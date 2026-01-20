Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
BD 50/50 C Bp Pack Classic je cenovno ugoden in kompakten vstopni model v razredu baterijskih čistilno-sesalnih strojev. Stroj omogoča površinsko zmogljivost do 2000 m²/h.
Stroj BD 50/50 C Bp Pack Classic vam vedno omogoča idealen pregled nad površino, ki jo čistite. Za to skrbijo majhne izmere tega kompaktnega baterijskega čistilno-sesalnega stroja z dozorelo ploščno tehniko. Kot je dober pregled, je preprosto tudi upravljanje s Kärcherjevo nadzorno ploščo EASY-Operation. Nastavitvene možnosti in funkcije stroja so reducirane le na tisto najpomembnejše, zato odpade dolgotrajno uvajanje v delo s strojem. BD 50/50 C Bp Pack Classic priporočamo za uporabo v supermarketih, hotelih in zdravstvenih ustanovah.
Značilnosti in prednosti
Opremljen z magnetnim ventilom in transportnim valjem za maksimalno udobjeMagnetni ventil samodejno zapre vodo, ko uporabnik izpusti nadzorno stikalo. Zložljiv transportni valj omogoča priročen dvostopenjski način. Zložljiv transportni valj občutno olajša prevoz naprave.
Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation ploščiZelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Kratek čas uvajanja za delo z napravo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Cenovno ugoden vstopni modelZelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Omejen na najpomembnejše funkcije.
Velika prostornina rezervoarja s kompaktnimi dimenzijami
- Izredno okretno.
- Omogoča zelo dober pregled čistilne površine.
Velik prostor za baterije za vse standardne vrste baterij
- Predal z baterijo je lahko dostopen za hitro menjavo baterije.
- Primerno tudi za delo v več izmenah.
Sistem Home-Base
- Možnosti pritrditve dodatnih delov ali opreme.
- S seboj lahko prevažate tudi druge pripomočke za čiščenje.
EASY-Operation nadzorna plošča
- Upravljanje z 1 stikalom.
- Zelo enostaven za uporabo.
Enostavno upravljanje funkcij z elementi v rumenem
- Hitro uvajanje tudi za neusposobljeno osebje.
Robustni in trajni upravljalni elementi
- Primeren za vsakodnevno uporabo.
- Visoka stopnja vzdržljivosti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Naprej z vrtenjem krtače
|Delovna širina krtač (mm)
|510
|Delovna širina sesanja (mm)
|900
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|50 / 50
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 2040
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|1200
|Tip baterij
|brez vzdrževanja
|Baterija (V/Ah)
|24 / 105
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 3
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 12
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1240
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,3
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|66
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1100
|Teža brez dodatkov (Kg)
|40
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Baterija
- Baterijski polnilnik
- Sesalni lok, V-oblika
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
