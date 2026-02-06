Pri našem ročno vodenem potisnem čistilno-sesalnem stroju BD 80/100 W Bp Pack Classic sta zmogljiva baterija in pripadajoči polnilnik že priložena. Za učinkovito izpolnjevanje največjih delovnih zahtev so močneje obremenjeni deli, kot sta krtačna plošča in sesalni lok, izdelani iz masivnega aluminijevega tlačnega liva. Močan vozni pogon, ki mimogrede opravi z nakloni, prispeva k dobremu pregledu in preprostemu upravljanju in s tem k visoki stopnji prijaznosti do uporabnika. Z delovno širino 80 centimetrov, 100-litrskim rezervoarjem ter brezstopenjsko nastavljivo hitrostjo transportiranja in čiščenja do 5 km/h lahko dosega površinsko zmogljivost do 4800 m² na uro. Če gre za močnejšo umazanijo, lahko uporabnik silo pritiskanja kolutnih krtač ročno prilagodi s 40 na 68 kilogramov. Z adapterjem Home-Base je mogoče brez težav prevažati s seboj dodatno čistilno opremo.