Akumulatorska kosilnica na nitko

Akumulatorski trimerji Kärcher so resnično vsestranski talenti za dela na vrtu. Ne le da zagotavljajo natančen rob trate, še zlasti se izkažejo pri doseganju vogalov in ožin. Udobna in hrbtenici prijazna delovna drža zahvaljujoč ergonomsko zasnovanemu ročaju.

Funkcije baterijske kosilnice z nitjo

Samodejna nastavitev najlonske nitke za prirezovanje.

Pri obrezovanju trave zmogljiv motor in avtomatska nastavitev najlonske nitke za prirezovanje zagotavljata popoln rezultat. Preprosto vstavite kolut v dno bobna in akumulatorski obrezovalnik trate lahko uporabljate za vrtnarjenje. Če se nit med postopkom izrabi, jo lahko samodejno nastavite s preprostim pritiskom na stikalo na napravi.

Zvita najlonska nitka za prirezovanje zagotavlja natančen rez.

Zvita najlonska vrvica za prirezovanje zagotavlja natančen rez pri obrezovanju trave. To omogoča izjemno natančno obrezovanje trate, še posebej ob robovih trate in na težko dostopnih mestih.

Izbirna uporaba rezil prirezovalnika za zahtevna opravila.

Akumulatorske škarje za travo niso primerne samo za obrezovanje travnih robov, ampak tudi za večje površine ali divje rastje. Opcijsko se lahko rezila obrezovalnika uporabljajo za zahtevna opravila, kot je posebej močno divje rastje ali plevel.

Zahvaljujoč raznolikim funkcijam so ljubitelji vrtov opremljeni za vsako situacijo:

Zamenljiva baterija

Zahvaljujoč izmenljivi bateriji lahko ljubitelji vrta samozavestno delajo brez neštetih podaljškov in začnejo takoj.

Natančen rez

S svojo nastavljivo vrvico in izbirnim vstavljanjem rezil za prirezovanje je baterijska kosilnica z nitjo primerna tako za visoko travo kot za divje zarasti. Vrvica poskrbi tudi za natančen rez, tako da lahko travo na robovih terase ali kamnite obrobe hitro in enostavno postrižete na želeno dolžino.

Lahka in priročna

Zaradi majhne teže je še posebej enostavna za uporabo v vsakdanjem življenju. To pomeni, da lahko tudi velike trate v hipu pripravite na vrtno sezono.

Ergonomsko prirezovanje

Pogosto se morate prilagoditi razmeram območij, ki jih boste obdelovali. Čista območja niso vedno zagotovljena. Za košnjo trave pod nizko vrtno klopjo lahko glavo kosilnice LTR 18-30 hitro in enostavno prilagodite.

Zaščita rastlin

Da bi preprečili nenamerne poškodbe rož in dreves, zložljivi ščitnik za rastline LTR 18-30 in LTR 36-33 ščiti rastline med obrezovanjem. Vaše gredice so tako optimalno zaščitene in lahko brez skrbi delate ob robu trate.

Zaščitni pokrov

Pri obrezovanju trate se trava, mah in plevel režejo pri visokih hitrostih. Praktičen zaščitni pokrov akumulatorske kosilnike ščiti uporabnika pred letečimi potaknjenci.

Poudarki

 

Vsi vrtovi imajo površine, ki jih s kosilnico ni mogoče doseči. Z dvojnim baterijskim kompletom LTR 3-18 lahko. Z dvojno močjo baterije lahko učinkovito in nežno kosite celo bujno zelenje, vse do roba trate.

Čisto delo
Najlonska nitka kosilnice s samodejno nastavitvijo nitke vedno zagotavlja čist in gladek rob trate. V nasprotju z drugimi napravami s kovinskim rezilom integrirana linija omogoča tudi delo v bližini robov opeke. To ne le zmanjša tveganje iskrenja, ampak zagotavlja tudi nemoten prehod s trate na gredice ali teraso ali verando.

Jasen pogled na vse
Kosilnica z nitko ima tehnologijo Real Time. LCD zaslon, vgrajen v baterijo, prikazuje preostali čas delovanja v minutah in kapaciteto baterije v realnem času, ko se uporablja na vrtu. Zdaj nič ne ovira vzdrževanja vrta.

Ergonomsko delo
Zahvaljujoč neskončno spremenljivemu teleskopskemu ročaju, drugemu ročaju in ramenskemu traku lahko vrtnarska dela zaključite z dvojno baterijsko kosilnico trate LTR 3-18 zelo ergonomično brez nepotrebnega naprezanja hrbta. Vrtne klopi na veliki zelenici ni treba pospraviti, ko trato obrezujete. Ljubitelji vrta lahko hitro in udobno prilagodijo kot nagiba kosilne glave in tako pokosijo travo tudi pod nizkimi ovirami (LTR 3-18 in LTR 18-30).

18-voltni akumulator Battery Power

LTR 18-25 Battery Set

LTR 18-25 Battery Set leži ergonomsko v roki in lahko s premerom reza 25 centimetrov brez težav prireže trato po vseh vogalih in ožinah na vrtu.

Napetost akumulatorja: 18 V
Premer kroga reza: 25 cm
Hitrost prirezovanja: 9.500 U/min
Debelina nitke: 1,6 mm
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja:* 300 m

* Največja zmogljivost z 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.

LTR 18-30 Battery Set

Udobno prirezovanje trate z LTR 18-30 Battery Set. Nastavljiv kot nagiba omogoča prirezovanje tudi pod nizkimi ovirami.

Napetost akumulatorja:  18 V
Premer kroga reza:  30 cm
Hitrost prirezovanja: 7.800 U/min
Debelina nitke: 1,6 mm
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja:* 350 m

* Največja zmogljivost z 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.

36 V Kärcher Battery Power

LTR 36-33 Battery Set

S polno Kärcherjevo akumulatorsko 36 V baterijo lahko obdelamo do 600 metrov tratne površine. LTR 36-33 Battery Set je mišičnjak med kosilnicami z nitjo. S priročnim ramenskim pasom in mehkim dvoročnim ročajem je delo udobno in neutrudljivo.

Napetost akumulatorja:  36 V
Premer kroga reza: 28–33 cm
Hitrost prirezovanja: 7.000 U/min
Debelina nitke: 2,0 mm
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja:* 600 m

* Največja zmogljivost z 36-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.

Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power

18-voltni akumulator Battery Power

36-voltni akumulator Battery Power

