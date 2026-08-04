Avtomat za vodo WPD 25
Naš prostorsko varčni dozirnik vode WPD 25 zagotavlja obilo osvežitve v majhnem prostoru – z ohlajeno ali sobno filtrirano vodo, primerno za živila.
Majhen, kompakten, prihrani prostor: naš dozirnik vode WPD 25 je idealen za uporabo v prostorih z omejenim prostorom, na primer v sejnih sobah, pisarniških kuhinjah, čakalnicah ali trgovinah. Preprosto ga priključite na omrežje pitne vode in osebju, pacientom ali gostom kadar koli zagotovi ohlajeno ali sobno negazirano vodo brezhibne higienske kakovosti pitne vode. Škodljive snovi in snovi, ki vplivajo na okus, kot so klor ali težke kovine, ter mikroorganizmi in bakterije, zanesljivo filtrira visoko učinkovit in dodatno izboljšan filter Hy-Pure-Plus. Kombinacija aktivnega oglja in ultrafiltracijske membrane tako zagotavlja svežo vodo z odličnim okusom.
Značilnosti in prednosti
Kompaktna oblika.Popolno, ko ni na voljo veliko prostora. Intuitivno upravljanje z lahko berljivimi senzorskimi tipkami. Dobro prepoznavno območje izliva za optimalno namestitev posode za pitje.
Zmogljivi filter Hy-Pure-Plus zajema filter z aktivnim ogljem in ultrafiltracijoFilter Active Pure: zagotavlja izjemen okus ter odstranjuje klor in težke kovine iz vode. Ultrafiltracija varuje pred bakterijami in virusi. Kemično čiščenje vseh vodov, namenjenih pretakanju vode, hladilnega modula in izliva za vodo.
Gospodarno uživanjePreprost dostop do vseh sestavnih delov omogoča samostojno vzdrževanje. Samostojno vzdrževanje opravi zunanji servis in privarčuje denar. Brez manipulativnih in prevoznih stroškov v primerjavi z vodo v balonih ali ustekleničeno vodo.
Sveža voda za vsako priložnost in vsak okus
- Za higiensko neoporečno pitno vodo, ki se lahko uporablja za pitje in kuhanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Vhodni tlak (bar)
|1,5 - 6
|Pretok vode (l/h): (l/h)
|120
|Zmogljivost hlajenja (l/h)
|25
|Oskrba z vodo
|3/4″
|Dolžina kabla (m)
|2
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 200
|Dovodna temperatura (°C)
|5 - do 30
|Hladilno sredstvo
|R290
|Količina hladilnega sredstva (Kg)
|0,03
|Hladna voda
|da
|Neohlajena voda
|da
|Število uporabnikov
|<= 30
|Višina iztoka za vodo (mm)
|290
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|16,74
|Teža (z dodatki) (Kg)
|17,54
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|20,84
|Mere (D × Š × V) (mm)
|449 x 298 x 399
Obseg dobave
- Kapalni pladenj z indikatorjem nivoja polnosti
- Kombinirani filter "Hy-Pure-Plus"
Oprema
- Filtracija z aktivnim ogljem
- Ultra filtracija
- Pomoč za namestitev posode za pitje
- Odtok iz posode za odcejanje: Brez odtoka
- Verzija: Namizna različica
- Higienično čiščenje: Kemično
Video posnetki
Področja uporabe
- Prostorsko varčen aparat za vodo za majhne prostore
- Vsestranska mesta uporabe: na primer v pisarnah, ordinacijah, odvetniških pisarnah, hotelih in trgovinah