Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Izjemna delovna širina 80 cm in prostornina rezervoarja 100 litrov zagotavljata učinkovito in dolgotrajno čiščenje z našim čistilno-sesalnim strojem BD 80/100 W Classic Bp Pack.
Zmogljiv vlečni pogon je ena najbolj osupljivih lastnosti našega čistilno-sesalnega stroja BD 80/100 W Classic Bp Pack. Stroj na potisni in baterijski pogon ima zelo robustno zasnovo. Na primer, zelo obremenjene komponente, kot sta strgalo in glava krtače s ploščo, so izdelane iz trdnega in trpežnega aluminija. Preizkušen koncept upravljanja z vzmetno sponko na zadnji strani ročaja, preprosto povečanje kontaktnega pritiska krtače s 40 na 68 kilogramov za zelo trdovratno umazanijo ali odstranjevanje premazov ter brezstopenjska hitrost transporta in čiščenja do 5 km/h, so zelo udobne za uporabnika. Velika delovna širina 80 centimetrov in 100-litrski rezervoar omogočata dolgotrajno in učinkovito čiščenje ter površinsko zmogljivost do 4800 m² na uro. Nova zmogljiva 160 Ah litij-ionska baterija z izjemno visoko ciklično stabilnostjo in možnostjo vmesnega polnjenja zagotavlja maksimalno razpoložljivost stroja, s 50 amperskim polnilnim tokom pa je baterijo mogoče napolniti tudi bistveno hitreje.
Značilnosti in prednosti
Dolgotrajna litij-ionska baterija
- 4-do 6-kratna ciklična stabilnost v primerjava s svinčenimi baterijami.
- Hitro in vmesno polnjenje za daljši čas delovanja in večjo produktivnost.
- Nizko samopraznjenje med dolgimi odmori.
Sila pritiska krtač je nastavljiva v dveh stopnjah
- Po potrebi obstaja možnost ročnega povečanja s standardnih 40 na 68 kilogramov.
- Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo oz. za občutljiva tla.
- Večja sila pritiska za trdovratno umazanijo ali za odstranjevanje premazov.
Učinkovit in zmogljiv vozni motor z močjo 300 W
- Pomaga pri premagovanju vzpetin brez truda in uporabniku prihrani napore.
- Vozna hitrost je nastavljiva z dobro dosegljivim potenciometrom.
Barvni, zelo dobro vidni upravljalni elementi
- Barvno kodirani upravljalni elementi poenostavljajo upravljanje in skrajšajo uvajanje.
Premišljen sistem Home-Base
- Možnosti za prevažanje ročne čistilne opreme, kot so kavlji, posode, krpe z držali itd.
Ugoden stroj iz serije Classics
- Izjemno razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|810
|Delovna širina sesanja (mm)
|1090
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|100 / 100
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 4000
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2400
|Tip baterij
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,6 / 180
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 3
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 4
|Hitrost vožnje (km/h)
|max. 5
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1650
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1900
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|435
|Teža brez dodatkov (Kg)
|110,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
Področja uporabe
- Idealen za čiščenje trgovin, nakupovalnih središč in trgovin za dom in gradnjo
- Izvrstno za uporabo v industriji, transportu in na letališčih
- Popoln za čiščenje bazenov, športnih dvoran in trgovskih centrov