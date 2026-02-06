Potisni pometalni stroj S 6

38-litrski zbiralnik za smeti, stranska krtača in širina pometanja 670 mm: S 6 je idealen celoletni stroj pometanje – za večje in širše površine ter temeljito čistočo do roba.

Naj bo pomlad, poletje, jesen ali zima – novi Kärcherjev stroj za pometanje S 6 je primeren za čiščenje okoli hiše in vrta skozi vse leto. Učinkovit: z močnim pometalnim valjem, stransko krtačo in skupno širino pometanja 670 milimetrov z lahkoto očisti do 2500 m² površine na uro. Ergonomski: Ročaj je mogoče brez sklanjanja nastaviti v 2 položaja – za optimalno prilagoditev uporabnikovi telesni višini. In povrhu še čist: Umazanija konča neposredno v 38-litrskem zbiralniku za smeti, ki ga lahko izpraznite, ne da bi si umazali roke. Še ena njegova odlika je dodatna nastavitev višine stranske krtače, s katero lahko silo pritiskanja prilagodite glede na vrsto umazanije in s tem dosežete optimalen rezultat pometanja. Poleg tega lahko S 6 preprosto preklopite s stopalko na ogrodju, zato pri shranjevanju zavzame manj prostora. Za namestitev stranskih krtač ne potrebujete orodja, zato je stroj v hipu pripravljen za uporabo.

Značilnosti in prednosti
Potisni pometalni stroj S 6: Priročen pokrov za stransko krtačo
Priročen pokrov za stransko krtačo
Namestitev stranske krtače brez orodja – za hitro sestavljanje in uporabo.
Potisni pometalni stroj S 6: Udobna stopalka
Udobna stopalka
Zlaganje celotnega stroja za pometanje brez sklanjanja – za shranjevanje na majhnem prostoru.
Potisni pometalni stroj S 6: Prilagodljiva nastavitev višine stranskih krtač
Prilagodljiva nastavitev višine stranskih krtač
Po želji prilagodljiva sila pritiskanja za različne vrste umazanije.
Velik zbiralnik za smeti
  • Pogosto praznjenje zbiralnika za smeti ni potrebno.
Preprosta odstranitev zbiralnika za smeti
  • Preprosto praznjenje zbiralnika za smeti.
Samostoječa posoda za smeti
  • Praznjenje zbiralnika za smeti brez stika z umazanijo.
Velika širina pometanja
  • Visoka zmogljivost čiščenja.
Pometanje tik ob robu
  • Temeljito pometanje vogalov, robov in fug.
Dvakrat višinsko nastavljiv potisni lok
  • Pometanje brez bolečin v hrbtu zahvaljujoč nastavitvi višine po izbiri.
Priročen ročaj za nošenje
  • Ročaj za preprosto nošenje in spravljanje stroja za pometanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Delovna širina s stransko krtačo (mm) 670
Maks. površinska zmogljivost (m²/h) 2500
Ohišje / ogrodje Plastika
Posoda za smeti (l) 38
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 14,2
Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg) 14,2
Teža vključno z embalažo (Kg) 17,05
Mere (D × Š × V) (mm) 926 x 795 x 1032

Obseg dobave

  • Stranska krtača: 1 Kos(i)

Oprema

  • Ergonomski potisni ročaj
  • Dvakrat višinsko nastavljiv potisni lok
  • Položaj za shranjevanje
  • Stopalka za prihranek prostora pri shranjevanju
  • Brezstopenjsko nastavljiva stranska krtača
  • Namestitev stranske krtače brez orodja
  • Samostoječa posoda za smeti

Področja uporabe
  • Območja okoli doma in vrta
  • Poti okoli hiše
  • Poti
  • (Dvoriščni) vhodi, dovozi
  • Klet
