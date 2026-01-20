Čiščenje kot na roke, vendar veliko boljše: s svojo kompaktno zgradbo, zelo nizko težo 14 kilogramov in trpežno litij-ionsko baterijo s kapaciteto približno 30 minut je naš čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C Bp Pack z baterijskim napajanjem privlačna alternativa ročnemu čiščenju trdih površin do velikosti 200 m². V primerjavi z običajnim omelom več kot desetkrat močnejši pritisk in hitrost valjev približno 1500 vrtljajev na minuto poleg tega zagotavljata bistveno boljše rezultate čiščenja. Pri tem je mogoče sesanje v smeri naprej in vzvratno. Pri posebej trdovratni umazaniji je mogoče sesalne loke tudi dvigniti, da podaljšate čas delovanja čistilnih elementov. Takoj po čiščenju so tla čista in predvsem suha, s tem pa tudi nedrseča. Zelo mobilna brezžična naprava je popolna za čiščenje tal v manjših trgovinah, restavracijah, na bencinskih črpalkah, v supermarketih, sanitarijah, kuhinjah ali kot dopolnitev k obstoječim večjim čistilno-sesalnim strojem.