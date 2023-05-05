S priročnim svetovalcem za uporabo v aplikaciji Home & Garden, ki je v pomoč pri uporabi tlačnega čistilnika K 3 Power Control, Kärcher omogoča še boljše rezultate čiščenja, postali boste pravi strokovnjak za čiščenje. Aplikacija ponuja tudi celovit servis, vključno z informacijami o napravi ter uporabi in s servisnim portalom Kärcher. Ustrezen tlak je med uporabo mogoče nastavljati neposredno na razpršilnem nastavku in preverjati na zaslonu razpršilne pištole G 120 Q Power Control – za vrhunski nadzor in najprimernejši tlak za vsako površino. Preklop z visokotlačnega čiščenja na način čiščenja z detergentom je mogoč brez menjave razpršilnega nastavka. Nanašanje detergenta iz integrirane posode za detergent pa je hitro, preprosto in udobno. Kärcher K 3 Power Control vas bo prav tako prepričal z raztegljivim teleskopskim ročajem za udoben transport in shranjevanje, s stojalom za večjo stabilnost, z nosilci za pribor in kabel ter s sistemom Kärcher Quick Connect. Stojalo je mogoče prav tako uporabiti kot pomožen ročaj za prenašanje, zato boste napravo lahko preprosto naložili v avtomobilski prtljažnik.