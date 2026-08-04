Majhen, kompakten, prihrani prostor: naš dozirnik vode WPD 25 je idealen za uporabo v prostorih z omejenim prostorom, na primer v sejnih sobah, pisarniških kuhinjah, čakalnicah ali trgovinah. Preprosto ga priključite na omrežje pitne vode in osebju, pacientom ali gostom kadar koli zagotovi ohlajeno ali sobno negazirano vodo brezhibne higienske kakovosti pitne vode. Škodljive snovi in ​​snovi, ki vplivajo na okus, kot so klor ali težke kovine, ter mikroorganizmi in bakterije, zanesljivo filtrira visoko učinkovit in dodatno izboljšan filter Hy-Pure-Plus. Kombinacija aktivnega oglja in ultrafiltracijske membrane tako zagotavlja svežo vodo z odličnim okusom.