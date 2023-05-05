Baterijski tlačni čistilnik K 2 Battery

Zmogljiv akumulatorski visokotlačni čistilnik K 2 Battery za vsestransko, prilagodljivo delo brez priključka na elektriko. Izmenljiva akumulatorska baterija 36 V in polnilnik sta na voljo kot dodatna oprema.

Bleščeče tudi brez priključka na elektriko: akumulatorski visokotlačni čistilnik za različna področja uporabe, npr. manjše avtomobile, čolne, vrtno pohištvo, zabojnike za odpadke in druga majhna čistilna opravila okoli hiše. Zahvaljujoč načinom Standard, Boost in Čistila je mogoče različne čiščene predmete čistiti z ravno pravšnjim tlakom. Na analognem prikazu visokotlačne pištole je med čiščenjem trajno prikazan izbran način. Posamezne stopnje tlaka so udobno nastavljive z zamenjavo razpršilne cevi. Naprava je združljiva z litij-ionsko izmenljivo akumulatorsko baterijo 36V/5,0 Ah 36-V Kärcherjeve platforme Battery Power. Akumulatorska baterija in polnilnik sta na voljo posebej kot dodatna oprema. Mogoče je priključiti tudi Kärcherjevo cev za vsesavanje vode iz alternativnih virov.

Značilnosti in prednosti
Baterijski tlačni čistilnik K 2 Battery: Polni izmenljive baterije 36 V Kärcher Battery Power
Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Združljivo z vsemi napravami 36-V platforme Battery Power. Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
Baterijski tlačni čistilnik K 2 Battery: Visokotlačna pištola z zaslonom za prikaz stopnje tlaka
Različne razpršilne cevi omogočajo 3 stopnje tlaka za optimalno čiščenje različnih površin. Prikazovalnik na visokotlačni pištoli omogoča preprost nadzor nad izbrano stopnjo tlaka.
Baterijski tlačni čistilnik K 2 Battery: Sesanje vode
Kompatibilen s Kärcher-jevo sesalno cevjo za čiščenje neodvisno od priključka vode. Sesalno cev je možno kupiti ločeno.
Uporaba čistilnega sredstva
  • Sesalna cev za uporabo čistilnega sredstva.
  • Kärcherjeva čistila stopnjujejo učinkovitost, s svojo zaščito in nego še povečajo vaše veselje nad doseženimi rezultati.
Vgrajeno shranjevanje pribora
  • Cev, razpršilne cevi in pištolo je mogoče priročno spraviti, tako da zavzamejo le malo prostora.
Quick Connect System
  • Za preprosto in hitro pritrditev ter sprostitev visokotlačne cevi na enoto in pištolo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 36 V
Tlak (bar) max. 110
Področje tlaka Visok tlak
Količina pretoka (l/h) 340
Dovodna temperatura (°C) max. 40
Čas delovanja s polno baterijo (min) 14
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 4,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 7,648
Mere (D × Š × V) (mm) 245 x 303 x 629

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
  • Visokotlačna pištola: G 120 Q, Extended
  • Enojna pršilna cev
  • Razpršilna cev z vrtljivim curkom
  • Visokotlačna cev: 4 m
  • Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''

Oprema

  • Quick Connect na napravi
  • Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
  • Integriran vodni filter
Baterijski tlačni čistilnik K 2 Battery
Video posnetki

Dodatna oprema
Čistilna sredstva
