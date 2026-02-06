Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Potisni čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Bp Pack Classic – v polni opravi z akumulatorsko baterijo in polnilnikom. Z delovno širino 80 cm in 100-litrskim rezervoarjem za dolg čas uporabe.
Pri našem ročno vodenem potisnem čistilno-sesalnem stroju BD 80/100 W Bp Pack Classic sta zmogljiva baterija in pripadajoči polnilnik že priložena. Za učinkovito izpolnjevanje največjih delovnih zahtev so močneje obremenjeni deli, kot sta krtačna plošča in sesalni lok, izdelani iz masivnega aluminijevega tlačnega liva. Močan vozni pogon, ki mimogrede opravi z nakloni, prispeva k dobremu pregledu in preprostemu upravljanju in s tem k visoki stopnji prijaznosti do uporabnika. Z delovno širino 80 centimetrov, 100-litrskim rezervoarjem ter brezstopenjsko nastavljivo hitrostjo transportiranja in čiščenja do 5 km/h lahko dosega površinsko zmogljivost do 4800 m² na uro. Če gre za močnejšo umazanijo, lahko uporabnik silo pritiskanja kolutnih krtač ročno prilagodi s 40 na 68 kilogramov. Z adapterjem Home-Base je mogoče brez težav prevažati s seboj dodatno čistilno opremo.
Značilnosti in prednosti
Močno obremenjeni deli, kot sta sesalni lok in krtačna glava, so izdelani iz visokokakovostnega aluminijaRobusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi. Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.
Sila pritiska krtač je nastavljiva v dveh stopnjahPo potrebi obstaja možnost ročnega povečanja s standardnih 40 na 68 kilogramov. Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo oz. za občutljiva tla. Večja sila pritiska za trdovratno umazanijo ali za odstranjevanje premazov.
Učinkovit in zmogljiv vozni motor z močjo 300 WPomaga pri premagovanju vzpetin brez truda in uporabniku prihrani napore. Vozna hitrost je nastavljiva z dobro dosegljivim potenciometrom.
Barvni, zelo dobro vidni upravljalni elementi
- Barvno kodirani upravljalni elementi poenostavljajo upravljanje in skrajšajo uvajanje.
Premišljen sistem Home-Base
- Možnosti za prevažanje ročne čistilne opreme, kot so kavlji, posode, krpe z držali itd.
Ugoden stroj iz serije Classics
- Izjemno razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|810
|Delovna širina sesanja (mm)
|1090
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|100 / 100
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 4000
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2400
|Tip baterij
|brez vzdrževanja
|Baterija (V/Ah)
|24 / 285
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 4,75
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Širina obračanja hodnika (mm)
|1650
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1900
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|435
|Teža brez dodatkov (Kg)
|110,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- Sesalni nastavek, upognjen
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Sistem 2 rezervoarjev
Video posnetki
Področja uporabe
- Idealen za vzdrževalno čiščenje v trgovinah na drobno, trgovinah za dom in gradnjo, nakupovalnih središčih, obrti, industriji in na letališčih.