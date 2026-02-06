Naprava za čiščenje s suhim ledom IB 10/15 L2P Advanced
IB 10/15 L2P Advanced je najnovejša generacija peskalnikov s suhim ledom z integrirano proizvodnjo suhega ledu. Visoka učinkovitost čiščenja, idealna za industrijsko uporabo.
Do zdaj si ni bilo mogoče predstavljati uporabe peskalnikov s suhim ledom pri majhnih čistilnih opravilih v okviru vzdrževanja strojev ali vozil, proizvodnega procesa ali priprave vozil, saj je bila potrebna logistika suhega ledu predraga. Z IB 10/15 L2P Advanced, najnovejšim peskalnikom s suhim ledom z vgrajeno proizvodnjo suhega ledu iz tekočega CO₂, je to zdaj mogoče, tudi na zapletenih konturah, kot so grebeni, ležaji ali utori, in na močni kontaminaciji, kot so zažgane obloge. Zahvaljujoč izboljšanemu procesu proizvodnje suhega ledu lahko novi model proizvede še več suhega ledu in zagotavlja bistveno večjo učinkovitost čiščenja kot predhodnik. Proizvodnja peletov suhega ledu glede na potrebe, znana kot postopek L2P ("Liquid to Pellet"), ostaja nespremenjena. Ker lahko tekoči CO₂ v plinskih jeklenkah shranjujete neomejeno dolgo, je zamuden proces logistike suhega ledu zaobljen. Nizka poraba stisnjenega zraka stroja prav tako znatno zmanjša infrastrukturne zahteve. Poleg tega ima še vedno prednosti Kärcherjeve tehnologije suhega ledu: nežen in brez ostankov. Zaradi visoke učinkovitosti čiščenja je zelo primeren za uporabo v industrijskih okoljih.
Značilnosti in prednosti
Integriran izmenjevalnik toplote
- Tekoči CO₂ se ohladi. To poveča učinkovitost proizvodnje suhega ledu za pribl. 50 %
Ergonomska pištola za razprševanje
- Hitra in enostavna menjava šob zahvaljujoč hitro sprostitvenim sklopkam.
- Z integrirano razsvetljavo.
- Stikalo za vklop/izklop ledu neposredno na sprožilni pištoli.
Intuitivno in enostavno rokovanje
- Tlak curka, obratovalni čas, servisni čas prikazan na zaslonu.
- Količino suhega ledu lahko prilagodite s tipko.
- Integrirani sistemi za prikaz stanja in pomoč npr. za nadzor tlaka.
Varno čiščenje s suhim ledom
- CO₂ se odvaja skozi izpušno cev.
- Varno ravnanje, brez stika s peleti s suhim ledom.
- Samoblokirni sprožilec pištole.
Kompaktna, mobilna oblika
- Kolesa in ročaji omogočajo mobilnost in varen prevoz.
- Možnost ločenega shranjevanja vseh komponent. Integrirana domača baza.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključna moč (Kw)
|1,1
|Ohišje / ogrodje
|Plastično rotacijsko telo
|Preverjeno s strani
|CE
|Dolžina kabla (m)
|5,5
|Zračni tlak (bar/Mpa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Volumski tok zraka (m³/min)
|0,07 - 1,55
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|95
|Peleti suhega ledu (premer) (mm)
|2,5
|Poraba suhega ledu (kg/h)
|2 - 15
|Poraba tekočega CO2 (kg/h)
|20 - 60
|Število faz (Ph)
|1
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Napetost (V)
|220 - 230
|Teža brez dodatkov (Kg)
|84
|Teža (z dodatki) (Kg)
|84
|Mere (D × Š × V) (mm)
|898 x 565 x 935
Video posnetki
Področja uporabe
- Za čiščenje proizvodne opreme, kot so orodja za brizganje, transportni sistemi itd.
- Za čiščenje strojev, delov motorja, kalupov in tesnilnih površin
- Za čiščenje krmilnih omar, električnih komponent in krmilnih elementov
- Za čiščenje oblazinjenja in tekstila
- Za čiščenje vrtnega orodja in robotskih kosilnic