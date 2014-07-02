Ice Blaster IB 7/40 Classic je zmogljiva naprava za čiščenje s suhim ledom, ki pri zahtevnem vsakodnevnem delu omogoča varno in udobno uporabo, preprosto manevriranje in zanesljivo delovanje. Vse komponente in tehnološke rešitve seveda izpolnjujejo najstrožje zahteve glede kakovosti. Tako na primer premišljeno doziranje med čiščenjem preprečuje zaledenitev stroja, optimiziran zračni pretok pa tudi pri razmeroma nizkem tlaku in majhni porabi zraka zagotavlja odlične rezultate čiščenja ter hkrati razmeroma tiho delovanje. Tlak curka in pretok ledu brezstopenjsko uravnavate s tipko, pri čemer je to funkcijo mogoče zakleniti s stikalom na ključ. Integrirani oljni in vodni ločevalnik ter praznjenje preostalega ledu, s katerim samo s pritiskom gumba odstranite preostali suhi led po čiščenju, sta prav tako serijska. Vse pomembne parametre delovanja in statistične vrednosti, kot so čas delovanja, povprečna poraba ledu na uro ali celotna poraba ledu, preprosto odčitate z zaslona.