Potisni pometalni stroj S 4

20-litrski zbiralnik za smeti, stranska krtača in širina pometanja 510 mm: stroj za pometanje S 4 je primeren za vse letne čase – za manjše in ožje površine ter temeljito čistočo do roba.

Cvetni listi spomladi, pesek poleti, listje jeseni in material za posipanje pozimi: učinkovit in ergonomski Kärcherjev stroj za pometanje S 4 rekordno hitro in v vseh letnih časih poskrbi za sijočo okolico hiše in vrta. Z močnim pometalnim valjem, stransko krtačo in skupno širino pometanja 510 milimetrov z lahkoto očisti do 1800 m² površine na uro. Stroj neposredno zbira umazanijo v 20-litrskem zbiralniku za smeti. Dolge ščetine stranskih krtač poskrbijo za temeljito čistočo vse do roba. Ročaj z brezstopenjsko nastavljivo višino je mogoče optimalno prilagoditi uporabnikovi telesni višini. Zahvaljujoč uporabljeni bajonetni spojki pri nastavitvi višine ne morete izgubiti vijaka. Stroj za pometanje lahko brez sklanjanja preprosto zložite s stopalko in ga prenašate z držanjem za ročaj ter prihranite prostor pri shranjevanju. Edinstvena je tudi namestitev stranskih krtač brez orodja. Tako je stroj za pometanje v hipu pripravljen za uporabo. Zbiralnik za smeti je mogoče preprosto odstraniti in ga odložiti brez stika z umazanijo ter izprazniti.

Specifikacije

Tehnični podatki

Delovna širina s stransko krtačo (mm) 510
Maks. površinska zmogljivost (m²/h) 1800
Ohišje / ogrodje Plastika
Posoda za smeti (l) 20
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 9,8
Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg) 9,8
Teža vključno z embalažo (Kg) 11,34
Mere (D × Š × V) (mm) 760 x 600 x 940

Obseg dobave

  • Stranska krtača: 1 Kos(i)

Oprema

  • Ergonomski potisni ročaj
  • Brezstopenjsko nastavljiv ročaj
  • Položaj za shranjevanje
  • Stopalka za prihranek prostora pri shranjevanju
  • Namestitev stranske krtače brez orodja
  • Samostoječa posoda za smeti

Področja uporabe
  • Območja okoli doma in vrta
  • Poti okoli hiše
  • Poti
  • (Dvoriščni) vhodi, dovozi
  • Klet
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.