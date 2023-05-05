Baterijski tlačni čistilnik K 2 Battery
Zmogljiv akumulatorski visokotlačni čistilnik K 2 Battery za vsestransko, prilagodljivo delo brez priključka na elektriko. Izmenljiva akumulatorska baterija 36 V in polnilnik sta na voljo kot dodatna oprema.
Bleščeče tudi brez priključka na elektriko: akumulatorski visokotlačni čistilnik za različna področja uporabe, npr. manjše avtomobile, čolne, vrtno pohištvo, zabojnike za odpadke in druga majhna čistilna opravila okoli hiše. Zahvaljujoč načinom Standard, Boost in Čistila je mogoče različne čiščene predmete čistiti z ravno pravšnjim tlakom. Na analognem prikazu visokotlačne pištole je med čiščenjem trajno prikazan izbran način. Posamezne stopnje tlaka so udobno nastavljive z zamenjavo razpršilne cevi. Naprava je združljiva z litij-ionsko izmenljivo akumulatorsko baterijo 36V/5,0 Ah 36-V Kärcherjeve platforme Battery Power. Akumulatorska baterija in polnilnik sta na voljo posebej kot dodatna oprema. Mogoče je priključiti tudi Kärcherjevo cev za vsesavanje vode iz alternativnih virov.
Značilnosti in prednosti
Polni izmenljive baterije 36 V Kärcher Battery PowerTehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Združljivo z vsemi napravami 36-V platforme Battery Power. Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
Visokotlačna pištola z zaslonom za prikaz stopnje tlakaRazlične razpršilne cevi omogočajo 3 stopnje tlaka za optimalno čiščenje različnih površin. Prikazovalnik na visokotlačni pištoli omogoča preprost nadzor nad izbrano stopnjo tlaka.
Sesanje vodeKompatibilen s Kärcher-jevo sesalno cevjo za čiščenje neodvisno od priključka vode. Sesalno cev je možno kupiti ločeno.
Uporaba čistilnega sredstva
- Sesalna cev za uporabo čistilnega sredstva.
- Kärcherjeva čistila stopnjujejo učinkovitost, s svojo zaščito in nego še povečajo vaše veselje nad doseženimi rezultati.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Cev, razpršilne cevi in pištolo je mogoče priročno spraviti, tako da zavzamejo le malo prostora.
Quick Connect System
- Za preprosto in hitro pritrditev ter sprostitev visokotlačne cevi na enoto in pištolo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Tlak (bar)
|max. 110
|Področje tlaka
|Visok tlak
|Količina pretoka (l/h)
|340
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|14
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,648
|Mere (D × Š × V) (mm)
|245 x 303 x 629
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Visokotlačna pištola: G 120 Q, Extended
- Enojna pršilna cev
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 4 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Integriran vodni filter
Video posnetki
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
