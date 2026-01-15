Baterijske kosilnice
Brez kabla ali bencina, vendar okretne in zmogljive: Kärcherjeve kosilnice 18 V z zamenljivo baterijo zagotavljajo popoln rezultat košnje z največjo mobilnostjo. V vseh kompletih: 5,0 Ah baterija in hitri polnilec.
Lastnosti baterijskih kosilnic
Brezkrtačni motor
Brezkrtačni motor je še posebej močan in zagotavlja daljšo življenjsko dobo naprave. Tudi po pogosti uporabi se učinkovitost ne zmanjša, saj je motor praktično brez obrabe in vzdrževanja ni potrebno.
iPower
Učinkovita košnja in optimiziran čas delovanja baterije. Zahvaljujoč inteligentnemu krmiljenju motorja se hitrost med košnjo samodejno prilagaja stanju trave.
Komplet za mulčenje
Dva v enem: S kompletom za mulčenje lahko pokošeno travo v enem koraku raztresete po trati kot naravno gnojilo. Hkrati je trata med košnjo optimalno vzdrževana.
Glavniki za trato
Baterijska kosilnica je opremljena z dodatnimi glavniki trate za košnjo brez robov. Nabirajo travo, ki raste ob robovih gredic ali teras. To zagotavlja čisto košnjo brez dodatnega napora.
Kosilnica se ponaša z naslednjimi lastnostmi:
Brezžično delovanje
Največja svoboda gibanja in prilagodljivost: Z izmenljivo baterijo ni potrebe po podaljšku.
Zahvaljujoč optimalni postavitvi baterij v kosilnici in tehnologiji Real Time je preostali čas delovanja viden med košnjo (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual in LMO 5-18 Dual).
Ergonomski koncept delovanja
Višina krmila je nastavljiva in se lahko prilagodi višini operaterja.
Neprekinjen oprijem iz pene za udoben in varen oprijem (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual in LMO 5-18 Dual).
Ročaj za vklop: udoben položaj roke, ki ustreza potrebam operaterja (ob strani ali na vrhu) (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual in LMO 5-18 Dual).
18 V + 18 V = 36 V moči
Dve zaporedno povezani 18 V bateriji za močan 36 V motor (LMO 4-18 Dual in LMO 5-18 Dual).
Priročna nastavitev višine košnje
V idealnih razmerah lahko trata vsak teden zraste do 6 centimetrov. Vendar pa trave rastejo različno hitro, kar ima za posledico različne dolžine trave.
Pri baterijskih kosilnicah lahko višino košnje, odvisno od modela, nastavite na 4, 5 ali 6 stopenj z enim samim gibom.
Učinkovito polnjenje košare za travo
Vreča za zbiranje trave se lahko napolni do 95 odstotkov zahvaljujoč optimiziranemu sistemu pretoka zraka. Košnjo lahko izvajate dlje časa brez prekinitev, saj vreče za zbiranje trave ni treba tako pogosto prazniti.
Loputa na zbiralniku trave se zapre, ko je ta popolnoma poln in ga je treba izprazniti (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual in LMO 5-18 Dual).
Enostaven transport
Lahko se zloži za prihranek prostora.
Vgrajen ročaj za prenašanje omogoča enostavno prenašanje naprave.
Poudarki
18 V Kärcher Battery Power
LMO 2-18
Z brezkrtačnim motorjem: Lahka in okretna baterijska kosilnica LMO 2-18 s širino reza 32 cm je še posebej praktična za manjše zelenice do 250 m².
Napetost baterije: 18 V
Širina reza: 32 cm
Višina reza: 25-60 mm
Prostornina lovilne košare: 30 l
Zmoglijvost po polnjenju baterije*: 250 m²
* Največja zmogljivost z 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power izmenljivo baterijo.
LMO 3-18
Lahka in okretna 18 V baterijska kosilnica z močnim brezkrtačnim motorjem in širino reza 34 cm. Komplet baterij LMO 3-18 z baterijo Kärcher 18 V/5,0 Ah je primeren za trate do 350 m².
Napetost baterije: 18 V
Napetost motorja: 18 V
Širina reza: 34 cm
Višina reza: 25–60 mm
Prostornina lovilne košare: 35 l
Zmogljivost po polnjenju baterije:* 350 m²
* Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
LMO 4-18 Dual
Zmogljiva in zelo okretna: napajana z dvema 18 V baterijama in brezkrtačnim 36 V motorjem je LMO 4-18 Dual idealna rešitev za trate do 450 m².
Napetost baterije: 2 × 18 V
Napetost motorja: 36 V
Širina reza: 37 cm
Višina reza: 25–65 mm
Prostornina lovilne košare: 40 l
Zmogljivost po polnjenju baterije:* 450 m²
* Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
LMO 5-18 Dual
Z dvakratno močjo: močan 36 V motor poganjata dve 18 V bateriji – idealno za košnjo velikih trat do 550 m².
Napetost baterije: 2 × 18 V
Napetost motorja: 36 V
Širina reza: 41 cm
Višina reza: 25–70 mm
Prostornina lovilne košare: 45 l
Zmogljivost po polnjenju baterije:* 550 m²
* Največja zmogljivost z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
Baterijska platforma Kärcher Battery Power
Izvedite več o napravah iz platforme baterij 18 V Kärcher Battery Power.
Celotno vesolje baterij. Baterija 18 V Kärcher Battery Power je združljiva z vsemi napravami Kärcher 18 V. In ne samo z izdelki Home & Garden, ampak tudi z izdelki Kärcher Professional.