Baterijske kosilnice

Priročna nastavitev višine košnje

V idealnih razmerah lahko trata vsak teden zraste do 6 centimetrov. Vendar pa trave rastejo različno hitro, kar ima za posledico različne dolžine trave.

Pri baterijskih kosilnicah lahko višino košnje, odvisno od modela, nastavite na 4, 5 ali 6 stopenj z enim samim gibom.