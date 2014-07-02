Naprava za čiščenje s suhim ledom IB 15/120
Ice Blaster IB 15/120 je eden najbolj zmogljivih naprav za čiščenje s suhim ledom na trgu. Prepričal vas bo s svojo trpežnostjo, zanesljivo tehniko in najboljšimi rezultati.
Naprava za čiščenje s suhim ledom IB 15/120 je zmogljiva, trpežna in nadvse zanesljiva. Tudi pametne rešitve, kot so držalo za kovček, praznjenje ledu, držalo naprave in odlagalni predali, pripomorejo k dobremu vtisu, povečujejo udobje pri delu in vas motivirajo za čiščenje s suhim ledom. Tudi v tehničnem pogledu so pomembne podrobnosti. Tako smo optimizirali kroženje zraka v napravi, cev, pištolo in šobe. Rezultat: odlična zmogljivost čiščenja. Kljub njegovi velikosti je IB 15/120 zelo mobilen in ga ena sama oseba brez težav premika tudi po stopnicah. Na kratko: čiščenje s suhim ledom v najboljši obliki!
Značilnosti in prednosti
Držalo za kovček za šobeRazpršilne šobe in orodje imate vedno pri roki na stroju. Kovček za šobe je nameščen na strani naprave, saj je tako varen pred umazanijo.
Najvišja mera mobilnostiNaprava je optimalno uravnotežena za udobno manevriranje na neravnem terenu. Streme spredaj in zadaj na napravi za premagovanje stopnic.
Samodejno praznjenje preostalega suhega leduPraznjenje posode za suh led s pritiskom na gumb preprečuje, da bi naprava po končanem delu zamrznila. Stroj ne zamrzne
Posoda za suh led iz plastike, armirane s steklenimi vlakni
- Optimalna izolacija suhega ledu.
- Brez nastajanja kondenzacijske vode.
- Stroj ne zamrzne.
Učinkovit dovod zraka v napravi
- Suhi led se nepoškodovan prenese od naprave do šobe.
- Najvišja zmogljivost čiščenja na šobi.
Vgrajeno navitje za ozemljitveno napravo
- Enostavna ozemljitev razpršilnega pripomočka.
- Zaščita pred preskokom iskre od uporabnika na predmet čiščenja.
- Izboljšano udobje pršenja.
Vgrajen separator olja in vode
- Brez zamrzovanja naprave.
Prefinjeno držalo pištole
- Pištola je vedno odlično shranjena.
- Idealen položaj (na primer za zamenjavo šobe).
Vgrajen predal za odlaganje šob in orodja
- Vse pri roki - neposredno na napravi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključna moč (Kw)
|0,6
|Ohišje / ogrodje
|Nerjaveče jeklo (1.4301)
|Dolžina kabla (m)
|7
|Zračni tlak (bar/Mpa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Kakovost zraka
|Suho in brezoljno
|Volumski tok zraka (m³/min)
|2 - 12
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|125
|Kapaciteta suhega ledu (Kg)
|40
|Peleti suhega ledu (premer) (mm)
|3
|Poraba suhega ledu (kg/h)
|30 - 120
|Število faz (Ph)
|1
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Napetost (V)
|220 - 240
|Teža brez dodatkov (Kg)
|91
|Teža (z dodatki) (Kg)
|101,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Obseg dobave
- Kovček s šobami s penastim vložkom
- Mazivo za navoj šob
- Šoba s ploščatim curkom
- Vložek za šobo za ploščat curek: 8 mm
- Viličast ključ (za menjavo šob): 2 Kos(i)
- Šoba za okrogel curek, XL, dolga
- Razpršilna cev z električnim krmilnim vodom in hitro spojko
- Razpršilna pištola (ergonomska in varna)
Oprema
- Stikalo "samo zrak" ali "led in zrak" na pištoli
- Elektronsko krmiljenje
- Vključno z navitjem ozemljitvene vrvi
- Separator olja in vode
