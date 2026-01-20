Stroj BD 50/50 C Bp Pack Classic vam vedno omogoča idealen pregled nad površino, ki jo čistite. Za to skrbijo majhne izmere tega kompaktnega baterijskega čistilno-sesalnega stroja z dozorelo ploščno tehniko. Kot je dober pregled, je preprosto tudi upravljanje s Kärcherjevo nadzorno ploščo EASY-Operation. Nastavitvene možnosti in funkcije stroja so reducirane le na tisto najpomembnejše, zato odpade dolgotrajno uvajanje v delo s strojem. BD 50/50 C Bp Pack Classic priporočamo za uporabo v supermarketih, hotelih in zdravstvenih ustanovah.