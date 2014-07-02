Naprava za čiščenje s suhim ledom IB 15/120 je zmogljiva, trpežna in nadvse zanesljiva. Tudi pametne rešitve, kot so držalo za kovček, praznjenje ledu, držalo naprave in odlagalni predali, pripomorejo k dobremu vtisu, povečujejo udobje pri delu in vas motivirajo za čiščenje s suhim ledom. Tudi v tehničnem pogledu so pomembne podrobnosti. Tako smo optimizirali kroženje zraka v napravi, cev, pištolo in šobe. Rezultat: odlična zmogljivost čiščenja. Kljub njegovi velikosti je IB 15/120 zelo mobilen in ga ena sama oseba brez težav premika tudi po stopnicah. Na kratko: čiščenje s suhim ledom v najboljši obliki!