Naprava za čiščenje s suhim ledom IB 7/40 Classic
Zaradi optimizacije pretoka naš Ice Blaster IB 7/40 prepričuje z odličnimi rezultati čiščenja s suhim ledom, celo pri nizkem tlaku. Kompaktna naprava.
Ice Blaster IB 7/40 Classic je zmogljiva naprava za čiščenje s suhim ledom, ki pri zahtevnem vsakodnevnem delu omogoča varno in udobno uporabo, preprosto manevriranje in zanesljivo delovanje. Vse komponente in tehnološke rešitve seveda izpolnjujejo najstrožje zahteve glede kakovosti. Tako na primer premišljeno doziranje med čiščenjem preprečuje zaledenitev stroja, optimiziran zračni pretok pa tudi pri razmeroma nizkem tlaku in majhni porabi zraka zagotavlja odlične rezultate čiščenja ter hkrati razmeroma tiho delovanje. Tlak curka in pretok ledu brezstopenjsko uravnavate s tipko, pri čemer je to funkcijo mogoče zakleniti s stikalom na ključ. Integrirani oljni in vodni ločevalnik ter praznjenje preostalega ledu, s katerim samo s pritiskom gumba odstranite preostali suhi led po čiščenju, sta prav tako serijska. Vse pomembne parametre delovanja in statistične vrednosti, kot so čas delovanja, povprečna poraba ledu na uro ali celotna poraba ledu, preprosto odčitate z zaslona.
Značilnosti in prednosti
Pregleden zaslonEnostavno odčitavanje nastavljenih vrednosti; enostavno upravljanje zahvaljujoč velikim tipkam in elektronskemu krmiljenju.
Samodejno praznjenje preostalega suhega leduPraznjenje posode za suh led s pritiskom na gumb preprečuje, da bi naprava po končanem delu zamrznila.
Vgrajen separator olja in vodeBrez zamrzovanja naprave.
Prefinjeno držalo pištole
- Pištola je vedno odlično shranjena.
- Idealen položaj (npr. za menjavo šobe).
Najvišja mera mobilnosti
- Naprava je optimalno uravnotežena za udobno manevriranje na neravnem terenu.
Učinkovit dovod zraka v napravi
- Suhi led se nepoškodovan prenese od naprave do šobe.
- Najvišja zmogljivost čiščenja na šobi.
Vgrajen predal za odlaganje šob in orodja
- Vse pri roki - neposredno na napravi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključna moč (Kw)
|0,6
|Ohišje / ogrodje
|Nerjaveče jeklo (1.4301)
|Dolžina kabla (m)
|7
|Zračni tlak (bar/Mpa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Kakovost zraka
|Suho in brezoljno
|Volumski tok zraka (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|99
|Kapaciteta suhega ledu (Kg)
|15
|Peleti suhega ledu (premer) (mm)
|3
|Poraba suhega ledu (kg/h)
|15 - 50
|Število faz (Ph)
|1
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Napetost (V)
|220 - 240
|Teža brez dodatkov (Kg)
|93
|Teža (z dodatki) (Kg)
|75
|Mere (D × Š × V) (mm)
|768 x 510 x 1096
Obseg dobave
- Mazivo za navoj šob
- Šoba s ploščatim curkom
- Viličast ključ (za menjavo šob): 2 Kos(i)
- Razpršilna cev z električnim krmilnim vodom in hitro spojko
- Razpršilna pištola (ergonomska in varna)
- Torba za orodje
Oprema
- Elektronsko krmiljenje
- Separator olja in vode
Video posnetki