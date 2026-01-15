Akumulatorska kosilnica na nitko

Vsi vrtovi imajo površine, ki jih s kosilnico ni mogoče doseči. Z dvojnim baterijskim kompletom LTR 3-18 lahko. Z dvojno močjo baterije lahko učinkovito in nežno kosite celo bujno zelenje, vse do roba trate.

Čisto delo

Najlonska nitka kosilnice s samodejno nastavitvijo nitke vedno zagotavlja čist in gladek rob trate. V nasprotju z drugimi napravami s kovinskim rezilom integrirana linija omogoča tudi delo v bližini robov opeke. To ne le zmanjša tveganje iskrenja, ampak zagotavlja tudi nemoten prehod s trate na gredice ali teraso ali verando.

Jasen pogled na vse

Kosilnica z nitko ima tehnologijo Real Time. LCD zaslon, vgrajen v baterijo, prikazuje preostali čas delovanja v minutah in kapaciteto baterije v realnem času, ko se uporablja na vrtu. Zdaj nič ne ovira vzdrževanja vrta.

Ergonomsko delo

Zahvaljujoč neskončno spremenljivemu teleskopskemu ročaju, drugemu ročaju in ramenskemu traku lahko vrtnarska dela zaključite z dvojno baterijsko kosilnico trate LTR 3-18 zelo ergonomično brez nepotrebnega naprezanja hrbta. Vrtne klopi na veliki zelenici ni treba pospraviti, ko trato obrezujete. Ljubitelji vrta lahko hitro in udobno prilagodijo kot nagiba kosilne glave in tako pokosijo travo tudi pod nizkimi ovirami (LTR 3-18 in LTR 18-30).