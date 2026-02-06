Čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
Najenostavnejše upravljanje, robustna konstrukcija, dolgotrajno delovanje: naš ročno vodeni čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack prepriča s svojo vsestranskostjo in z baterijo AGM kapacitete 170 Ah.
Naš baterijski ročno vodeni čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack je kljub velikemu 75-litrskemu rezervoarju nenavadno kompakten in okreten. Vsestranski in robustno konstruirani stroj je tako primeren za najrazličnejše čistilne naloge, ki lahko brez težav trajajo tudi dalj časa po zaslugi vgrajene baterije AGM s kapaciteto 170 Ah – ta ne potrebuje vzdrževanja. Izjemno preprost koncept upravljanja in vzdrževanja je dopolnjen z visokokakovostno opremo, kot so dvoploščna krtačna glava, sesalni lok iz aluminija in druge premišljene podrobnosti.
Značilnosti in prednosti
Krtačna glava in sesalni lok sta izdelana iz vzdržljivega aluminija
- Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
- Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.
Posebej enostaven koncept upravljanja
- Vse funkcije stroja je mogoče upravljati s stikali, tipkami ali vrtljivimi gumbi.
- Barvno kodirani upravljalni elementi za enostavno upravljanje in kratko uvajanje.
Kompaktna in robustna konstrukcija
- Zelo okreten stroj z enostavnim manevriranjem in dobro preglednostjo.
- Zmanjšuje tveganje za poškodbe stroja ali opreme.
Sila pritiska krtač je nastavljiva glede na potrebe
- Silo pritiska je po potrebi mogoče povečati s 30 na 50 kilogramov.
- Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo in občutljiva tla.
- Večja sila pritiska pri trdovratnejši umazaniji ali za odstranjevanje premazov.
Serijsko z baterijo AGM kapacitete 170 Ah, ki ne potrebuje vzdrževanja, in zunanjim polnilnikom
- Preprosta baterijska tehnologija za največjo pripravljenost stroja za delo.
- Omogoča dolgotrajno delo.
- Izboljšanje učinkovitosti in produktivnosti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|705
|Delovna širina sesanja (mm)
|1030
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|75 / 75
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 3525
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2115
|Tip baterij
|brez vzdrževanja
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 3
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Hitrost vožnje (km/h)
|max. 5
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1550
|Poraba vode (l/min)
|max. 2,75
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|63 - 65
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1850
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|325
|Teža brez dodatkov (Kg)
|100
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Baterija
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- Sesalni nastavek, upognjen
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
Video posnetki
Področja uporabe
- Idealen za čiščenje trgovin, nakupovalnih središč in trgovin za dom in gradnjo
- Idealen za čiščenje letališč, v industriji in prevozništvu
- Izjemno primeren za čistilne servise, npr. v športnih halah