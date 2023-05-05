Visokotlačni čistilnik K 3 Power Control
Tlačni čistilnik K 3 Power Control z razpršilno pištolo G 120 Q Power Control in razpršilnimi nastavki in s svetovalcem za uporabo v aplikaciji, ki ponuja praktične nasvete za še boljše rezultate čiščenja.
S priročnim svetovalcem za uporabo v aplikaciji Home & Garden, ki je v pomoč pri uporabi tlačnega čistilnika K 3 Power Control, Kärcher omogoča še boljše rezultate čiščenja, postali boste pravi strokovnjak za čiščenje. Aplikacija ponuja tudi celovit servis, vključno z informacijami o napravi ter uporabi in s servisnim portalom Kärcher. Ustrezen tlak je med uporabo mogoče nastavljati neposredno na razpršilnem nastavku in preverjati na zaslonu razpršilne pištole G 120 Q Power Control – za vrhunski nadzor in najprimernejši tlak za vsako površino. Preklop z visokotlačnega čiščenja na način čiščenja z detergentom je mogoč brez menjave razpršilnega nastavka. Nanašanje detergenta iz integrirane posode za detergent pa je hitro, preprosto in udobno. Kärcher K 3 Power Control vas bo prav tako prepričal z raztegljivim teleskopskim ročajem za udoben transport in shranjevanje, s stojalom za večjo stabilnost, z nosilci za pribor in kabel ter s sistemom Kärcher Quick Connect. Stojalo je mogoče prav tako uporabiti kot pomožen ročaj za prenašanje, zato boste napravo lahko preprosto naložili v avtomobilski prtljažnik.
Značilnosti in prednosti
Aplikacija Home & GardenZ aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje. Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja. Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Pištola Power Control s Quick Connect in visokotlačnimi cevmiOptimalna nastavitev za vsako površino. Tri nastavitve tlaka in ena nastavitev za čistilo. Popoln nadzor: prikazovalnik prikazuje izbrane nastavitve. Quick Connect za preprosto namestitev visokotlačne cevi in dodatkov-
Po višini nastavljiv teleskopski ročaj.Za udobno višino. V celoti ga lahko zložite, kar omogoča optimalno shranjevanje.
Čista raztopina v posodi
- Čisto in udobno: posodo za detergent je mogoče odstraniti za polnjenje.
- Praktična posoda za čistilo olajšuje uporabo čistil.
- Čistila Kärcher izboljšujejo učinkovitost ter varujejo in negujejo površino.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Količina pretoka (l/h)
|max. 380
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|25
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,395
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,513
|Mere (D × Š × V) (mm)
|297 x 280 x 677
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 120 Q Power Control
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 7 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Rezervoar
- Snemljiva posoda za čistilo
- Integriran vodni filter
Področja uporabe
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Območja okoli doma in vrta
- Motorji in skuterji
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
