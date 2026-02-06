Spontano čiščenje s suhim ledom pri vzdrževanju strojev ali vozil, za čiščenje v proizvodnih procesih ali pri pripravi vozil, si je bilo do zdaj komajda mogoče zamisliti, saj je bila logistika suhega ledu predraga za kratkoročno uporabo. To je zdaj mogoče z modelom IB 10/8 L2P, prvo napravo za čiščenje s suhim ledom na svetu z integrirano proizvodnjo suhega ledu iz tekočega CO₂. Z inovativnim postopkom so peleti suhega ledu po potrebi izdelani iz tekočega CO₂ – L2P namreč pomeni »Liquid-to-Pellet« oz. iz tekočine v pelete. Ker je mogoče tekoči CO₂ shranjevati v jeklenkah za bolj ali manj nedoločen čas, se lahko izognemo običajni zamudni logistiki za suhi led. Ker stroj porabi zelo malo stisnjenega zraka, se močno zmanjšajo tudi zahteve glede infrastrukture. Hkrati se v celoti ohranijo prednosti Kärcher tehnologije suhega ledu. IB 10/8 L2P pri tem čisti zelo nežno – tudi pri kompleksnih oblikah, kot so utori, ležaji ali špranje in pri močni umazaniji, kot so zažgani in sprijeti ostanki. Pri tem se izognemo abrazivnim ostankom.