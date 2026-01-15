Akumulatorski obrezovalnik za živo mejo

HGE 18-45 Battery Set

Majhna masa za preprosto in nenaporno delo: Akumulatorske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery z diamantno brušenim nožem za še natančnejše obrezovanje.

Napetost: 18 V

Dolžina reza: 45 cm

Razmak med zobmi: 18 mm

Zmogljivost po polnjenju akumulatorja: max. 250 m*

Vrtljiv ročaj: ne

2-stopenjsko uravnavanje hitrosti: ne

Usmerjevalnik odrezkov: ne

* Največja zmogljivost s 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.