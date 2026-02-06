Naj bo pomlad, poletje, jesen ali zima – novi Kärcherjev stroj za pometanje S 6 je primeren za čiščenje okoli hiše in vrta skozi vse leto. Učinkovit: z močnim pometalnim valjem, stransko krtačo in skupno širino pometanja 670 milimetrov z lahkoto očisti do 2500 m² površine na uro. Ergonomski: Ročaj je mogoče brez sklanjanja nastaviti v 2 položaja – za optimalno prilagoditev uporabnikovi telesni višini. In povrhu še čist: Umazanija konča neposredno v 38-litrskem zbiralniku za smeti, ki ga lahko izpraznite, ne da bi si umazali roke. Še ena njegova odlika je dodatna nastavitev višine stranske krtače, s katero lahko silo pritiskanja prilagodite glede na vrsto umazanije in s tem dosežete optimalen rezultat pometanja. Poleg tega lahko S 6 preprosto preklopite s stopalko na ogrodju, zato pri shranjevanju zavzame manj prostora. Za namestitev stranskih krtač ne potrebujete orodja, zato je stroj v hipu pripravljen za uporabo.