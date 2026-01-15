Akumulatorski obrezovalnik za živo mejo
Ne glede na to, ali gre za mejo parcele, varovanje zasebnosti ali za dekoracijo: čemurkoli sta živa meja in grmovje že namenjena, ju je z ostrimi rezili akumulatorskega obrezovalnika moč brez velikega truda obdržati v obliki.
Lastnosti obrezovalnika žive meje
Za 180° vrtljiv zadnji ročaj
Za 180° vrtljiv zadnji ročaj pri modelih HGE 36-60 Battery in HGE 18-50 Battery razbremeni vaše roke in ramena. Ročaj s svojim prijemalnim elementom zagotavlja tudi varno držanje prirezovalnika in ergonomsko delo.
Dvostopenjski nadzor hitrosti
Obrezovalnik za živo mejo HGE 36-60 imajo dvostopenjski nadzor hitrosti. Hitrost rezanja je mogoče nastaviti ročno, odvisno od debeline veje med največjo močjo in največjo hitrostjo.
Metla za živo mejo
Metla za živo mejo (baterija HGE 36-60, baterija HGE 18-50, PHG 18-45) pošilja odrezane veje in vejice neposredno na tla, namesto da bi jih spustila v živo mejo, tako da jih ni treba s težavo odstranjevati. To močno olajša delo, še posebej pri vodoravnem rezanju.
Poleg tega je naš baterijski obrezovalnik za živo mejo opremljen s številnimi drugimi praktičnimi funkcijami:
Diamantno brušena rezila
Rezila obrezovalnika so diamantno brušena in zagotavljajo natančne rezultate rezanja.
Ščitnik za konico rezila
Pri baterijskih obrezovalnikih za živo mejo HGE 36-60 in HGE 18-50, ščitnik za konico rezila preprečuje poškodbe zgradb in rezila. Zahvaljujoč dodatnemu integriranemu obešalnemu očesu se je mogoče izogniti poškodbam stavb in rezila ter poškodbam tal.
2-ročno varnostno stikalo
2-ročni varnostni tokokrog baterijskih škarij za živo mejo preprečuje nenameren zagon naprave.
Funkcija žaganja
Funkcija žaganja modelov HGE 18-50 in HGE 36-60, je še posebej praktična za žive meje z vmesnimi debelejšimi vejami.
Zmogljiva litij-ionska baterija z LCD zaslonom
Litij-ionska baterija 18 V ali 36 V, ki se uporablja v obrezovalniku za živo mejo, ima vgrajen LCD zaslon, ki uporabnikom v realnem času prikazuje preostali čas delovanja in kapaciteto baterije.
Največje prednosti
Teleskopski obrezovalnik žive meje
Podaljšek
Omogoča rezanje visokih živih mej. Priročno je, da je podaljšek mogoče odstraniti v nekaj preprostih korakih, tako da lahko obrezovalnik za živo mejo shranite na način, ki prihrani prostor.
Nastavljiva rezalna glava
Nastavljiva rezalna glava z izbiro štirih možnosti kota nagiba do 115° omogoča rezanje različnih kontur in zagotavlja dobro delovno držo v posameznem položaju. To zagotavlja optimalno rezanje pri delu na vrhu žive meje.
Metla za živo mejo
Metla za živo mejo poskrbi, da potaknjenci žive meje ne pristanejo v živi meji, temveč udobno pred njo. To prihrani čas in zagotavlja varne delovne pogoje, saj odrezki ne bodo padli neposredno na vaš obraz.
Poleg tega ima naš baterijski obrezovalnik žive meje naslednje prednosti:
Funkcija žaganja
Zahvaljujoč integrirani funkciji žaganja je mogoče rezati tudi debelejše veje.
Naramnica
Optimalna porazdelitev teže preprečuje utrujenost rok med dolgotrajnim delom.
Ščitnik za konico rezila
Ščiti rezilo in preprečuje poškodbe zgradb in tal.
Največje prednosti teleskopskega obrezovalnika žive meje
18-voltna platforma Kärcher Battery Power
HGE 18-45 Battery Set
Majhna masa za preprosto in nenaporno delo: Akumulatorske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery z diamantno brušenim nožem za še natančnejše obrezovanje.
Napetost: 18 V
Dolžina reza: 45 cm
Razmak med zobmi: 18 mm
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja: max. 250 m*
Vrtljiv ročaj: ne
2-stopenjsko uravnavanje hitrosti: ne
Usmerjevalnik odrezkov: ne
* Največja zmogljivost s 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.
HGE 18-50 Battery Set
Akumulatorske škarje za živo mejo HGE 18-50 Battery Set: ročaj, ki ga je mogoče zasukati za 180°, in usmerjevalnik odrezkov zagotavljata nadvse udobno obrezovanje žive meje.
Napetost: 18 V
Dolžina reza: 50 cm
Razmak med zobmi: 22 mm
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja: max. 325 m*
Vrtljiv ročaj: da
2-stopenjsko uravnavanje hitrosti: ne
Usmerjevalnik odrezkov: da
* Največja zmogljivost s 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.
PHG 18-45 Battery
S PHG 18-45 Battery obrezovalnikom žive meje ne boste potrebovali lestve. S kotno nastavljivo rezalno glavo je mogoče udobno obrezovati tudi s tal - kot nalašč za visoko in široko živo mejo.
Napetost: 18 V
Dolžina reza: 45 cm
Razmak med zobmi: 18 mm
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja: max. 250 m*
Vrtljiv ročaj: da, 115°
Usmerjevalnik odrezkov: da
* Največja zmogljivost s 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.
36-voltna platforma Kärcher Battery Power
HGE 36-60 Battery Set
S svojim zmogljivim 36-voltnim akumulatorjem zagotavljajo škarje HGE 36-60 Battery udobno brezžično obrezovanje večje žive meje. Opremljene z vrtljivim ročajem 180°, usmerjevalnikom odrezkov in 2-stopenjskim uravnavanjem hitrosti: zmogljive akumulatorske škarje za živo mejo HGE 36-60 Battery.
Napetost: 36 V
Dolžina reza: 60 cm
Razmak med zobmi: 26 mm
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja: max. 600 m*
Vrtljiv ročaj: da
2-stopenjsko uravnavanje hitrosti: da
Usmerjevalnik odrezkov: da
* Največja zmogljivost s 36-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.