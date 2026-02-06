Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah

Potisni čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Bp Pack Classic – v polni opravi z akumulatorsko baterijo in polnilnikom. Z delovno širino 80 cm in 100-litrskim rezervoarjem za dolg čas uporabe.

Pri našem ročno vodenem potisnem čistilno-sesalnem stroju BD 80/100 W Bp Pack Classic sta zmogljiva baterija in pripadajoči polnilnik že priložena. Za učinkovito izpolnjevanje največjih delovnih zahtev so močneje obremenjeni deli, kot sta krtačna plošča in sesalni lok, izdelani iz masivnega aluminijevega tlačnega liva. Močan vozni pogon, ki mimogrede opravi z nakloni, prispeva k dobremu pregledu in preprostemu upravljanju in s tem k visoki stopnji prijaznosti do uporabnika. Z delovno širino 80 centimetrov, 100-litrskim rezervoarjem ter brezstopenjsko nastavljivo hitrostjo transportiranja in čiščenja do 5 km/h lahko dosega površinsko zmogljivost do 4800 m² na uro. Če gre za močnejšo umazanijo, lahko uporabnik silo pritiskanja kolutnih krtač ročno prilagodi s 40 na 68 kilogramov. Z adapterjem Home-Base je mogoče brez težav prevažati s seboj dodatno čistilno opremo.

Značilnosti in prednosti
Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah: Močno obremenjeni deli, kot sta sesalni lok in krtačna glava, so izdelani iz visokokakovostnega aluminija
Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi. Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.
Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah: Sila pritiska krtač je nastavljiva v dveh stopnjah
Po potrebi obstaja možnost ročnega povečanja s standardnih 40 na 68 kilogramov. Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo oz. za občutljiva tla. Večja sila pritiska za trdovratno umazanijo ali za odstranjevanje premazov.
Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah: Učinkovit in zmogljiv vozni motor z močjo 300 W
Pomaga pri premagovanju vzpetin brez truda in uporabniku prihrani napore. Vozna hitrost je nastavljiva z dobro dosegljivim potenciometrom.
Barvni, zelo dobro vidni upravljalni elementi
  • Barvno kodirani upravljalni elementi poenostavljajo upravljanje in skrajšajo uvajanje.
Premišljen sistem Home-Base
  • Možnosti za prevažanje ročne čistilne opreme, kot so kavlji, posode, krpe z držali itd.
Ugoden stroj iz serije Classics
  • Izjemno razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Baterija
Vozni pogon Vlečni motor
Delovna širina krtač (mm) 810
Delovna širina sesanja (mm) 1090
Posoda sveža/umazana voda (l) 100 / 100
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) max. 4000
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 2400
Tip baterij brez vzdrževanja
Baterija (V/Ah) 24 / 285
Čas trajanja baterije (h) max. 4,75
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 180
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Širina obračanja hodnika (mm) 1650
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 65
Nazivna vhodna moč (W) max. 1900
Dovoljena skupna teža (Kg) 435
Teža brez dodatkov (Kg) 110,6
Mere (D × Š × V) (mm) 1500 x 835 x 1065

Obseg dobave

  • Ščetka za disk: 2 Kos(i)
  • Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
  • Sesalni nastavek, upognjen

Oprema

  • Zmogljiv vlečni pogon
  • Sistem 2 rezervoarjev
Čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Video posnetki

Področja uporabe
  • Idealen za vzdrževalno čiščenje v trgovinah na drobno, trgovinah za dom in gradnjo, nakupovalnih središčih, obrti, industriji in na letališčih.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva