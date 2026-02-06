Čistilnik za terase PCL 3-18
Baterijski čistilec terase čisti lesene terase fleksibilno, učinkovito in brez ostankov, zahvaljujoč vrtljivim valjčnim ščetkam in integriranemu sistemu za distribucijo vode.
Zahvaljujoč baterijskemu čistilniku za teraso umazanija in druge oblike nečistoč, kot so mah ali sivi film, ne bodo več motile vaše lesene terase. Zaradi brezžičnega delovanja je PCL 3-18 še posebej primeren za čiščenje brezpotij. Preprosto ga priključite na vrtno cev in že ste pripravljeni: zahvaljujoč vgrajenemu sistemu za distribucijo vode se umazanija odstrani z vrtljivimi valjčnimi ščetkami in jo takoj spere. Delovna širina je optimalno zasnovana tako, da lahko hkrati očistite dve deski, vse do robov. Poleg tega za menjavo valjčnih ščetk ni potrebno orodje, kar pomeni, da je – poleg lesa in WPC – mogoče temeljito in brez napora očistiti tudi gladke kamnite ploščice.
Značilnosti in prednosti
Dve vrtljivi valjčni krtači (vključeni v obseg dobave za lesene površine)Temeljito čiščenje zunanjih površin iz lesa in WPC.
Integrirana distribucija vodeOdlični rezultati čiščenja – umazanija se odstrani in spere vse naenkrat.
Ergonomski ventil za regulacijo vodeKoličino vode je mogoče prilagoditi ravni umazanije.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom baterije: čas delovanja, čas polnjenja in zmogljivost baterije
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Zamenljivo baterijo lahko uporabljate v napravah s platformo 18 V Battery Power.
Izmenljivi krtačni valji
- Primerno za čiščenje lesenih teras in WPC talnih oblog.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Maks. tlak (bar)
|max. 10
|Področje tlaka
|Nizek tlak
|Poraba vode pri 4 barih (l/h)
|max. 180
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|500 - 600
|Delovna širina krtačnih valjev (mm)
|300
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,86
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,418
|Mere (D × Š × V) (mm)
|363 x 307 x 1324
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
Oprema
- 2 šobi za vodo
- Ventil za regulacijo količine vode
- Rob za odlaganje
- Ergonomska ročaj in držalo
Video posnetki
Področja uporabe
- Terase
- balkon
- Lesene površine
- Mah
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.