik z 6 metrov dolgo visokotlačno cevjo je izdelan za občasno uporabo in zmerno umazanijo. Zahvaljujoč razpršilni cevi Vario Power (VPS) je mogoče po potrebi očistiti terase, vrtno pohištvo in vozila. Pritisk vode je mogoče natančno prilagoditi specifičnemu predmetu, ki ga želite očistiti, z enostavnim vrtenjem. Poleg tega lahko z vrtečim- se točkovnim curkom uspešno kljubujete tudi trdovratni umazaniji. Komplet za dom vsebuje čistilo za površine T 5 in 1 liter čistila za kamen in fasado 3-v-1. Zaradi vgrajenega koluta za cev je pakiranje visokotlačne cevi otročje lahko, vse druge dodatke pa lahko shranite na sami napravi. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije.