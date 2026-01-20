Kompaktna zasnova združuje (čistilno) moč: K 2 Classic je enostaven za uporabo, prenosljiv in prilagodljiv, vendar ponuja polno moč visokotlačnega čistilnika. Napravo lahko priročno shranite skoraj povsod in kadar koli, da prihranite prostor, visokotlačno cev pa lahko preprosto shranite na sprednji pokrov. S razpršilno pištolo Quick Connect, 3-metrsko visokotlačno cevjo, enojno pršilno cevjo, čistilcem umazanije in vodnim filtrom je K 2 Compact idealen za občasno uporabo pri manjši umazaniji na vrtnem pohištvu, vrtnem orodju, kolesih in drugod po domu. Območna zmogljivost je 20 m²/h.