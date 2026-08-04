Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Bp Pack Classic 80 Ah + V900

BD 50/50 C Bp Pack Classic je cenovno ugoden in kompakten začetni model v razredu baterijskih čistilno-sesalnih strojev. Stroj omogoča površinske zmogljivosti do 2000 m²/h.

Z BD 50/50 C Bp Pack Classic imate vedno optimalen pogled na območje, ki ga želite očistiti. Majhne dimenzije tega kompaktnega in baterijsko napajanega čistilno-sesalnega stroja s prefinjeno konstrukcijo plošč poskrbijo za to. Kljub dobremu pregledu je upravljanje prek Kärcherjeve plošče EASY Operation preprosto. Možnosti nastavitve in prilagajanja ter funkcije stroja so tudi zmanjšane na tisto, kar je najpomembnejše, tako da niso potrebne dolge faze seznanjanja. BD 50/50 C Bp Pack Classic priporočamo za uporabo v supermarketih, hotelih ali zdravstvenih ustanovah.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Bp Pack Classic 80 Ah + V900: Opremljen z magnetnim ventilom in transportnim valjem za maksimalno udobje
Opremljen z magnetnim ventilom in transportnim valjem za maksimalno udobje
Magnetni ventil samodejno zapre vodo, ko uporabnik izpusti nadzorno stikalo. Zložljiv transportni valj omogoča priročen dvostopenjski način. Zložljiv transportni valj občutno olajša prevoz naprave.
Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Bp Pack Classic 80 Ah + V900: Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation plošči
Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation plošči
Zelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Kratek čas uvajanja za delo z napravo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Bp Pack Classic 80 Ah + V900: Cenovno ugoden vstopni model
Cenovno ugoden vstopni model
Zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Omejen na najpomembnejše funkcije.
Velika prostornina rezervoarja s kompaktnimi dimenzijami
  • Izredno okretno.
  • Omogoča zelo dober pregled čistilne površine.
Velik prostor za baterije za vse standardne vrste baterij
  • Predal z baterijo je lahko dostopen za hitro menjavo baterije.
  • Primerno tudi za delo v več izmenah.
Sistem Home-Base
  • Možnosti pritrditve dodatnih delov ali opreme.
  • S seboj lahko prevažate tudi druge pripomočke za čiščenje.
EASY-Operation nadzorna plošča
  • Upravljanje z 1 stikalom.
  • Zelo enostaven za uporabo.
Enostavno upravljanje funkcij z elementi v rumenem
  • Hitro uvajanje tudi za neusposobljeno osebje.
Robustni in trajni upravljalni elementi
  • Primeren za vsakodnevno uporabo.
  • Visoka stopnja vzdržljivosti.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač (mm) 510
Delovna širina sesanja (mm) 900
Posoda sveža/umazana voda (l) 50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) max. 2040
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 1200
Tip baterij brez vzdrževanja
Baterija (V/Ah) 24 / 76
Čas trajanja baterije (h) max. 2,2
Čas polnjenja baterije (h) pribl. 8,7
Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V) 100 - 240
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz) 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Širina obračanja hodnika (mm) 1240
Poraba vode (l/min) max. 2,3
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 66
Nazivna vhodna moč (W) max. 1100
Teža brez dodatkov (Kg) 52
Mere (D × Š × V) (mm) 1170 x 570 x 1025

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 1 Kos(i)
  • Baterija
  • Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
  • Baterijski polnilnik
  • Sesalni lok, V-oblika

Oprema

  • Sistem 2 rezervoarjev
Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Bp Pack Classic 80 Ah + V900

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