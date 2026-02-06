Naprava za čiščenje s suhim ledom IB 10/8 L2P
IB 10/8 L2P je prva naprava za čiščenje s suhim ledom na svetu z integrirano proizvodnjo suhega ledu iz tekočega CO₂. Popolno za hitro čiščenje brez zapletene logistike.
Spontano čiščenje s suhim ledom pri vzdrževanju strojev ali vozil, za čiščenje v proizvodnih procesih ali pri pripravi vozil, si je bilo do zdaj komajda mogoče zamisliti, saj je bila logistika suhega ledu predraga za kratkoročno uporabo. To je zdaj mogoče z modelom IB 10/8 L2P, prvo napravo za čiščenje s suhim ledom na svetu z integrirano proizvodnjo suhega ledu iz tekočega CO₂. Z inovativnim postopkom so peleti suhega ledu po potrebi izdelani iz tekočega CO₂ – L2P namreč pomeni »Liquid-to-Pellet« oz. iz tekočine v pelete. Ker je mogoče tekoči CO₂ shranjevati v jeklenkah za bolj ali manj nedoločen čas, se lahko izognemo običajni zamudni logistiki za suhi led. Ker stroj porabi zelo malo stisnjenega zraka, se močno zmanjšajo tudi zahteve glede infrastrukture. Hkrati se v celoti ohranijo prednosti Kärcher tehnologije suhega ledu. IB 10/8 L2P pri tem čisti zelo nežno – tudi pri kompleksnih oblikah, kot so utori, ležaji ali špranje in pri močni umazaniji, kot so zažgani in sprijeti ostanki. Pri tem se izognemo abrazivnim ostankom.
Značilnosti in prednosti
Ergonomska pištola za razprševanjeHitra in enostavna menjava šob zahvaljujoč hitro sprostitvenim sklopkam. Z integrirano razsvetljavo. Stikalo za vklop/izklop ledu neposredno na sprožilni pištoli.
Intuitivno in enostavno rokovanjeTlak curka, obratovalni čas, servisni čas prikazan na zaslonu. Količino suhega ledu lahko prilagodite s tipko. Integrirani sistemi za prikaz stanja in pomoč npr. za nadzor tlaka.
Varno čiščenje s suhim ledomCO₂ se odvaja skozi izpušno cev. Varno ravnanje, brez stika s peleti s suhim ledom. Samoblokirni sprožilec pištole.
Kompaktna, mobilna oblika
- Kolesa in ročaji omogočajo mobilnost in varen prevoz.
- Možnost ločenega shranjevanja vseh komponent. Integrirana domača baza.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključna moč (Kw)
|1
|Ohišje / ogrodje
|Plastično rotacijsko telo
|Preverjeno s strani
|CE
|Dolžina kabla (m)
|5,5
|Zračni tlak (bar/Mpa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Kakovost zraka
|Suho in brezoljno
|Volumski tok zraka (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|95
|Peleti suhega ledu (premer) (mm)
|2,5
|Poraba suhega ledu (kg/h)
|2 - 8
|Poraba tekočega CO2 (kg/h)
|20 - 60
|Število faz (Ph)
|1
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Napetost (V)
|220 - 230
|Teža brez dodatkov (Kg)
|92
|Teža (z dodatki) (Kg)
|103,551
|Mere (D × Š × V) (mm)
|870 x 450 x 970
Obseg dobave
- Šoba z ravnim curkom, kratka
- Razpršilna cev z električnim krmilnim vodom in hitro spojko
- Razpršilna pištola (ergonomska in varna)
Oprema
- Stikalo "samo zrak" ali "led in zrak" na pištoli
- Elektronsko krmiljenje
Video posnetki
Področja uporabe
- Za čiščenje strojev, delov motorja, kalupov in tesnilnih površin
- Za čiščenje krmilnih omar, električnih komponent in krmilnih elementov
- Za čiščenje oblazinjenja in tekstila
- Za čiščenje vrtnega orodja in robotskih kosilnic