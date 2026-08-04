Zmogljiv vlečni pogon je ena najbolj osupljivih lastnosti našega čistilno-sesalnega stroja BD 80/100 W Classic Bp Pack. Stroj na potisni in baterijski pogon ima zelo robustno zasnovo. Na primer, zelo obremenjene komponente, kot sta strgalo in glava krtače s ploščo, so izdelane iz trdnega in trpežnega aluminija. Preizkušen koncept upravljanja z vzmetno sponko na zadnji strani ročaja, preprosto povečanje kontaktnega pritiska krtače s 40 na 68 kilogramov za zelo trdovratno umazanijo ali odstranjevanje premazov ter brezstopenjska hitrost transporta in čiščenja do 5 km/h, so zelo udobne za uporabnika. Velika delovna širina 80 centimetrov in 100-litrski rezervoar omogočata dolgotrajno in učinkovito čiščenje ter površinsko zmogljivost do 4800 m² na uro. Nova zmogljiva 160 Ah litij-ionska baterija z izjemno visoko ciklično stabilnostjo in možnostjo vmesnega polnjenja zagotavlja maksimalno razpoložljivost stroja, s 50 amperskim polnilnim tokom pa je baterijo mogoče napolniti tudi bistveno hitreje.