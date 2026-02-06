Potisni pometalni stroj S 4
20-litrski zbiralnik za smeti, stranska krtača in širina pometanja 510 mm: stroj za pometanje S 4 je primeren za vse letne čase – za manjše in ožje površine ter temeljito čistočo do roba.
Cvetni listi spomladi, pesek poleti, listje jeseni in material za posipanje pozimi: učinkovit in ergonomski Kärcherjev stroj za pometanje S 4 rekordno hitro in v vseh letnih časih poskrbi za sijočo okolico hiše in vrta. Z močnim pometalnim valjem, stransko krtačo in skupno širino pometanja 510 milimetrov z lahkoto očisti do 1800 m² površine na uro. Stroj neposredno zbira umazanijo v 20-litrskem zbiralniku za smeti. Dolge ščetine stranskih krtač poskrbijo za temeljito čistočo vse do roba. Ročaj z brezstopenjsko nastavljivo višino je mogoče optimalno prilagoditi uporabnikovi telesni višini. Zahvaljujoč uporabljeni bajonetni spojki pri nastavitvi višine ne morete izgubiti vijaka. Stroj za pometanje lahko brez sklanjanja preprosto zložite s stopalko in ga prenašate z držanjem za ročaj ter prihranite prostor pri shranjevanju. Edinstvena je tudi namestitev stranskih krtač brez orodja. Tako je stroj za pometanje v hipu pripravljen za uporabo. Zbiralnik za smeti je mogoče preprosto odstraniti in ga odložiti brez stika z umazanijo ter izprazniti.
Značilnosti in prednosti
Priročen pokrov za stransko krtačo
Udobna stopalka
Nastavitev po višini z bajonetnim zapiralom
Velik zbiralnik za smeti
Preprosta odstranitev zbiralnika za smeti
Samostoječa posoda za smeti
Velika širina pometanja
Pometanje tik ob robu
Priročen ročaj za nošenje
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina s stransko krtačo (mm)
|510
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|1800
|Ohišje / ogrodje
|Plastika
|Posoda za smeti (l)
|20
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|9,8
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|9,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,34
|Mere (D × Š × V) (mm)
|760 x 600 x 940
Obseg dobave
- Stranska krtača: 1 Kos(i)
Oprema
- Ergonomski potisni ročaj
- Brezstopenjsko nastavljiv ročaj
- Položaj za shranjevanje
- Stopalka za prihranek prostora pri shranjevanju
- Namestitev stranske krtače brez orodja
- Samostoječa posoda za smeti
Video posnetki
Področja uporabe
- Območja okoli doma in vrta
- Poti okoli hiše
- Poti
- (Dvoriščni) vhodi, dovozi
- Klet
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.