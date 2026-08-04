Z BD 50/50 C Bp Pack Classic imate vedno optimalen pogled na območje, ki ga želite očistiti. Majhne dimenzije tega kompaktnega in baterijsko napajanega čistilno-sesalnega stroja s prefinjeno konstrukcijo plošč poskrbijo za to. Kljub dobremu pregledu je upravljanje prek Kärcherjeve plošče EASY Operation preprosto. Možnosti nastavitve in prilagajanja ter funkcije stroja so tudi zmanjšane na tisto, kar je najpomembnejše, tako da niso potrebne dolge faze seznanjanja. BD 50/50 C Bp Pack Classic priporočamo za uporabo v supermarketih, hotelih ali zdravstvenih ustanovah.