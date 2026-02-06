Čistilno-sesalni stroj B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
Z zmogljivo baterijo, visokozmogljivim polnilnikom baterij, 100 cm delovne širine in valjčno krtačno glavo: čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pack za težke industrijske čistilne procese.
Robustni čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pack se lahko uporablja za široko paleto aplikacij čiščenja zahvaljujoč 260-litrskemu rezervoarju za svežo in odpadno vodo, vključno s sistemom za doziranje čistilnega sredstva "Dose", ki varčuje z viri, prihrani ča, ima funkcijo samodejnega polnjenja in sistem za ročno izpiranje rezervoarja za čiščenje. Zasnovan za težke industrijske pogoje in opremljen z delovno lučjo in akumulatorjem 630 Ah skupaj s pravim polnilnikom, deluje impresivno z novo razvito glavo krtače z valjem, ki prihrani časovno intenzivno ročno predhodno pometanje zahvaljujoč optimiziranemu integriranemu pometanju deluje, hkrati pa zmanjša tveganje zamašitve otiralnika. Otiralnik je bil prav tako na novo razvit in optimiziran glede pretoka zraka in odlično deluje z dvema neobrabljivima Ec turbinama, kar zagotavlja izjemne rezultate sesanja. Njegova delovna širina 100 cm in hitrost vožnje do 10 km/h omogočata visoko površinsko zmogljivost v zelo kratkem času. Senzor kota krmiljenja zagotavlja maksimalno varnost v ovinkih z zaviranjem, da upočasni stroj, če je hitrost previsoka. Poleg tega se količina razpršene vode samodejno optimizira med vožnjo v ovinkih.
Značilnosti in prednosti
Novo razvita valjčna krtačna glavaMočno izboljša rezultate pometanja in preprečuje blokado sesalne letve. Valje je mogoče zamenjati v nekaj sekundah in brez orodja. Odlični rezultati čiščenja.
10 km/h hitrost vožnjeOmogoča visoko zmogljivost v kratkem času in hitre transportne operacije. Senzor volanskega kota deluje kot varnostna funkcija pri vožnji v ovinkih. Obstaja samodejno zaviranje, če je hitrost med vožnjo v ovinkih previsoka.
Standardno vključuje dve turbiniOdlični rezultati sesanja na vseh površinah. Ec turbine brez obrabe. Optimiziran pretok zraka z novo razvito sesalno letvijo.
Varjena industrijska sesalna letev
- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Robustno paralelogramsko držalo s funkcijo izogibanja oviram.
S sistemom za dozirno enoto čistilnega sredstva "DOSE".
- Prihrani pri čistilnem sredstvu.
- Natančno in enakomerno doziranje (lahko nastavite od 0 do 3%).
- Čistilno sredstvo lahko zamenjate brez praznjenja posode za čisto vodo.
Inovativen KIK sistem
- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.
Velik barvni zaslon
- Jasno urejen prikaz trenutnega programa.
- Lažje upravljanje in krajši čas privajanja.
Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
Energijsko varčnen eco!fficiency način
- Znižuje porabo električne energije.
- 40% daljši čas delovanja na polnjenje baterije.
- Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (cm)
|100
|Delovna širina z eno stransko krtačo (mm)
|1220
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1220
|Delovna širina sesanja (cm)
|114
|Posoda sveža/umazana voda ( )
|260 / 260
|Posoda za smeti (l)
|26
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|max. 10000
|Praktična površinska zmogljivost (m²)
|7000
|Tip baterij
|minimalno vzdrževanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 630
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 5
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 12
|Hitrost vožnje (km/h)
|max. 10
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|max. 15
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1250
|Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²)
|150 / 210
|Širina obračanja hodnika (cm)
|212
|Poraba vode (l/min)
|max. 9
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|1840
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1430
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Obseg dobave
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- Sesalni nastavek, upognjen
- Stranska krtača
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke
Oprema
- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Kositer
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Nastavljivo vodilno kolo
- Funkcija pometanja
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- standardne dnevne luči
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
- Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
- zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Izbirno stikalo Easy Operation
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za uporabo v proizvodnih, skladiščnih, logističnih halama in halah težke industrije