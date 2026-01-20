Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah

BD 50/50 C Bp Pack Classic je cenovno ugoden in kompakten vstopni model v razredu baterijskih čistilno-sesalnih strojev. Stroj omogoča površinsko zmogljivost do 2000 m²/h.

Stroj BD 50/50 C Bp Pack Classic vam vedno omogoča idealen pregled nad površino, ki jo čistite. Za to skrbijo majhne izmere tega kompaktnega baterijskega čistilno-sesalnega stroja z dozorelo ploščno tehniko. Kot je dober pregled, je preprosto tudi upravljanje s Kärcherjevo nadzorno ploščo EASY-Operation. Nastavitvene možnosti in funkcije stroja so reducirane le na tisto najpomembnejše, zato odpade dolgotrajno uvajanje v delo s strojem. BD 50/50 C Bp Pack Classic priporočamo za uporabo v supermarketih, hotelih in zdravstvenih ustanovah.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah: Opremljen z magnetnim ventilom in transportnim valjem za maksimalno udobje
Magnetni ventil samodejno zapre vodo, ko uporabnik izpusti nadzorno stikalo. Zložljiv transportni valj omogoča priročen dvostopenjski način. Zložljiv transportni valj občutno olajša prevoz naprave.
Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah: Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation plošči
Zelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje. Kratek čas uvajanja za delo z napravo. Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.
Čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah: Cenovno ugoden vstopni model
Zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Omejen na najpomembnejše funkcije.
Velika prostornina rezervoarja s kompaktnimi dimenzijami
  • Izredno okretno.
  • Omogoča zelo dober pregled čistilne površine.
Velik prostor za baterije za vse standardne vrste baterij
  • Predal z baterijo je lahko dostopen za hitro menjavo baterije.
  • Primerno tudi za delo v več izmenah.
Sistem Home-Base
  • Možnosti pritrditve dodatnih delov ali opreme.
  • S seboj lahko prevažate tudi druge pripomočke za čiščenje.
EASY-Operation nadzorna plošča
  • Upravljanje z 1 stikalom.
  • Zelo enostaven za uporabo.
Enostavno upravljanje funkcij z elementi v rumenem
  • Hitro uvajanje tudi za neusposobljeno osebje.
Robustni in trajni upravljalni elementi
  • Primeren za vsakodnevno uporabo.
  • Visoka stopnja vzdržljivosti.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač (mm) 510
Delovna širina sesanja (mm) 900
Posoda sveža/umazana voda (l) 50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) max. 2040
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 1200
Tip baterij brez vzdrževanja
Baterija (V/Ah) 24 / 105
Čas trajanja baterije (h) max. 3
Čas polnjenja baterije (h) pribl. 12
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Širina obračanja hodnika (mm) 1240
Poraba vode (l/min) max. 2,3
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 66
Nazivna vhodna moč (W) max. 1100
Teža brez dodatkov (Kg) 40
Mere (D × Š × V) (mm) 1170 x 570 x 1025

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 1 Kos(i)
  • Baterija
  • Baterijski polnilnik
  • Sesalni lok, V-oblika

Oprema

  • Sistem 2 rezervoarjev
