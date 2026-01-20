BD 50/50 C Bp Classic zagotavlja jasno preglednost nad območjem, ki ga čistite. Mere tega čistilno-sesalnega stroja so namreč zelo kompaktne, opremljen pa je tudi s prefinjeno tehnologijo diskov. Upravljanje je prav tako pregledno kot pogled naprej zaradi upravljalne plošče EASY podjetja Kärcher. Funkcije stroja so bile omejene na najpomembnejše nastavitve in funkcije, kar pomeni, da ga boste lahko uporabljali že po kratkem usposabljanju. BD 50/50 C Bp Classic priporočamo za uporabo v supermarketih, hotelih ali zdravstvenih ustanovah.