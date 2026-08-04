Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC

Izjemna delovna širina 80 cm in prostornina rezervoarja 100 litrov zagotavljata učinkovito in dolgotrajno čiščenje z našim čistilno-sesalnim strojem BD 80/100 W Classic Bp Pack.

Zmogljiv vlečni pogon je ena najbolj osupljivih lastnosti našega čistilno-sesalnega stroja BD 80/100 W Classic Bp Pack. Stroj na potisni in baterijski pogon ima zelo robustno zasnovo. Na primer, zelo obremenjene komponente, kot sta strgalo in glava krtače s ploščo, so izdelane iz trdnega in trpežnega aluminija. Preizkušen koncept upravljanja z vzmetno sponko na zadnji strani ročaja, preprosto povečanje kontaktnega pritiska krtače s 40 na 68 kilogramov za zelo trdovratno umazanijo ali odstranjevanje premazov ter brezstopenjska hitrost transporta in čiščenja do 5 km/h, so zelo udobne za uporabnika. Velika delovna širina 80 centimetrov in 100-litrski rezervoar omogočata dolgotrajno in učinkovito čiščenje ter površinsko zmogljivost do 4800 m² na uro. Nova zmogljiva 160 Ah litij-ionska baterija z izjemno visoko ciklično stabilnostjo in možnostjo vmesnega polnjenja zagotavlja maksimalno razpoložljivost stroja, s 50 amperskim polnilnim tokom pa je baterijo mogoče napolniti tudi bistveno hitreje.

Značilnosti in prednosti
Dolgotrajna litij-ionska baterija
  • 4-do 6-kratna ciklična stabilnost v primerjava s svinčenimi baterijami.
  • Hitro in vmesno polnjenje za daljši čas delovanja in večjo produktivnost.
  • Nizko samopraznjenje med dolgimi odmori.
Sila pritiska krtač je nastavljiva v dveh stopnjah
  • Po potrebi obstaja možnost ročnega povečanja s standardnih 40 na 68 kilogramov.
  • Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo oz. za občutljiva tla.
  • Večja sila pritiska za trdovratno umazanijo ali za odstranjevanje premazov.
Učinkovit in zmogljiv vozni motor z močjo 300 W
  • Pomaga pri premagovanju vzpetin brez truda in uporabniku prihrani napore.
  • Vozna hitrost je nastavljiva z dobro dosegljivim potenciometrom.
Barvni, zelo dobro vidni upravljalni elementi
  • Barvno kodirani upravljalni elementi poenostavljajo upravljanje in skrajšajo uvajanje.
Premišljen sistem Home-Base
  • Možnosti za prevažanje ročne čistilne opreme, kot so kavlji, posode, krpe z držali itd.
Ugoden stroj iz serije Classics
  • Izjemno razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 810
Delovna širina sesanja (mm) 1090
Posoda sveža/umazana voda (l) 100 / 100
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) max. 4000
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 2400
Tip baterij Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,6 / 180
Čas trajanja baterije (h) max. 3
Čas polnjenja baterije (h) pribl. 4
Hitrost vožnje (km/h) max. 5
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Širina obračanja hodnika (mm) 1650
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 65
Nazivna vhodna moč (W) max. 1900
Dovoljena skupna teža (Kg) 435
Teža brez dodatkov (Kg) 110,6
Mere (D × Š × V) (mm) 1500 x 835 x 1065

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 2 Kos(i)

Oprema

  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Sistem 2 rezervoarjev
Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
Področja uporabe
  • Idealen za čiščenje trgovin, nakupovalnih središč in trgovin za dom in gradnjo
  • Izvrstno za uporabo v industriji, transportu in na letališčih
  • Popoln za čiščenje bazenov, športnih dvoran in trgovskih centrov
Dodatna oprema
Čistilna sredstva