Majhen, kompakten, prihrani prostor: naš dozirnik gazirane vode WPD 25 se prilega tudi v najmanjše prostore v pisarnah in čakalnicah, trgovinah in hotelskih avlah. Ne glede na to, ali gre za negazirano ali gazirano vodo, naprava kadar koli oskrbi do 30 ljudi s ohlajeno, svežo in brezhibno higiensko pitno vodo. Škodljive snovi in ​​snovi, ki vplivajo na okus, kot so klor ali težke kovine, ter mikroorganizmi in bakterije, zanesljivo filtrira naš visoko učinkovit filter Hy-Pure-Plus. Filter HyP-ure-Plus, ki vsebuje aktivno oglje in ultrafiltr, tako zagotavlja pitno vodo izjemne kakovosti in odličnega okusa.