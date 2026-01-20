Baterijski tlačni razpršilnik

Poudarki

Med uporabo tlačnega razpršilnika pogosto rečejo "edini način, da dobite več škropiva, je močnejše črpanje". Toda s Kärcher PSU 4-18 lahko pozabite na to naporno pripravljalno delo. Preprosto napolnite posodo, priključite baterijo in poškropite vaše rastline z do 3 bari tlaka. Lahko uporabljate tekoče gnojilo, ciljate na določene rastline s sredstvi za zaščito rastlin, odstranite plevel in nežno zalivate občutljive sadike z rahlo meglico. Naj gre za strešno teraso ali vrt – PSU 4-18 je zagotovo eno izmed vrtnih orodij, ki jih ne boste želeli odložiti.