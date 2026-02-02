Visokotlačni čistilnik K 5 FJ Home BB
K 5 FJ Home je idealen za redno čiščenje zmerno umazanije na avtomobilih, pa tudi na poteh in drugih površinah okoli nepremičnine. Vključno s kompletom Home Kit in penasto šobo.
Visokotlačni čistilnik K 5 FJ Home je idealen spremljevalec za redno čiščenje zmerne umazanije, na primer na vozilih in srednje velikih površinah okoli nepremičnine. Opremljen je s pištolo, 8-metrsko visokotlačno cevjo, razpršilno cevjo Vario Power (VPS), brizgalko z vrtljivim točkovnim curkom za odstranjevanje trdovratne umazanije in zanesljivim vodnim filtrom za zaščito črpalke pred majhnimi delci umazanije. Komplet Home Kit zagotavlja čiščenje večjih površin okoli doma brez brizganja in vsebuje čistilo za površine T 5 ter 1 l čistila za kamen in fasade. Priložena sta tudi penasti curek in 1 l avtomobilskega šampona za maksimalno moč raztapljanja umazanije. Vso priloženo opremo lahko shranite na sami napravi.
Značilnosti in prednosti
Integrirana sesalna cev za detergent
- Udobna in enostavna uporaba čistil.
- Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Čisto in urejeno
- Cev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.
Velika kolesa
- Za varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti.
- Preprosto manevriranje.
Quick Connect System
- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 145
|Količina pretoka (l/h)
|max. 500
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|40
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (W)
|2100
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,343
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|13,178
|Mere (D × Š × V) (mm)
|302 x 346 x 872
Obseg dobave
- Komplet Home Kit: T 5 čistilo površin, kamna in fasade, 3 v 1, 1 l
- Podaljšek razpršilne cevi
- Šoba za peno: 0.3 l
- Čistilna sredstva: Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 8 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesanje
- Material črpalke: aluminij
- Integriran vodni filter
- Sesanje vode
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.