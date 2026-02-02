Visokotlačni čistilnik K 5 FJ Home je idealen spremljevalec za redno čiščenje zmerne umazanije, na primer na vozilih in srednje velikih površinah okoli nepremičnine. Opremljen je s pištolo, 8-metrsko visokotlačno cevjo, razpršilno cevjo Vario Power (VPS), brizgalko z vrtljivim točkovnim curkom za odstranjevanje trdovratne umazanije in zanesljivim vodnim filtrom za zaščito črpalke pred majhnimi delci umazanije. Komplet Home Kit zagotavlja čiščenje večjih površin okoli doma brez brizganja in vsebuje čistilo za površine T 5 ter 1 l čistila za kamen in fasade. Priložena sta tudi penasti curek in 1 l avtomobilskega šampona za maksimalno moč raztapljanja umazanije. Vso priloženo opremo lahko shranite na sami napravi.