Robustni čistilno-sesalni stroj B 260 RI Bp Pack se lahko uporablja za široko paleto aplikacij čiščenja zahvaljujoč 260-litrskemu rezervoarju za svežo in odpadno vodo, vključno s sistemom za doziranje čistilnega sredstva "Dose", ki varčuje z viri, prihrani ča, ima funkcijo samodejnega polnjenja in sistem za ročno izpiranje rezervoarja za čiščenje. Zasnovan za težke industrijske pogoje in opremljen z delovno lučjo in akumulatorjem 630 Ah skupaj s pravim polnilnikom, deluje impresivno z novo razvito glavo krtače z valjem, ki prihrani časovno intenzivno ročno predhodno pometanje zahvaljujoč optimiziranemu integriranemu pometanju deluje, hkrati pa zmanjša tveganje zamašitve otiralnika. Otiralnik je bil prav tako na novo razvit in optimiziran glede pretoka zraka in odlično deluje z dvema neobrabljivima Ec turbinama, kar zagotavlja izjemne rezultate sesanja. Njegova delovna širina 100 cm in hitrost vožnje do 10 km/h omogočata visoko površinsko zmogljivost v zelo kratkem času. Senzor kota krmiljenja zagotavlja maksimalno varnost v ovinkih z zaviranjem, da upočasni stroj, če je hitrost previsoka. Poleg tega se količina razpršene vode samodejno optimizira med vožnjo v ovinkih.