Avtomat za vodo WPD 25

Naš prostorsko varčni dozirnik vode WPD 25 zagotavlja obilo osvežitve v majhnem prostoru – z ohlajeno ali sobno filtrirano vodo, primerno za živila.

Majhen, kompakten, prihrani prostor: naš dozirnik vode WPD 25 je idealen za uporabo v prostorih z omejenim prostorom, na primer v sejnih sobah, pisarniških kuhinjah, čakalnicah ali trgovinah. Preprosto ga priključite na omrežje pitne vode in osebju, pacientom ali gostom kadar koli zagotovi ohlajeno ali sobno negazirano vodo brezhibne higienske kakovosti pitne vode. Škodljive snovi in ​​snovi, ki vplivajo na okus, kot so klor ali težke kovine, ter mikroorganizmi in bakterije, zanesljivo filtrira visoko učinkovit in dodatno izboljšan filter Hy-Pure-Plus. Kombinacija aktivnega oglja in ultrafiltracijske membrane tako zagotavlja svežo vodo z odličnim okusom.

Značilnosti in prednosti
Avtomat za vodo WPD 25: Kompaktna oblika.
Kompaktna oblika.
Popolno, ko ni na voljo veliko prostora. Intuitivno upravljanje z lahko berljivimi senzorskimi tipkami. Dobro prepoznavno območje izliva za optimalno namestitev posode za pitje.
Avtomat za vodo WPD 25: Zmogljivi filter Hy-Pure-Plus zajema filter z aktivnim ogljem in ultrafiltracijo
Zmogljivi filter Hy-Pure-Plus zajema filter z aktivnim ogljem in ultrafiltracijo
Filter Active Pure: zagotavlja izjemen okus ter odstranjuje klor in težke kovine iz vode. Ultrafiltracija varuje pred bakterijami in virusi. Kemično čiščenje vseh vodov, namenjenih pretakanju vode, hladilnega modula in izliva za vodo.
Avtomat za vodo WPD 25: Gospodarno uživanje
Gospodarno uživanje
Preprost dostop do vseh sestavnih delov omogoča samostojno vzdrževanje. Samostojno vzdrževanje opravi zunanji servis in privarčuje denar. Brez manipulativnih in prevoznih stroškov v primerjavi z vodo v balonih ali ustekleničeno vodo.
Sveža voda za vsako priložnost in vsak okus
  • Za higiensko neoporečno pitno vodo, ki se lahko uporablja za pitje in kuhanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 - 240
Frekvenca (Hz) 50
Vhodni tlak (bar) 1,5 - 6
Pretok vode (l/h): (l/h) 120
Zmogljivost hlajenja (l/h) 25
Oskrba z vodo 3/4″
Dolžina kabla (m) 2
Nazivna vhodna moč (W) max. 200
Dovodna temperatura (°C) 5 - do 30
Hladilno sredstvo R290
Količina hladilnega sredstva (Kg) 0,03
Hladna voda da
Neohlajena voda da
Število uporabnikov <= 30
Višina iztoka za vodo (mm) 290
Barva Bela
Teža brez dodatkov (Kg) 16,74
Teža (z dodatki) (Kg) 17,54
Teža vključno z embalažo (Kg) 20,84
Mere (D × Š × V) (mm) 449 x 298 x 399

Obseg dobave

  • Kapalni pladenj z indikatorjem nivoja polnosti
  • Kombinirani filter "Hy-Pure-Plus"

Oprema

  • Filtracija z aktivnim ogljem
  • Ultra filtracija
  • Pomoč za namestitev posode za pitje
  • Odtok iz posode za odcejanje: Brez odtoka
  • Verzija: Namizna različica
  • Higienično čiščenje: Kemično

Video posnetki

Področja uporabe
  • Prostorsko varčen aparat za vodo za majhne prostore
  • Vsestranska mesta uporabe: na primer v pisarnah, ordinacijah, odvetniških pisarnah, hotelih in trgovinah
Dodatna oprema
Čistilna sredstva