Ročni čistilnik KHB 4-18 Battery Set
Mobilno in enostavno čiščenje - zaradi priročne in kompaktne zasnove ročnega visokotlačnega čistilnika, se trdovratna umazanija hitro odstrani.
Kärcher čisti hitro in brez zapletov - priročen in kompakten visokotlačni čistilnik lahko uporabljate neposredno za čiščenje brez dolge priprave. Z nežno šobo z ravnim curkom lahko umazanijo hitro odstranite z vrtnega pohištva, igrač, košev in številnih drugih predmetov. Široka paleta dodatne opreme, kot so šoba za peno, krtača za pranje, sesalna cev in šoba 5 v 1, omogoča vsestransko rabo. Vključena 18-voltna izmenljiva baterija in polnilnik.
Značilnosti in prednosti
Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery PowerTehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice. Združljivo z vsemi napravami Kärcherjeve baterijske platforme Battery Power 18 V.
Učinkovit in idealno prilagojen srednji tlakTlak 21 barov za učinkovito, mobilno in enostavno vmesno čiščenje. Preprosta zamenjava šob Quick Connect. Vključena šoba s ploščatim curkom za nežno čiščenje.
Lahka in kompaktna zasnova napraveIzjemna svoboda pri gibanju in prilagodljivost med čiščenjem. Ročni baterijski srednjetlačni čistilnik za vmesno čiščenje. Z ločeno dobavljivo sesalno cevjo, da boste neodvisni od priključitve na vodno omrežje.
Dodatna oprema za vsestransko rabo
- Za stopnice in manjše površine: model PS 20 Handheld.
- MJ 24 Handheld združuje 5 šob v eni razpršilni cevi – za čiščenje in zalivanje.
- Za težko dostopna mesta: 360-stopinjski zglob modela VJ 24 Handheld.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Tlak (bar)
|21
|Področje tlaka
|Srednji tlak
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Količina pretoka (l/h)
|max. 170
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|14 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|300
|Polnilni tok (A)
|0,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,762
|Mere (D × Š × V) (mm)
|292 x 89 x 228
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Sesanje vode
- Razpršilna cev: dolga
- Šoba s ploščatim curkom
- Integriran vodni filter
- Filter naprave
Področja uporabe
- Vrtna korita
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
- Smetnjaki
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Kolesa
- Ograje
- Vrtna igrala
