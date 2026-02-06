Naš baterijski ročno vodeni čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack je kljub velikemu 75-litrskemu rezervoarju nenavadno kompakten in okreten. Vsestranski in robustno konstruirani stroj je tako primeren za najrazličnejše čistilne naloge, ki lahko brez težav trajajo tudi dalj časa po zaslugi vgrajene baterije AGM s kapaciteto 170 Ah – ta ne potrebuje vzdrževanja. Izjemno preprost koncept upravljanja in vzdrževanja je dopolnjen z visokokakovostno opremo, kot so dvoploščna krtačna glava, sesalni lok iz aluminija in druge premišljene podrobnosti.