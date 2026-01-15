Akumulatorski obrezovalnik za živo mejo

Ne glede na to, ali gre za mejo parcele, varovanje zasebnosti ali za dekoracijo: čemurkoli sta živa meja in grmovje že namenjena, ju je z ostrimi rezili akumulatorskega obrezovalnika moč brez velikega truda obdržati v obliki.

HGE

Lastnosti obrezovalnika žive meje

Za 180° vrtljiv zadnji ročaj

Za 180° vrtljiv zadnji ročaj pri modelih HGE 36-60 Battery in HGE 18-50 Battery razbremeni vaše roke in ramena. Ročaj s svojim prijemalnim elementom zagotavlja tudi varno držanje prirezovalnika in ergonomsko delo.

Illustration: the rotary handle of the Kärcher battery hedge trimmer

Dvostopenjski nadzor hitrosti

Obrezovalnik za živo mejo HGE 36-60 imajo dvostopenjski nadzor hitrosti. Hitrost rezanja je mogoče nastaviti ročno, odvisno od debeline veje med največjo močjo in največjo hitrostjo.

one index finger operates a switch on the Kärcher battery hedge trimmer

Metla za živo mejo

Metla za živo mejo (baterija HGE 36-60, baterija HGE 18-50, PHG 18-45) pošilja odrezane veje in vejice neposredno na tla, namesto da bi jih spustila v živo mejo, tako da jih ni treba s težavo odstranjevati. To močno olajša delo, še posebej pri vodoravnem rezanju.

one hand demonstrates the working principle of the hedge broom of the Kärcher battery hedge trimmer

Poleg tega je naš baterijski obrezovalnik za živo mejo opremljen s številnimi drugimi praktičnimi funkcijami:

Kärcher: Battery hedge trimmer

Diamantno brušena rezila

Rezila obrezovalnika so diamantno brušena in zagotavljajo natančne rezultate rezanja.

A man trims his hedge near a wall with the Kärcher battery hedge trimmer

Ščitnik za konico rezila

Pri baterijskih obrezovalnikih za živo mejo HGE 36-60 in HGE 18-50, ščitnik za konico rezila preprečuje poškodbe zgradb in rezila. Zahvaljujoč dodatnemu integriranemu obešalnemu očesu se je mogoče izogniti poškodbam stavb in rezila ter poškodbam tal.

2 hands hold a Kärcher battery hedge trimmer

2-ročno varnostno stikalo

2-ročni varnostni tokokrog baterijskih škarij za živo mejo preprečuje nenameren zagon naprave.

The saw blade of the Kärcher battery hedge trimmer approaches branches

Funkcija žaganja

Funkcija žaganja modelov HGE 18-50 in HGE 36-60, je še posebej praktična za žive meje z vmesnimi debelejšimi vejami.

Changing the battery in the Kärcher battery hedge trimmer

Zmogljiva litij-ionska baterija z LCD zaslonom

Litij-ionska baterija 18 V ali 36 V, ki se uporablja v obrezovalniku za živo mejo, ima vgrajen LCD zaslon, ki uporabnikom v realnem času prikazuje preostali čas delovanja in kapaciteto baterije.

Največje prednosti

Zmogljive akumulatorske škarje za živo mejo HGE 36-60 Battery so še zlasti primerne za zahtevnejše obrezovanje žive meje. Zahvaljujoč 2-stopenjskemu uravnavanju hitrosti lahko izbirate med največjo hitrostjo in največjo močjo, odvisno od potreb. Poleg tega se lahko s funkcijo žage lotite tudi debelejših vej.

icon_arrow

Teleskopski obrezovalnik žive meje

Podaljšek

Omogoča rezanje visokih živih mej. Priročno je, da je podaljšek mogoče odstraniti v nekaj preprostih korakih, tako da lahko obrezovalnik za živo mejo shranite na način, ki prihrani prostor.

Extension insert for the Kärcher pole hedge trimmer

Nastavljiva rezalna glava

Nastavljiva rezalna glava z izbiro štirih možnosti kota nagiba do 115° omogoča rezanje različnih kontur in zagotavlja dobro delovno držo v posameznem položaju. To zagotavlja optimalno rezanje pri delu na vrhu žive meje.

The cutting head of the Kärcher battery hedge trimmer in various positions

Metla za živo mejo

Metla za živo mejo poskrbi, da potaknjenci žive meje ne pristanejo v živi meji, temveč udobno pred njo. To prihrani čas in zagotavlja varne delovne pogoje, saj odrezki ne bodo padli neposredno na vaš obraz.

The Kärcher battery hedge trimmer with hedge broom in use on a hedge

Poleg tega ima naš baterijski obrezovalnik žive meje naslednje prednosti:

from above: A woman trims her hedge with the help of the Kärcher battery-powered pole hedge trimmer

Funkcija žaganja

Zahvaljujoč integrirani funkciji žaganja je mogoče rezati tudi debelejše veje.

A man works with the Kärcher battery hedge trimmer overhead and uses a shoulder belt

Naramnica

Optimalna porazdelitev teže preprečuje utrujenost rok med dolgotrajnim delom.

Battery hedge trimmer close to a hedge

Ščitnik za konico rezila

Ščiti rezilo in preprečuje poškodbe zgradb in tal.

Največje prednosti teleskopskega obrezovalnika žive meje

S PHG 18-45 Battery obrezovalnikom žive meje ne boste potrebovali lestve. S kotno nastavljivo rezalno glavo je mogoče udobno obrezovati tudi s tal - kot nalašč za visoko in široko živo mejo.

icon_arrow

18-voltna platforma Kärcher Battery Power

HGE 18-45 Battery Set

Majhna masa za preprosto in nenaporno delo: Akumulatorske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery z diamantno brušenim nožem za še natančnejše obrezovanje.

Napetost: 18 V
Dolžina reza: 45 cm
Razmak med zobmi: 18 mm
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja: max. 250 m*
Vrtljiv ročaj: ne
2-stopenjsko uravnavanje hitrosti: ne
Usmerjevalnik odrezkov: ne

* Največja zmogljivost s 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.

HGE 18-50 Battery Set

Akumulatorske škarje za živo mejo HGE 18-50 Battery Set: ročaj, ki ga je mogoče zasukati za 180°, in usmerjevalnik odrezkov zagotavljata nadvse udobno obrezovanje žive meje.

Napetost: 18 V
Dolžina reza: 50 cm
Razmak med zobmi: 22 mm
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja: max. 325 m*
Vrtljiv ročaj:  da
2-stopenjsko uravnavanje hitrosti: ne
Usmerjevalnik odrezkov: da

* Največja zmogljivost s 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.

PHG 18-45 Battery

S PHG 18-45 Battery obrezovalnikom žive meje ne boste potrebovali lestve. S kotno nastavljivo rezalno glavo je mogoče udobno obrezovati tudi s tal - kot nalašč za visoko in široko živo mejo.

Napetost: 18 V
Dolžina reza:  45 cm
Razmak med zobmi: 18 mm
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja: max. 250 m*
Vrtljiv ročaj:  da, 115°
Usmerjevalnik odrezkov: da

* Največja zmogljivost s 18-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.

36-voltna platforma Kärcher Battery Power

HGE 36-60 Battery Set

S svojim zmogljivim 36-voltnim akumulatorjem zagotavljajo škarje HGE 36-60 Battery udobno brezžično obrezovanje večje žive meje. Opremljene z vrtljivim ročajem 180°, usmerjevalnikom odrezkov in 2-stopenjskim uravnavanjem hitrosti: zmogljive akumulatorske škarje za živo mejo HGE 36-60 Battery.

Napetost:  36 V
Dolžina reza:  60 cm
Razmak med zobmi:  26 mm
Zmogljivost po polnjenju akumulatorja: max. 600 m*
Vrtljiv ročaj: da
2-stopenjsko uravnavanje hitrosti: da
Usmerjevalnik odrezkov: da

* Največja zmogljivost s 36-voltnim izmenljivim akumulatorjem Kärcher Battery Power 2,5 Ah.

Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power

18 V Battery Power

36 V

