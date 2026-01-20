Baterijski tlačni razpršilnik
Zaščita in nega rastlin s pritiskom na gumb: tlačni razpršilnik PSU 4-18 z zamenljivo baterijo 18 V, 4 l rezervoarjem in teleskopsko cevjo gnoji rastline s svojo fino, enakomerno pršilno meglo. Uspešno se bori proti škodljivcem in plevelom in priročno zaliva sadike – brez potrebe po napornem ročnem črpanju.
Področja uporabe
Gnojenje
Včasih naše rastline za rast potrebujejo več kot le sonce in vodo. PSU 4-18 s svojo raztegljivo teleskopsko cevjo omogoča enostavno in priročno nanašanje gnojila tudi na višjih območjih.
Zatiranje škodljivcev
Grmovje in drevesa pogosto okužijo škodljivci, kot so listne uši ali insekti. Baterijski tlačni razpršilnik s svojimi številnimi možnostmi nastavitve omogoča uporabnikom, da pršilni curek usmerijo direktno na prizadeta območja.
Odstranjevanje plevela
Več trave, manj plevela: baterijski tlačni razpršilnik PSU 4-18 se priročno in učinkovito spopada s plevelom. Rezultat je urejena in enakomerno zelena površina trate.
Zalivanje
Previdno zalivanje občutljivih rastlin: z majhnimi sadikami v gredici je treba skrbno ravnati. Fina škropiva oskrbujejo rastline z zadostno količino vode, ne da bi jih pri tem poškodovala.
Kärcherjev baterijski tlačni razpršilnik: skrb za vrt še nikoli ni bila tako enostavna
- Ne glede na to, ali gre za majhen ali sprednji vrt, obvladljiv balkon v mestnem stanovanju ali veliko zunanjo površino, vključno s teraso – baterijski tlačni razpršilnik ima vsestranski talent. Zahvaljujoč nastavljivi teleskopski cevki tlačnega razpršilnika je mogoče doseg pršila udobno prilagoditi individualnim potrebam.
- Baterijski tlačni razpršilnik je opremljen z baterijo za ponovno polnjenje za enostavno vzdrževanje vrta. To pomeni, da lahko napravo uporabljate skoraj povsod. 18 V polnilna baterija z 2,5 ali 5,0 Ah omogoča več ur dela na vrtu — brez priključitve na vir napajanja ali kabel.
- Vsaka vrsta rastlin zahteva individualno nego. Baterijski tlačni razpršilnik je opremljen s teleskopsko cevjo, ki ima nastavljivo šobo, ki vam pomaga izpolnjevati različne zahteve na vrtu – od dela na velikih površinah do nanašanja tekočine v natančnih količinah.
Poudarki
Med uporabo tlačnega razpršilnika pogosto rečejo "edini način, da dobite več škropiva, je močnejše črpanje". Toda s Kärcher PSU 4-18 lahko pozabite na to naporno pripravljalno delo. Preprosto napolnite posodo, priključite baterijo in poškropite vaše rastline z do 3 bari tlaka. Lahko uporabljate tekoče gnojilo, ciljate na določene rastline s sredstvi za zaščito rastlin, odstranite plevel in nežno zalivate občutljive sadike z rahlo meglico. Naj gre za strešno teraso ali vrt – PSU 4-18 je zagotovo eno izmed vrtnih orodij, ki jih ne boste želeli odložiti.
Pregled nivoja tekočine
Rezervoar tlačnega razpršilnika je prozoren, kar pomeni, da zlahka vidite, kako poln je pri zalivanju ali gnojenju velikih zunanjih površin.
Enostaven za prenašanje
Tlačni razpršilnik je opremljen z nosilnim trakom, zaradi česar je udobno prenašanje tudi s polnim rezervoarjem. Namestite pas na ramo in pustite, da naprava udobno visi.
Enostavno shranjevanje
Mobilno napravo mora biti enostavno pospraviti. Zaradi tega je bila baterijski tlačni razpršilnik zasnovan s teleskopsko cevjo, ki jo je mogoče odstraniti in pritrditi na držalo baterije. Napravo je zato mogoče enostavno prevažati in shraniti v skladišču za orodje ali garaži, da prihranite prostor.
Pogosta vprašanja
Kärcher Battery Power platforma za baterije
Baterijski tlačni razpršilnik je izdelek v baterijski platformi Kärcher Battery Power 18 V. Odkrijte celotno paleto izdelkov in preverite, kateri drugi izdelki so združljivi z vašo baterijo 18 V Battery Power.
Tukaj lahko najdete vse naprave iz platforme za baterije 18 V Kärcher Battery Power
