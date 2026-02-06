Cvetni listi spomladi, pesek poleti, listje jeseni in material za posipanje pozimi: učinkovit in ergonomski Kärcherjev stroj za pometanje S 4 rekordno hitro in v vseh letnih časih poskrbi za sijočo okolico hiše in vrta. Z močnim pometalnim valjem, stransko krtačo in skupno širino pometanja 510 milimetrov z lahkoto očisti do 1800 m² površine na uro. Stroj neposredno zbira umazanijo v 20-litrskem zbiralniku za smeti. Dolge ščetine stranskih krtač poskrbijo za temeljito čistočo vse do roba. Ročaj z brezstopenjsko nastavljivo višino je mogoče optimalno prilagoditi uporabnikovi telesni višini. Zahvaljujoč uporabljeni bajonetni spojki pri nastavitvi višine ne morete izgubiti vijaka. Stroj za pometanje lahko brez sklanjanja preprosto zložite s stopalko in ga prenašate z držanjem za ročaj ter prihranite prostor pri shranjevanju. Edinstvena je tudi namestitev stranskih krtač brez orodja. Tako je stroj za pometanje v hipu pripravljen za uporabo. Zbiralnik za smeti je mogoče preprosto odstraniti in ga odložiti brez stika z umazanijo ter izprazniti.