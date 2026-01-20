Visokotlačni čistilnik K 2 Classic
Izjemno kompakten, enostaven za transport in enostaven za shranjevanje: visokotlačni čistilnik K 2 Classic je idealen za manjšo umazanijo okoli doma.
Kompaktna zasnova združuje (čistilno) moč: K 2 Classic je enostaven za uporabo, prenosljiv in prilagodljiv, vendar ponuja polno moč visokotlačnega čistilnika. Napravo lahko priročno shranite skoraj povsod in kadar koli, da prihranite prostor, visokotlačno cev pa lahko preprosto shranite na sprednji pokrov. S razpršilno pištolo Quick Connect, 3-metrsko visokotlačno cevjo, enojno pršilno cevjo, čistilcem umazanije in vodnim filtrom je K 2 Compact idealen za občasno uporabo pri manjši umazaniji na vrtnem pohištvu, vrtnem orodju, kolesih in drugod po domu. Območna zmogljivost je 20 m²/h.
Značilnosti in prednosti
Shranjevanje cevi na sprednjem pokrovuCev lahko priročno obesite na sprednji pokrov.
Udobno prileganje v rokiNaprava je enostavna za transport. Ko ročaj za prenašanje ni potreben, izgine v ohišje.
Enostavna povezavaZa preprosto in hitro pritrditev ter sprostitev visokotlačne cevi na enoto in pištolo.
Integrirano shranjevanje dodatkov na napravi
- Razpršilne cevi so vedno pripravljene, po opravljenem delu pa lahko vse shranite na napravo in tako prihranite prostor.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta toka (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tlak (bar/Mpa)
|max. 110 / max. 11
|Količina pretoka (l/h)
|max. 360
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|20
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,4
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,365
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|178 x 219 x 415
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 120 Q
- Enojna pršilna cev
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 3 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Integriran vodni filter
Področja uporabe
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Območja okoli doma in vrta
- Majhni avtomobili
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.