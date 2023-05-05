Bleščeče tudi brez priključka na elektriko: akumulatorski visokotlačni čistilnik za različna področja uporabe, npr. manjše avtomobile, čolne, vrtno pohištvo, zabojnike za odpadke in druga majhna čistilna opravila okoli hiše. Zahvaljujoč načinom Standard, Boost in Čistila je mogoče različne čiščene predmete čistiti z ravno pravšnjim tlakom. Na analognem prikazu visokotlačne pištole je med čiščenjem trajno prikazan izbran način. Posamezne stopnje tlaka so udobno nastavljive z zamenjavo razpršilne cevi. Naprava je združljiva z litij-ionsko izmenljivo akumulatorsko baterijo 36V/5,0 Ah 36-V Kärcherjeve platforme Battery Power. Akumulatorska baterija in polnilnik sta na voljo posebej kot dodatna oprema. Mogoče je priključiti tudi Kärcherjevo cev za vsesavanje vode iz alternativnih virov.