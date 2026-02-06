Zahvaljujoč baterijskemu čistilniku za teraso umazanija in druge oblike nečistoč, kot so mah ali sivi film, ne bodo več motile vaše lesene terase. Zaradi brezžičnega delovanja je PCL 3-18 še posebej primeren za čiščenje brezpotij. Preprosto ga priključite na vrtno cev in že ste pripravljeni: zahvaljujoč vgrajenemu sistemu za distribucijo vode se umazanija odstrani z vrtljivimi valjčnimi ščetkami in jo takoj spere. Delovna širina je optimalno zasnovana tako, da lahko hkrati očistite dve deski, vse do robov. Poleg tega za menjavo valjčnih ščetk ni potrebno orodje, kar pomeni, da je – poleg lesa in WPC – mogoče temeljito in brez napora očistiti tudi gladke kamnite ploščice.