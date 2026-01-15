Akumulatorska kosilnica na nitko
Akumulatorski trimerji Kärcher so resnično vsestranski talenti za dela na vrtu. Ne le da zagotavljajo natančen rob trate, še zlasti se izkažejo pri doseganju vogalov in ožin. Udobna in hrbtenici prijazna delovna drža zahvaljujoč ergonomsko zasnovanemu ročaju.
Funkcije baterijske kosilnice z nitjo
Samodejna nastavitev najlonske nitke za prirezovanje.
Pri obrezovanju trave zmogljiv motor in avtomatska nastavitev najlonske nitke za prirezovanje zagotavljata popoln rezultat. Preprosto vstavite kolut v dno bobna in akumulatorski obrezovalnik trate lahko uporabljate za vrtnarjenje. Če se nit med postopkom izrabi, jo lahko samodejno nastavite s preprostim pritiskom na stikalo na napravi.
Zvita najlonska nitka za prirezovanje zagotavlja natančen rez.
Zvita najlonska vrvica za prirezovanje zagotavlja natančen rez pri obrezovanju trave. To omogoča izjemno natančno obrezovanje trate, še posebej ob robovih trate in na težko dostopnih mestih.
Izbirna uporaba rezil prirezovalnika za zahtevna opravila.
Akumulatorske škarje za travo niso primerne samo za obrezovanje travnih robov, ampak tudi za večje površine ali divje rastje. Opcijsko se lahko rezila obrezovalnika uporabljajo za zahtevna opravila, kot je posebej močno divje rastje ali plevel.
Zahvaljujoč raznolikim funkcijam so ljubitelji vrtov opremljeni za vsako situacijo:
Zamenljiva baterija
Zahvaljujoč izmenljivi bateriji lahko ljubitelji vrta samozavestno delajo brez neštetih podaljškov in začnejo takoj.
Natančen rez
S svojo nastavljivo vrvico in izbirnim vstavljanjem rezil za prirezovanje je baterijska kosilnica z nitjo primerna tako za visoko travo kot za divje zarasti. Vrvica poskrbi tudi za natančen rez, tako da lahko travo na robovih terase ali kamnite obrobe hitro in enostavno postrižete na želeno dolžino.
Lahka in priročna
Zaradi majhne teže je še posebej enostavna za uporabo v vsakdanjem življenju. To pomeni, da lahko tudi velike trate v hipu pripravite na vrtno sezono.
Ergonomsko prirezovanje
Pogosto se morate prilagoditi razmeram območij, ki jih boste obdelovali. Čista območja niso vedno zagotovljena. Za košnjo trave pod nizko vrtno klopjo lahko glavo kosilnice LTR 18-30 hitro in enostavno prilagodite.
Zaščita rastlin
Da bi preprečili nenamerne poškodbe rož in dreves, zložljivi ščitnik za rastline LTR 18-30 in LTR 36-33 ščiti rastline med obrezovanjem. Vaše gredice so tako optimalno zaščitene in lahko brez skrbi delate ob robu trate.
Zaščitni pokrov
Pri obrezovanju trate se trava, mah in plevel režejo pri visokih hitrostih. Praktičen zaščitni pokrov akumulatorske kosilnike ščiti uporabnika pred letečimi potaknjenci.
Poudarki
18-voltni akumulator Battery Power
LTR 18-25 Battery Set
LTR 18-25 Battery Set leži ergonomsko v roki in lahko s premerom reza 25 centimetrov brez težav prireže trato po vseh vogalih in ožinah na vrtu.
Napetost akumulatorja: 18 V
Premer kroga reza: 25 cm
Hitrost prirezovanja: 9.500 U/min
Debelina nitke: 1,6 mm
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja:* 300 m
* Največja zmogljivost z 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.
LTR 18-30 Battery Set
Udobno prirezovanje trate z LTR 18-30 Battery Set. Nastavljiv kot nagiba omogoča prirezovanje tudi pod nizkimi ovirami.
Napetost akumulatorja: 18 V
Premer kroga reza: 30 cm
Hitrost prirezovanja: 7.800 U/min
Debelina nitke: 1,6 mm
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja:* 350 m
* Največja zmogljivost z 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.
36 V Kärcher Battery Power
LTR 36-33 Battery Set
S polno Kärcherjevo akumulatorsko 36 V baterijo lahko obdelamo do 600 metrov tratne površine. LTR 36-33 Battery Set je mišičnjak med kosilnicami z nitjo. S priročnim ramenskim pasom in mehkim dvoročnim ročajem je delo udobno in neutrudljivo.
Napetost akumulatorja: 36 V
Premer kroga reza: 28–33 cm
Hitrost prirezovanja: 7.000 U/min
Debelina nitke: 2,0 mm
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja:* 600 m
* Največja zmogljivost z 36-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.