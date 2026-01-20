Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Classic Bp
BD 50/50 C Bp Classic je cenovno ugoden kompakten vstopni baterijski čistilno-sesalni stroj. Omogoča čiščenje do 2000 m²/h površine.
BD 50/50 C Bp Classic zagotavlja jasno preglednost nad območjem, ki ga čistite. Mere tega čistilno-sesalnega stroja so namreč zelo kompaktne, opremljen pa je tudi s prefinjeno tehnologijo diskov. Upravljanje je prav tako pregledno kot pogled naprej zaradi upravljalne plošče EASY podjetja Kärcher. Funkcije stroja so bile omejene na najpomembnejše nastavitve in funkcije, kar pomeni, da ga boste lahko uporabljali že po kratkem usposabljanju. BD 50/50 C Bp Classic priporočamo za uporabo v supermarketih, hotelih ali zdravstvenih ustanovah.
Značilnosti in prednosti
Opremljen z magnetnim ventilom in transportnim valjem za maksimalno udobjeMagnetni ventil samodejno zapre vodo, ko uporabnik izpusti nadzorno stikalo. Zložljiv transportni valj omogoča priročen dvostopenjski način. Zložljiv transportni valj občutno olajša prevoz naprave.
Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation ploščiZelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Kratek čas uvajanja za delo z napravo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Cenovno ugoden vstopni modelZelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Omejen na najpomembnejše funkcije.
Velika prostornina rezervoarja s kompaktnimi dimenzijami
- Izredno okretno.
- Omogoča zelo dober pregled čistilne površine.
Velik prostor za baterije za vse standardne vrste baterij
- Predal z baterijo je lahko dostopen za hitro menjavo baterije.
- Primerno tudi za delo v več izmenah.
Sistem Home-Base
- Možnosti pritrditve dodatnih delov ali opreme.
- S seboj lahko prevažate tudi druge pripomočke za čiščenje.
EASY-Operation nadzorna plošča
- Upravljanje z 1 stikalom.
- Zelo enostaven za uporabo.
Enostavno upravljanje funkcij z elementi v rumenem
- Hitro uvajanje tudi za neusposobljeno osebje.
Robustni in trajni upravljalni elementi
- Primeren za vsakodnevno uporabo.
- Visoka stopnja vzdržljivosti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|510
|Delovna širina sesanja (mm)
|900
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|50 / 50
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 2040
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|1200
|Baterija (V)
|24
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1240
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,3
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|66 - 66
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1100
|Teža brez dodatkov (Kg)
|52
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Sesalni lok, V-oblika
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
Video posnetki