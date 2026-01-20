Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Classic Bp

BD 50/50 C Bp Classic je cenovno ugoden kompakten vstopni baterijski čistilno-sesalni stroj. Omogoča čiščenje do 2000 m²/h površine.

BD 50/50 C Bp Classic zagotavlja jasno preglednost nad območjem, ki ga čistite. Mere tega čistilno-sesalnega stroja so namreč zelo kompaktne, opremljen pa je tudi s prefinjeno tehnologijo diskov. Upravljanje je prav tako pregledno kot pogled naprej zaradi upravljalne plošče EASY podjetja Kärcher. Funkcije stroja so bile omejene na najpomembnejše nastavitve in funkcije, kar pomeni, da ga boste lahko uporabljali že po kratkem usposabljanju. BD 50/50 C Bp Classic priporočamo za uporabo v supermarketih, hotelih ali zdravstvenih ustanovah.

Značilnosti in prednosti
Opremljen z magnetnim ventilom in transportnim valjem za maksimalno udobje
Opremljen z magnetnim ventilom in transportnim valjem za maksimalno udobje
Magnetni ventil samodejno zapre vodo, ko uporabnik izpusti nadzorno stikalo. Zložljiv transportni valj omogoča priročen dvostopenjski način. Zložljiv transportni valj občutno olajša prevoz naprave.
Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation plošči
Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation plošči
Zelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Kratek čas uvajanja za delo z napravo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Cenovno ugoden vstopni model
Cenovno ugoden vstopni model
Zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Omejen na najpomembnejše funkcije.
Velika prostornina rezervoarja s kompaktnimi dimenzijami
  • Izredno okretno.
  • Omogoča zelo dober pregled čistilne površine.
Velik prostor za baterije za vse standardne vrste baterij
  • Predal z baterijo je lahko dostopen za hitro menjavo baterije.
  • Primerno tudi za delo v več izmenah.
Sistem Home-Base
  • Možnosti pritrditve dodatnih delov ali opreme.
  • S seboj lahko prevažate tudi druge pripomočke za čiščenje.
EASY-Operation nadzorna plošča
  • Upravljanje z 1 stikalom.
  • Zelo enostaven za uporabo.
Enostavno upravljanje funkcij z elementi v rumenem
  • Hitro uvajanje tudi za neusposobljeno osebje.
Robustni in trajni upravljalni elementi
  • Primeren za vsakodnevno uporabo.
  • Visoka stopnja vzdržljivosti.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač (mm) 510
Delovna širina sesanja (mm) 900
Posoda sveža/umazana voda (l) 50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) max. 2040
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 1200
Baterija (V) 24
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Širina obračanja hodnika (mm) 1240
Poraba vode (l/min) max. 2,3
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 66 - 66
Nazivna vhodna moč (W) max. 1100
Teža brez dodatkov (Kg) 52
Mere (D × Š × V) (mm) 1170 x 570 x 1025

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 1 Kos(i)
  • Sesalni lok, V-oblika

Oprema

  • Sistem 2 rezervoarjev
Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Classic Bp

