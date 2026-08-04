Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Bp Pack Classic 80 Ah + V900
BD 50/50 C Bp Pack Classic je cenovno ugoden in kompakten začetni model v razredu baterijskih čistilno-sesalnih strojev. Stroj omogoča površinske zmogljivosti do 2000 m²/h.
Z BD 50/50 C Bp Pack Classic imate vedno optimalen pogled na območje, ki ga želite očistiti. Majhne dimenzije tega kompaktnega in baterijsko napajanega čistilno-sesalnega stroja s prefinjeno konstrukcijo plošč poskrbijo za to. Kljub dobremu pregledu je upravljanje prek Kärcherjeve plošče EASY Operation preprosto. Možnosti nastavitve in prilagajanja ter funkcije stroja so tudi zmanjšane na tisto, kar je najpomembnejše, tako da niso potrebne dolge faze seznanjanja. BD 50/50 C Bp Pack Classic priporočamo za uporabo v supermarketih, hotelih ali zdravstvenih ustanovah.
Značilnosti in prednosti
Opremljen z magnetnim ventilom in transportnim valjem za maksimalno udobjeMagnetni ventil samodejno zapre vodo, ko uporabnik izpusti nadzorno stikalo. Zložljiv transportni valj omogoča priročen dvostopenjski način. Zložljiv transportni valj občutno olajša prevoz naprave.
Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation ploščiZelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Kratek čas uvajanja za delo z napravo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Cenovno ugoden vstopni modelZelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Omejen na najpomembnejše funkcije.
Velika prostornina rezervoarja s kompaktnimi dimenzijami
- Izredno okretno.
- Omogoča zelo dober pregled čistilne površine.
Velik prostor za baterije za vse standardne vrste baterij
- Predal z baterijo je lahko dostopen za hitro menjavo baterije.
- Primerno tudi za delo v več izmenah.
Sistem Home-Base
- Možnosti pritrditve dodatnih delov ali opreme.
- S seboj lahko prevažate tudi druge pripomočke za čiščenje.
EASY-Operation nadzorna plošča
- Upravljanje z 1 stikalom.
- Zelo enostaven za uporabo.
Enostavno upravljanje funkcij z elementi v rumenem
- Hitro uvajanje tudi za neusposobljeno osebje.
Robustni in trajni upravljalni elementi
- Primeren za vsakodnevno uporabo.
- Visoka stopnja vzdržljivosti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|510
|Delovna širina sesanja (mm)
|900
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|50 / 50
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 2040
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|1200
|Tip baterij
|brez vzdrževanja
|Baterija (V/Ah)
|24 / 76
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,2
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 8,7
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1240
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,3
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|66
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1100
|Teža brez dodatkov (Kg)
|52
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Baterija
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- Baterijski polnilnik
- Sesalni lok, V-oblika
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
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