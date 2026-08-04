Avtomat za vodo WPD 25 Sparkle

Prostorsko varčni dozirnik gazirane vode WPD 25 se prilega vsakemu okolju. Za ohlajeno svežo vodo – negazirano ali gazirano.

Majhen, kompakten, prihrani prostor: naš dozirnik gazirane vode WPD 25 se prilega tudi v najmanjše prostore v pisarnah in čakalnicah, trgovinah in hotelskih avlah. Ne glede na to, ali gre za negazirano ali gazirano vodo, naprava kadar koli oskrbi do 30 ljudi s ohlajeno, svežo in brezhibno higiensko pitno vodo. Škodljive snovi in ​​snovi, ki vplivajo na okus, kot so klor ali težke kovine, ter mikroorganizmi in bakterije, zanesljivo filtrira naš visoko učinkovit filter Hy-Pure-Plus. Filter HyP-ure-Plus, ki vsebuje aktivno oglje in ultrafiltr, tako zagotavlja pitno vodo izjemne kakovosti in odličnega okusa.

Značilnosti in prednosti
Avtomat za vodo WPD 25 Sparkle: Kompaktna oblika.
Kompaktna oblika.
Popolno, ko ni na voljo veliko prostora. Intuitivno upravljanje z lahko berljivimi senzorskimi tipkami. Dobro prepoznavno območje izliva za optimalno namestitev posode za pitje.
Avtomat za vodo WPD 25 Sparkle: Zmogljivi filter Hy-Pure-Plus zajema filter z aktivnim ogljem in ultrafiltracijo
Zmogljivi filter Hy-Pure-Plus zajema filter z aktivnim ogljem in ultrafiltracijo
Filter Active Pure: zagotavlja izjemen okus ter odstranjuje klor in težke kovine iz vode. Ultrafiltracija varuje pred bakterijami in virusi. Kemično čiščenje vseh vodov, namenjenih pretakanju vode, hladilnega modula in izliva za vodo.
Avtomat za vodo WPD 25 Sparkle: Gospodarno uživanje
Gospodarno uživanje
Preprost dostop do vseh sestavnih delov omogoča samostojno vzdrževanje. Samostojno vzdrževanje opravi zunanji servis in privarčuje denar. Brez manipulativnih in prevoznih stroškov v primerjavi z vodo v balonih ali ustekleničeno vodo.
Sveža voda za vsako priložnost in vsak okus
  • Za higiensko neoporečno pitno vodo, ki se lahko uporablja za pitje in kuhanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 - 240
Frekvenca (Hz) 50
Vhodni tlak (bar) 1,5 - 6
Pretok vode (l/h): (l/h) 120
Zmogljivost hlajenja (l/h) 25
Oskrba z vodo 3/4″
Dolžina kabla (m) 2
Nazivna vhodna moč (W) max. 200
Dovodna temperatura (°C) 5 - do 30
Hladilno sredstvo R290
Količina hladilnega sredstva (Kg) 0,03
Hladna voda da
Gazirana voda Močno peneče
Število uporabnikov <= 30
Višina iztoka za vodo (mm) 290
Barva Bela
Teža brez dodatkov (Kg) 18,74
Teža (z dodatki) (Kg) 19,54
Teža vključno z embalažo (Kg) 22,84
Mere (D × Š × V) (mm) 449 x 298 x 399

Obseg dobave

  • Kapalni pladenj z indikatorjem nivoja polnosti
  • Kombinirani filter "Hy-Pure-Plus"

Oprema

  • Filtracija z aktivnim ogljem
  • Ultra filtracija
  • Pomoč za namestitev posode za pitje
  • Odtok iz posode za odcejanje: Brez odtoka
  • Verzija: Namizna različica
  • Higienično čiščenje: Kemično

Video posnetki

Področja uporabe
  • Prostorsko varčen aparat za vodo za majhne prostore
  • Vsestranska mesta uporabe: na primer v pisarnah, ordinacijah, odvetniških pisarnah, hotelih in trgovinah
Dodatna oprema
Čistilna sredstva