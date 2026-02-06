Do zdaj si ni bilo mogoče predstavljati uporabe peskalnikov s suhim ledom pri majhnih čistilnih opravilih v okviru vzdrževanja strojev ali vozil, proizvodnega procesa ali priprave vozil, saj je bila potrebna logistika suhega ledu predraga. Z IB 10/15 L2P Advanced, najnovejšim peskalnikom s suhim ledom z vgrajeno proizvodnjo suhega ledu iz tekočega CO₂, je to zdaj mogoče, tudi na zapletenih konturah, kot so grebeni, ležaji ali utori, in na močni kontaminaciji, kot so zažgane obloge. Zahvaljujoč izboljšanemu procesu proizvodnje suhega ledu lahko novi model proizvede še več suhega ledu in zagotavlja bistveno večjo učinkovitost čiščenja kot predhodnik. Proizvodnja peletov suhega ledu glede na potrebe, znana kot postopek L2P ("Liquid to Pellet"), ostaja nespremenjena. Ker lahko tekoči CO₂ v plinskih jeklenkah shranjujete neomejeno dolgo, je zamuden proces logistike suhega ledu zaobljen. Nizka poraba stisnjenega zraka stroja prav tako znatno zmanjša infrastrukturne zahteve. Poleg tega ima še vedno prednosti Kärcherjeve tehnologije suhega ledu: nežen in brez ostankov. Zaradi visoke učinkovitosti čiščenja je zelo primeren za uporabo v industrijskih okoljih.